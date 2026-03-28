La Policía lo confirma: desde el 2 de abril de 2026 te deberán aceptar el DNI digital

Se usa desde la app oficial MiDNI y sirve para identificarse en persona en España. No permite autenticación por internet ni funciona como documento de viaje.

Desde el 2 de abril de 2026, enseñar el DNI desde el móvil deja de depender de si te lo aceptan y pasa a ser un derecho. La Policía Nacional avisa de que, a partir de esa fecha, organismos y empresas tendrán que admitir la versión digital para identificarte, evitando así que puedan hacer fotocopias, como ha ocurrido en hoteles y otros establecimientos.

Desde el 2 de abril de 2026 el DNI digital será válido en España

La Policía recuerda que el DNI digital podrá utilizarse en el teléfono móvil como medio válido de identificación legal. Además, señala que entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptarlo, conforme a la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril.

La aplicación oficial MiDNI es la única forma de llevar el DNI. MiDNI (iOS y Android) es la única app oficial. Cuando la usas, se conecta a los servidores de la Policía Nacional para pedir tus datos en ese instante, que se devuelven firmados y con validez limitada. Un matiz importante: «En ningún momento estos datos quedan almacenados en el teléfono móvil».

Qué necesitas para registrarte en midni.gob.es y activar el DNI digital

El registro se hace en la web del Gobierno con DNIe (certificados en vigor) y el PIN del documento, además del móvil. También puede completarse en un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) o en Unidades de Documentación al renovar el DNI. Tras registrarte, descargas la app, introduces el Nº de DNI y el Nº de soporte, creas contraseña o biometría y confirmas el código que recibirás por SMS. ¿Lo tienes ya preparado?

¿Para qué sirve el DNI digital y en qué casos no funciona? Su objetivo es acreditar de forma indubitada tu identidad, igual que el DNI físico, pero en trámites presenciales y con conexión de datos. Para verlo claro, aquí van usos y límites:

Sí sirve para… No sirve para… Identificarte presencialmente; votar; gestiones presenciales ante administraciones y centros docentes; abrir una cuenta bancaria; registrarte en un hotel o alquilar un vehículo; recoger paquetería o retirar medicamentos en farmacias. Identificarte a través de internet; identificarte en persona sin conexión de datos; usarlo para paso de fronteras; acreditar la identidad en otros países; hacer gestiones telemáticas de autenticación y/o firma electrónica.

Por tanto, se puede decir que es muy práctico para el día a día, pero con letra pequeña.