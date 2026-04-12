Qué ventas de Wallapop tienes que declarar en la Renta 2026 y cuáles quedan fuera

Vender lo que ya no usas se ha convertido en una costumbre bastante común. Un móvil viejo, una silla que estorba o un mueble olvidado pueden acabar en Wallapop en cuestión de minutos. El problema aparece cuando toca rendir cuentas con Hacienda, porque ahí la compraventa de segunda mano pierde parte de su encanto.

La Agencia Tributaria vigila estas operaciones por el aumento del volumen de transacciones y la profesionalización de algunos vendedores. Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea DAC7, además, Wallapop y otras plataformas similares están obligadas a informar sobre la actividad de sus usuarios. Eso sí, no todas las ventas deben declararse: la clave está en saber si existe o no una ganancia patrimonial, es decir, un beneficio.

¿Cuándo hay que declarar las ventas de Wallapop en la Renta 2026?

No todas las operaciones realizadas en Wallapop deben incluirse en la declaración. Solo hay que hacerlo cuando existe una ganancia patrimonial, que no es otra cosa que vender por más dinero del que costó el artículo en su día. Si el precio de venta es inferior al de compra, no hay beneficio económico y, por tanto, no es necesario tributar por el IRPF, el impuesto que se liquida en la declaración de la Renta.

El ejemplo más claro es el de un teléfono móvil comprado por 800 euros y vendido después por 400 euros. En ese caso no existe ganancia patrimonial y la operación no tiene que figurar en la declaración. En cambio, si una persona adquiere un mueble antiguo por 50 euros y, tras restaurarlo, lo vende por 150 euros, los 100 euros de diferencia sí deben incorporarse como ganancia patrimonial.

¿Cuándo informa Wallapop a Hacienda por la Directiva Europea DAC7?

La Directiva Europea DAC7, una norma europea que obliga a las plataformas digitales a comunicar determinadas actividades de sus usuarios, ha cambiado el tablero. Desde su entrada en vigor, Wallapop y otras plataformas similares deben informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en estos entornos digitales. Según Mapfre, esto supone un cambio para quienes utilizan estas aplicaciones habitualmente.

Ahora bien, que Wallapop remita información a la Agencia Tributaria no significa automáticamente que el usuario tenga que pagar impuestos. La plataforma solo enviará los datos si durante el año natural se han realizado 30 ventas o más, o si el total de las operaciones supera los 2.000 euros. Además, en esos casos solicitará completar los datos fiscales del usuario antes de remitir la información.

Cómo incluir las ganancias de Wallapop en la declaración de la Renta

Cuando sí existe beneficio, esa cantidad debe incluirse en la base imponible del ahorro, que es el apartado de la declaración donde se integran este tipo de ganancias. Para la campaña del ejercicio de 2025, la Agencia Tributaria prevé que estas cantidades se consignen a partir de la casilla 1624, dentro del apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones.

En otras palabras, no cuenta tanto haber vendido como haber ganado dinero con la operación. Estos son los tramos del IRPF que se aplican sobre la ganancia neta obtenida:

Ganancia neta obtenida Tipo aplicable Hasta 6.000 euros 19% Entre 6.000,01 y 50.000 euros 21% Entre 50.000,01 y 200.000 euros 23% A partir de 200.000 euros entre el 27% y el 28%

Por tanto, el importe a pagar dependerá de la diferencia positiva entre el precio de compra y el precio de venta. No se tributa por todo lo cobrado, sino por el beneficio real obtenido. Y ahí está el detalle que conviene no pasar por alto, porque con Hacienda los matices rara vez salen baratos.

Qué pasos conviene seguir para no liarse con Hacienda

Para cumplir correctamente con la normativa, hay un punto básico que conviene tener bien atado: conservar pruebas del precio de compra original. Facturas o justificantes de pago permiten acreditar ante Hacienda que no se ha generado una ganancia cuando el precio de venta ha sido inferior al de adquisición. Parece un trámite menor, pero luego evita más de un dolor de cabeza. Antes de presentar la declaración, conviene revisar estas cuestiones:

Comprobar si el precio de venta ha sido superior al precio de compra. Incluir la ganancia en la base imponible del ahorro si realmente ha existido beneficio. Localizar la casilla 1624, prevista para consignar estas ganancias en la campaña del ejercicio de 2025. Revisar si durante el año natural se han realizado 30 ventas o más, o si las operaciones superan los 2.000 euros. Guardar facturas o justificantes de pago para poder demostrar el precio de compra original.

Con esa documentación en orden, el usuario podrá justificar mejor su situación si la Agencia Tributaria revisa la operación. De ahí que no se trate solo de vender en una app, sino de tener claro qué se ha ganado y qué papeles conviene guardar.

¿Qué otro impuesto afecta a las compraventas entre particulares?

Además del IRPF, existe otro tributo que afecta a estas operaciones: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, conocido como ITP. Se trata del impuesto que grava las compraventas entre particulares y, en este caso, recae sobre el comprador.

Este gravamen suele fijarse en un 4% del valor del bien adquirido. Por eso, aunque buena parte de la atención se centre en el vendedor y en su declaración de la Renta, el comprador tampoco queda al margen. En cuestiones fiscales, ya se sabe, casi nunca hay una sola ventanilla abierta.