Mercadona confirma cuál es el único canal habilitado para solicitar trabajo en supermercados y oficinas

La cadena de supermercados recuerda que las solicitudes para trabajar en tiendas, oficinas y bloques logísticos solo se gestionan a través de su Portal de Empleo. Además, este sistema permite crear un perfil único y seguir el estado de cada candidatura.

Mercadona ha confirmado en su página web cuál es la única forma válida para pedir trabajo en la empresa. Quienes quieran optar a un puesto deben crear un perfil de candidato en su Portal de Empleo, ya que la compañía no tramita candidaturas por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mediante su formulario de contacto.

El Portal de Empleo de Mercadona es la única vía para inscribirse

Según la información facilitada por la propia empresa en Atención al Cliente, este portal centraliza todas las solicitudes para supermercados, oficinas y bloques logísticos. Es decir, no basta con enviar el currículum por otros canales, porque no se gestionan por esa vía.

La principal novedad de este sistema es que el candidato ya no tiene que repetir sus datos en cada oferta. Ahora puede crear un perfil personal que queda guardado en la plataforma y permanece activo. ¿La ventaja? Mercadona puede localizar perfiles que encajen con una vacante incluso aunque esa persona no se haya apuntado antes a una oferta concreta.

Además, el usuario puede subir su currículum, vincular su perfil de LinkedIn o completar la información de forma manual. A partir de ahí, puede marcar preferencias de jornada, tipo de contrato, ubicación y área de interés, ya sea tienda, bloque logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u oficinas.

El portal también sirve para consultar en todo momento cómo va cada candidatura y acceder a vídeos explicativos sobre el día a día en los distintos puestos. De ahí que el proceso resulte más ágil y, también, más útil para quien busca empleo con información más concreta.

Cuánto se cobra en Mercadona y qué mejoras ofrece a su plantilla

En cuanto al salario, Mercadona señala que en el primer año, para una jornada de 40 horas semanales, la retribución es de 1.734 euros brutos al mes. A partir de más de cuatro años de antigüedad, esa cantidad sube a 2.346 euros brutos mensuales.

Por otro lado, la empresa destaca medidas para reforzar el empleo estable y de calidad, como una semana más de vacaciones, la consolidación del poder adquisitivo con el IPC y una retribución variable con 780 millones de euros en primas por objetivos. Además, ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo y prevé sumar más de 1.000 empleos en el presente ejercicio, junto con una inversión superior a 1.000 millones de euros.