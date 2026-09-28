Madrid publica nuevos listados del Bono Alquiler Joven con plazos distintos para cobrar, subsanar y recurrir

El Bono Alquiler Joven exige comprobar cada expediente. La documentación para el cobro llega hasta el 14 de octubre y la subsanación hasta el 6.

La Comunidad de Madrid publicó el 22 de septiembre de 2026 nuevos listados del Bono Alquiler Joven con tres calendarios diferentes. Los beneficiarios de la tercera fase pueden aportar documentación hasta el 14 de octubre. Quienes deban subsanar tienen hasta el 6 de octubre. Los excluidos disponen de un plazo de reposición hasta el 22 de octubre. La sede autonómica confirma estas fechas, que afectan a expedientes ya tramitados y no equivalen a una nueva convocatoria general.

Qué listado del Bono Alquiler Joven corresponde a cada solicitante

La tercera fase reconoce beneficiarios mediante una orden del 10 de septiembre, publicada doce días después en el boletín autonómico. Cada expediente identifica el período subvencionado y la cuantía máxima reconocida. Esa concesión no significa que el dinero se abone sin actuaciones adicionales. El pago queda vinculado a justificar las mensualidades correspondientes. Por eso, aparecer como beneficiario y completar la documentación son dos pasos relacionados, pero distintos. El interesado debe localizar su expediente y comprobar exactamente qué período aparece reconocido.

El segundo listado agrupa solicitudes con defectos subsanables. El tercero contiene exclusiones definitivas con una vía de recurso. No figurar en una relación concreta tampoco permite concluir automáticamente que exista una denegación. Las preguntas frecuentes explican que la tramitación avanza según el orden de los expedientes. Esta gestión territorial caracteriza a las ayudas al alquiler: un calendario publicado para Madrid no puede aplicarse a otra comunidad. La comprobación debe hacerse en los documentos correspondientes a la convocatoria de cada persona.

Los recibos pendientes pueden condicionar el importe que se cobra

Para el primer pago se contemplan los recibos de 2024 y 2025 ya aportados y los que deban completarse ahora. La orden concede quince días hábiles para presentar los justificantes pendientes de esas anualidades. La sede concreta ese plazo hasta el 14 de octubre. Para pagos posteriores, el calendario prevé presentar recibos entre el 1 y el 15 de diciembre de cada anualidad subvencionada. La fecha de una lista, por tanto, no es una fecha bancaria de ingreso garantizada.

Los justificantes deben permitir identificar al pagador, al destinatario, el importe y el mes abonado. Se admiten transferencias, ingresos y Bizum con la acreditación necesaria. Una factura, por sí sola, no demuestra que el alquiler esté pagado. Si el ingreso llega a una cuenta distinta de la contractual, debe acreditarse su titularidad. Cuando un compañero abona todo el alquiler, también puede ser necesario justificar los movimientos entre arrendatarios. Estos detalles permiten distinguir un gasto declarado de un pago correctamente acreditado.

Cómo corregir un padrón o una firma antes del 6 de octubre

La resolución de subsanación concede diez días hábiles para corregir los motivos indicados o aportar la documentación requerida. La falta de respuesta puede terminar en desistimiento de la solicitud. Debe utilizarse el modelo oficial e identificarse el número de expediente. Haber enviado previamente un documento no elimina la obligación de atender el requerimiento. La administración puede considerar que estaba incompleto, ilegible o que no acreditaba el requisito concreto. La respuesta debe resolver la incidencia señalada, no limitarse a repetir el mismo archivo.

Las preguntas frecuentes aclaran errores específicos del padrón. Debe constar la fecha de alta en la vivienda, que no equivale al alta en el municipio. También pueden reclamarse un certificado colectivo actualizado, firmas de convivientes adultos o autorización del representante. Las notas de localización registral deben abarcar el territorio nacional y respetar la antigüedad exigida. Son comprobaciones del expediente del bono. Acceder a viviendas públicas en alquiler pertenece a otro procedimiento, con inscripción y condiciones propias, aunque responda a una necesidad residencial similar.

Las exclusiones y los contratos pendientes requieren actuaciones diferentes

El primer listado definitivo de excluidos permite presentar reposición del 23 de septiembre al 22 de octubre. Esa actuación sirve para cuestionar la decisión administrativa, siguiendo las indicaciones de la orden. Debe distinguirse de subsanar, que busca completar una solicitud todavía pendiente de resolver. En ambos supuestos interesa conservar el justificante de registro y los documentos aportados. Mezclar los plazos puede llevar a preparar una respuesta correcta para una fase equivocada. La referencia decisiva es el estado concreto del expediente.

Existe además una situación particular para quienes solicitaron el bono antes de firmar el alquiler. La concesión exige formalizar el contrato dentro de dos meses y aportar contrato y padrón dentro de tres meses. Las instrucciones de esta fase sitúan la aportación hasta el 22 de diciembre de 2026. Ese margen específico no sustituye los demás plazos. Antes de enviar documentos, cada persona debe comprobar los listados y formularios oficiales y seguir las condiciones que correspondan a su resolución.