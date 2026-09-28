Porsche podría perder otros 4.100 puestos pese al acuerdo laboral firmado hasta 2035

Handelsblatt sitúa la propuesta en documentos de Volkswagen. El recorte sería adicional a los 8.900 puestos ya previstos y todavía no está aprobado por Porsche.

Porsche podría afrontar un nuevo ajuste de plantilla tras la información publicada el 19 de septiembre de 2026 por Handelsblatt. El diario alemán, citado también por Reuters, sitúa en documentos de Volkswagen una reducción de unos 4.100 puestos. El ajuste correspondería a la división “Sport Luxury”, equivalente a Porsche. La propuesta sería adicional a los recortes ya acordados y responde a un desfase de unos 700 millones de euros en gastos generales. La cifra no equivale hoy a 4.100 despidos confirmados. Volkswagen puede recomendar medidas, pero no imponerlas directamente en Porsche.

El posible recorte elevaría a unos 13.000 los puestos afectados por los ajustes

Porsche ya había comunicado en 2025 una reducción de unos 3.900 puestos hasta 2029. El programa combinaba 1.900 salidas mediante rotación, jubilación parcial y acuerdos voluntarios con la finalización de unos 2.000 contratos temporales. En julio de 2026 llegó un segundo acuerdo, denominado Paquete de Futuro, con otros 5.000 puestos menos hasta 2035. Porsche prevé ejecutar esa parte mediante rotación natural, efectos demográficos, jubilación parcial y acuerdos voluntarios de rescisión.

Si los 4.100 puestos señalados ahora se añadieran sin solapamientos, el ajuste acumulado pasaría de 8.900 a unos 13.000 puestos. Eso elevaría en alrededor de un 46% el volumen de reducción ya comunicado. El cálculo dimensiona la propuesta sin confundirla con una decisión ejecutada. Algo similar ocurre en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, donde el grupo está ampliando plantilla.

Los 4.100 puestos no son todavía despidos confirmados

La información disponible no permite afirmar que Porsche vaya a ejecutar 4.100 despidos forzosos. Handelsblatt atribuye la cifra a documentación vinculada al plan de Volkswagen. Reuters señala que Volkswagen y Porsche rechazaron comentar los supuestos planes. La estructura societaria también importa. La matriz puede plantear medidas de ahorro, pero Porsche debe concretarlas dentro de sus propios órganos y relaciones laborales.

El acuerdo oficial firmado por Porsche en julio protege el empleo y las sedes de Zuffenhausen y Weissach hasta finales de 2035. La compañía aseguró entonces que no habría despidos obligatorios dentro de ese marco. También comprometió 2.100 millones de euros de inversión acumulada en ambas ubicaciones. Cualquier nuevo ajuste tendría que aclarar su mecanismo y su encaje con esas garantías antes de poder hablar de despidos obligatorios.

La presión financiera llega tras la caída de ventas en China y la rebaja de Volkswagen

Volkswagen actualizó el 18 de septiembre su previsión de 2026 y redujo el retorno operativo sobre ventas esperado a un máximo del 1%. La estimación anterior estaba entre el 4% y el 5,5%. El grupo calcula efectos extraordinarios de unos 10.000 millones de euros. Incluyen el impacto de la depreciación del fondo de comercio de Porsche, el entorno chino y nuevos costes de reestructuración. Ese deterioro explica por qué el control de gastos ha ganado peso.

Porsche cerró el primer semestre con 122.306 vehículos entregados, un 16% menos que un año antes. En China, las entregas bajaron un 32%, hasta 14.501 unidades. A cierre de 2025, el Grupo Porsche tenía 41.780 empleados. Como referencia, 4.100 puestos equivalen a cerca del 9,8% de esa plantilla. Los datos corresponden a momentos y perímetros distintos, por lo que no representan una reducción directa del 9,8%. El grupo ya había afrontado otros cambios industriales, como el cierre de producción de Volkswagen en Dresde.

El siguiente punto de atención será la estrategia de Porsche para 2035

Porsche tiene previsto detallar su estrategia “Sportwagenschmiede 35” en su Capital Markets Day del 7 de octubre. La compañía ya ha anunciado una organización más compacta, cambios en ventas y una mayor concentración en su negocio principal. El documento citado por Handelsblatt añade una presión concreta. Volkswagen considera que faltan alrededor de 700 millones de euros para completar el ahorro previsto en gastos generales de Porsche.

Hasta que Porsche concrete una decisión, los 4.100 puestos deben tratarse como una propuesta atribuida a documentación interna de Volkswagen. Para los trabajadores, la referencia vigente sigue siendo el Paquete de Futuro de julio y sus mecanismos de salida voluntaria o natural. El automóvil europeo atraviesa ajustes similares, como el recorte anunciado por Jaguar Land Rover. Cada empresa aplica calendarios, colectivos y fórmulas laborales diferentes. Porsche mantiene publicado su Paquete de Futuro, que sigue siendo la referencia oficial del acuerdo laboral de julio.