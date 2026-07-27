Por qué hay conductores que dejan las llaves del coche dentro del microondas cuando llegan a casa

Este remedio casero busca bloquear la señal de los mandos con apertura y arranque sin llave para dificultar los robos por retransmisión. Sin embargo, existen alternativas específicas que ofrecen mayor seguridad y evitan un posible accidente doméstico.

Meter las llaves del coche dentro del microondas se ha convertido en un truco cada vez más visible en redes sociales. El motivo está relacionado con los vehículos que incorporan sistemas keyless, capaces de abrir las puertas y arrancar el motor cuando detectan el mando en las proximidades.

Por qué meter las llaves del coche en el microondas bloquea su señal

Los microondas cuentan con una cavidad metálica y una malla en la puerta destinadas a contener las ondas electromagnéticas generadas durante su funcionamiento. Con el electrodoméstico apagado y cerrado, esa estructura puede atenuar determinadas señales inalámbricas y actuar como un blindaje improvisado.

Al colocar el mando dentro, se intenta impedir que su señal sea detectada desde el exterior de la vivienda. No obstante, el resultado puede variar según el estado del aparato, su cierre y la frecuencia utilizada por la llave, por lo que no debe considerarse una protección garantizada.

Las autoridades que aconsejan utilizar fundas o cajas bloqueadoras recomiendan comprobar su eficacia colocando el mando dentro y acercándose después al vehículo. Si la puerta se abre al tocar la maneta, la señal continúa saliendo y el aislamiento no funciona correctamente.

Así funciona el ataque por retransmisión contra los coches con acceso sin llave

El denominado relay attack afecta principalmente a los sistemas de acceso pasivo. Los delincuentes utilizan dos dispositivos: uno capta la señal de la llave desde las inmediaciones de la vivienda y otro la retransmite junto al automóvil.

El vehículo interpreta que el mando está cerca, aunque permanezca dentro de casa. De esta manera, las puertas pueden abrirse y el motor puede arrancar sin romper cristales ni forzar cerraduras. La DGT ha señalado el sistema de acceso sin llave como uno de los principales puntos de interés para los ataques dirigidos contra vehículos conectados.

El riesgo sigue presente en numerosos modelos. El club automovilístico alemán ADAC informó en enero de 2026 de que había probado más de 800 vehículos con tecnología keyless y solo alrededor del 15% resistió el ataque de ampliación de señal utilizado durante sus ensayos.

El riesgo de guardar el mando dentro de este electrodoméstico

El peligro aparece si alguien enciende el microondas sin recordar que las llaves están dentro. El mando contiene piezas metálicas, una batería y circuitos electrónicos que podrían generar chispas, quedar destruidos o causar daños en el electrodoméstico.

Bosch advierte de que los elementos metálicos pueden provocar arcos eléctricos, deteriorar el interior del aparato e incluso originar un incendio. Por este motivo, el microondas no resulta adecuado como lugar habitual de almacenamiento, aunque permanezca apagado la mayor parte del tiempo.

Fundas Faraday y otros métodos para proteger un coche con sistema keyless

Las fundas y cajas Faraday están fabricadas específicamente para bloquear las señales inalámbricas del mando. Deben proteger tanto la llave principal como la copia y comprobarse periódicamente, ya que el revestimiento interior puede deteriorarse con el uso.

También ayuda guardar las llaves lejos de puertas y ventanas, desactivar la señal inalámbrica cuando el modelo lo permita y utilizar un bloqueo físico para el volante. Algunos mandos incorporan un modo reposo que deja de emitir tras permanecer inmóviles, mientras que los sistemas con tecnología UWB calculan con mayor precisión la distancia real entre la llave y el coche.