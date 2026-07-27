El Eurofighter incorporará nuevas tecnologías para seguir siendo el principal caza europeo y combatir junto a drones y cazas hasta 2060

El paquete P4E incorporará mejoras en armamento, sensores, defensa electrónica y maniobrabilidad. Después llegará la arquitectura LTE, diseñada para conectar el caza con los sistemas aéreos de nueva generación.

El Eurofighter, operativo en España desde 2003, afronta una modernización que permitirá mantener su relevancia militar durante varias décadas. El programa combina los 45 nuevos aparatos Halcón encargados por España con dos grandes líneas de evolución, P4E y LTE, destinadas a renovar la aviónica, la cabina, la protección y la conectividad del avión.

El programa Halcón consolida el futuro del Eurofighter en España hasta 2060

España ha contratado 20 cazas dentro del programa Halcón I y otros 25 correspondientes al Halcón II. Este segundo pedido incluye 21 unidades monoplaza y cuatro biplaza, que serán entregadas entre 2030 y 2035. La operación elevará a 115 el número previsto de Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio.

Los nuevos aviones sustituirán progresivamente a parte de la flota de F-18 y estarán equipados con radar de barrido electrónico E-Scan, aviónica avanzada, nuevos sensores y una conectividad mejorada. Defensa ya ha pedido a la industria que respete las prestaciones y los plazos establecidos para las primeras entregas del Halcón I.

El paquete P4E mejorará armamento, sensores y protección electrónica del Eurofighter

El Phase 4 Enhancement, denominado P4E, será el siguiente gran bloque de capacidades. Permitirá integrar nuevos tipos de armamento y añadirá el casco Striker II, un sistema digital que muestra información de la misión sobre el visor e incorpora pantalla en color y visión nocturna integrada.

También se esperan avances en la gestión automática de sensores para aprovechar mejor el radar AESA, realizar varias tareas simultáneas y reducir la carga de trabajo del piloto. El paquete incluirá mejoras en la interfaz de cabina, las comunicaciones por radiofrecuencia y el sistema defensivo DASS, responsable de detectar amenazas y administrar las contramedidas.

Estas capacidades podrán incorporarse durante la fabricación de los nuevos cazas o instalarse posteriormente en aeronaves ya operativas mediante trabajos de modernización.

El nuevo kit aerodinámico permitirá llevar más carga y ganar maniobrabilidad

P4E estará acompañado por un kit que modificará diferentes zonas de las alas y su unión con el fuselaje. Los cambios permitirán aumentar el ángulo de ataque, mejorar la maniobrabilidad y ampliar la carga disponible para sensores, armamento y equipos externos.

El avión también podrá emplear configuraciones asimétricas entre ambas alas. Alemania ya ha contratado esta mejora y España ha mostrado interés en incorporarla. Su instalación sería posible tanto en los cazas Halcón como en los Eurofighter españoles de la Trancha 3.

La arquitectura LTE conectará el Eurofighter con cazas y drones de sexta generación

La Long Term Evolution, conocida como LTE, supondrá una transformación más profunda. Introducirá una arquitectura de aviónica abierta que separará los sistemas esenciales para el vuelo de los equipos vinculados a la misión, facilitando integraciones tecnológicas más rápidas.

La actualización incluirá nuevas computadoras de misión y control de vuelo, equipos de comunicaciones, gestión de armamento y una cabina renovada. Entre los cambios estudiados figura una pantalla táctil de mayor tamaño para gestionar la información y las operaciones de forma más directa.

LTE deberá permitir que el Eurofighter trabaje junto a futuros cazas de sexta generación y aeronaves de combate colaborativas no tripuladas. La primera fase de maduración tecnológica ya está contratada y su entrada en servicio se sitúa durante la segunda mitad de la década de 2030, pendiente de los acuerdos entre España, Alemania, Italia y Reino Unido.