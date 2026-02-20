Un restaurante histórico de Málaga a dos pasos de la lonja donde el pescado llega fresco cada mañana: presume de Solete Repsol

Encontrar un sitio donde el pescado sepa de verdad a mar y no solo a fritura es casi un deporte de riesgo en la costa. En el puerto pesquero de Estepona (Málaga), a pocos pasos de la lonja, se esconde un discreto restaurante familiar que lleva 86 años haciéndolo fácil. Se llama “La Escollera” y abrió sus puertas en 1940, mucho antes de que hablar de “gastro” estuviera de moda.

Su ubicación, a menos de 200 metros de la lonja de Estepona, le permite trabajar cada día con pescado y marisco recién llegado al puerto. Ese producto, tratado con mimo, le ha valido un Solete de la Guía Repsol y un premio a la mejor fritura malagueña. Y todo esto se puede disfrutar con raciones que rondan los 12 euros de media, que para estar en pleno puerto pesquero no suena nada mal.

¿Dónde está La Escollera y por qué se considera un restaurante “oculto” en Estepona?

Si alguna vez has paseado por un puerto pesquero sin saber muy bien dónde sentarte a comer, La Escollera es de esos sitios que podrías pasar de largo si nadie te lo chiva. El local se encuentra en pleno puerto pesquero de Estepona, en Málaga, en el número 10, junto a la zona de trabajo de los pescadores y muy cerca del trasiego diario de la lonja. No es un restaurante llamativo ni de postal turística, sino un negocio familiar discreto, pegado al día a día del puerto.

La clave de su fama está precisamente en esa ubicación “oculta” junto a la lonja de Estepona, a menos de 200 metros de distancia. Está literalmente a dos pasos del lugar donde se subasta el pescado, lo que le permite estar pegado al producto desde primera hora. De ahí que muchos lo consideren uno de los templos del pescado más fresco de la provincia, aunque a primera vista parezca solo un bar más del puerto.

De taberna marinera sin cocina en 1940 a marisquería familiar con 86 años de historia

La historia de La Escollera arranca en 1940, cuando los abuelos de los actuales dueños levantaron una pequeña taberna marinera de madera. Aquello no tenía nada que ver con el local actual: era un espacio sencillo, casi improvisado, y ni siquiera contaba con cocina propia. Aun así, se convirtió en punto de reunión para vecinos, trabajadores de la lonja y visitantes que buscaban algo de comer cerca del puerto.

De hecho, en aquellos primeros años el truco estaba en casa: la abuela de los actuales propietarios preparaba las tapas en su propia cocina y luego las llevaba hasta la taberna para servirlas allí. Así funcionaba La Escollera en sus inicios:

La taberna era una construcción de madera, sencilla y marinera, sin cocina integrada.

Las tapas se elaboraban en la casa de la familia, en la cocina particular de la abuela.

Después, se trasladaban al local para servirlas a vecinos, visitantes y trabajadores de la lonja y de toda la zona.

Con el tiempo, el negocio fue pasando de padres a hijos hasta convertirse en una auténtica joya gastronómica del puerto de Estepona. Su aspecto se ha transformado completamente con los años, pero la esencia se mantiene: seguir sirviendo pescados y mariscos frescos y de calidad, con la misma pasión que transmitieron los fundadores de la taberna marinera original.

¿Qué hace que la fritura de La Escollera esté entre las mejores de Málaga?

La cercanía a la lonja de Estepona no es un simple detalle geográfico, es el corazón del negocio. La Escollera está situada a apenas unos pasos de la lonja, lo que permite a sus responsables ser de los primeros en escoger el producto cada mañana. El pescado y el marisco llegan al establecimiento completamente frescos, prácticamente directos del puerto a la mesa, algo que se nota en el sabor y en la textura de cada fritura.

En el local, los pescados se pueden elegir directamente de su vitrina, como si el cliente estuviera comprando en una pescadería. La Guía Repsol, que ha reconocido al restaurante con un Solete, destaca que este chiringuito situado en pleno puerto de Estepona “reúne los ingredientes para saborear bien el pescado malagueño” y recomienda especialmente probar su pescaíto frito. No es solo una cuestión de fama: el reconocimiento llega respaldado por una forma de trabajar el producto muy pegada al mar y a la tradición.

Esa fritura cuidada ha recibido también el respaldo de la Academia Gastronómica de Málaga. En 2024, La Escollera obtuvo el “Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura Malagueña” en el “I Concurso de Fritura Malagueña: Fritos con Arte”. Un galardón que refuerza su posición como uno de los restaurantes especializados en marisco y pescado fresco más admirados y antiguos de Málaga.

Precios medios, horarios y cómo organizar tu visita a este restaurante de pescado en Estepona

Además de su historia y sus premios, La Escollera es un lugar pensado para disfrutar del pescado sin que la cuenta se dispare. El restaurante, especializado en marisco y pescado fresco, ofrece una amplia variedad de raciones por unos 12 euros de media. Teniendo en cuenta que estás junto al puerto y comiendo producto que entra por la lonja cada mañana, el precio tiene bastante buena pinta para muchos bolsillos. Si estás pensando en ir, conviene tener claro el horario antes de plantarte en el puerto pesquero. Estas son las franjas de apertura del local, tal y como las tiene establecidas:

Día Horario Miércoles a sábado De 11.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 23.00 horas Domingo De 11.00 a 16.30 horas Lunes y martes Cerrado

Como ves, funciona con horario partido de miércoles a sábado, con servicio de mediodía y de noche, mientras que el domingo solo abre a mediodía y el lunes y martes descansa. No es un detalle menor: en este restaurante es habitual ver personas esperando para poder entrar en su interior, así que llegar a deshora puede marcar la diferencia entre sentarse rápido o hacer cola.

En cuanto a la localización, no tiene pérdida si apuntas bien la dirección: el local está en el número 10 del puerto pesquero de Estepona. Está junto a la lonja y pegado a la actividad diaria del puerto, así que el ambiente marinero viene incluido en la visita sin coste adicional.

Consejos prácticos para disfrutar de La Escollera sin agobios

Sabiendo que es un restaurante donde “constantemente hay personas esperando para poder entrar”, lo más sensato es planificar un poco la visita. Una buena idea es intentar llegar al inicio del servicio, tanto a mediodía como por la noche, especialmente de miércoles a sábado. De ese modo, aumentan las posibilidades de encontrar mesa sin una espera larga y puedes elegir con calma el pescado directamente de la vitrina.

Otro truco para aprovechar bien la experiencia es compartir varias raciones, teniendo en cuenta que rondan los 12 euros de media. Así se pueden probar distintos tipos de pescado y marisco sin disparar el presupuesto. Y, dado que el producto se elige cada mañana en la lonja, lo más lógico es dejarse aconsejar por el personal sobre qué ha llegado especialmente bien ese día. Si buscas pescado fresco, fritura malagueña de nivel y un ambiente muy pegado al mar, este rincón “oculto” del puerto pesquero de Estepona es una opción a tener muy en cuenta.