La feria del marisco llega con entrada gratuita para comer pulpo, bogavantes, centollos, almejas, mejillones y a precios populares: fecha y lugar del evento

Hay planes que entran solos cuando empieza a notarse la primavera y el cuerpo pide calle, comida rica y poco drama. En Madrid, además, no todos los días aparece una mariscada popular con entrada gratuita y producto traído directamente de O Grove. Eso es justo lo que aterriza en el Recinto Ferial de Alcobendas desde el 15 de abril, con carpas llenas de gastronomía, folclore y cultura gallega.

La cita se alargará hasta el domingo 3 de mayo en la Avda. Valdelaparra, 12. La inauguración oficial será el 16 de abril a las 20:00 horas, con pregón, es decir, el discurso de apertura, a cargo de la periodista María Cheda. Y sí, la propuesta tiene gancho: marisco fresco, precios populares y unas semanas para mandar la morriña a paseo.

Cuándo se celebra la Feria del Marisco de Alcobendas y cuál es su horario

La feria abrirá sus puertas desde el miércoles 15 de abril y se podrá visitar hasta el domingo 3 de mayo en el Recinto Ferial de Alcobendas. La inauguración oficial será el 16 de abril a las 20:00 horas, con el pregón de María Cheda. La cita está organizada por la asociación Xuntanza de Galegos, con la colaboración de Demar Degustación, y volverá a convertir este espacio en una de las grandes ferias de marisco que se pueden disfrutar en la región, en una primavera en la que también ganan peso otros planes familiares como el parque de dinosaurios en Madrid, na opción más para completar la agenda de ocio. Para no plantarse allí cuando los fogones descansan, conviene tener claros los horarios:

Del 15 de abril al domingo 3 de mayo

Inauguración oficial: 16 de abril a las 20:00 horas

Comidas: de lunes a domingo, de 13:00 a 16:00 horas

Cenas: desde las 19:00 hasta las 22:30 horas

Fines de semana: hasta las 00:00/01:00 horas

La entrada al recinto será gratuita durante toda la feria, pero las jornadas no serán ininterrumpidas. Tiene toda la lógica del mundo: alguien tiene que cocinar todo lo que llega y descansar entre medias, que el marisco no se prepara solo. Por eso, antes de ir con el hambre haciendo ruido, lo mejor es apuntar bien si se quiere comer al mediodía o acercarse a la cena.

Qué marisco de O Grove y qué productos gallegos llegan a Madrid

Uno de los grandes reclamos estará en los ocho stands repartidos por el recinto, donde se servirán los mejores productos del mar traídos directamente de O Grove. A diario llegarán desde las costas gallegas kilos y kilos de marisco fresco, que aquí se presentará a precios asequibles. Entre los protagonistas estarán el pulpo, el buey de mar, las navajas, los centollos, las almejas, los bogavantes y los mejillones, llegados de las lonjas atlánticas, es decir, de los puntos de venta del marisco y el pescado recién descargado.

La oferta no se quedará solo en el marisco cocido. También habrá frituras, platos a la plancha e incluso arroces, además de una fiesta popular llena de empanadas de varios estilos, incontables quesos y panes artesanales. Todo ello bien acompañado por albariños, godellos y ribeiros. Encontrar marisco y precios populares en la misma frase no es algo que se vea todos los días, así que el plan, sobre el papel, va bastante bien servido.

Qué actividades habrá en las carpas de Alcobendas además de la comida

La feria no se ha planteado solo como una cita gastronómica. A la propuesta se suma una programación con exposición de arte y pesca, una zona infantil con castillo hinchable y conciertos de bandas folclóricas que llevarán a Madrid el ambiente de una gran romería gallega, una fiesta popular con música, tradición y mucho movimiento. En otras palabras, aquí no se va solo a sentarse a la mesa.

Además, los días 25 y 26 de abril se celebrará el XXII Encuentro de gaitas y bailes tradicionales gallegos. Ese será uno de los momentos más señalados del programa y una de las fechas clave para quienes quieran empaparse del folclore con más intensidad. Con el sonido de las gaitas de fondo, la feria buscará recrear en Alcobendas ese ambiente tan reconocible de las celebraciones gallegas.

Consejos para ir a la mariscada popular con entrada gratis

Para aprovechar bien la cita que anuncia el Ayto. de Alcobendas, lo primero es sencillo: revisar el horario antes de salir de casa, porque el recinto no abrirá de forma continua. Además, quienes quieran vivir la parte más festiva y tradicional deberían fijarse especialmente en el 25 y el 26 de abril, fechas en las que tendrá lugar el encuentro de gaitas y bailes. Por otro lado, quienes vayan con niños tendrán un aliciente extra con la zona infantil y el castillo hinchable.

Hay otro detalle que marca bastante la diferencia: la entrada es gratuita. Basta con acercarse al Recinto Ferial de Alcobendas, en la Avda. Valdelaparra, 12, entre el 15 de abril y el 3 de mayo, y elegir momento. De ahí que esta feria vuelva a sonar como uno de esos planes fáciles de colocar en la agenda: comida, música, cultura gallega y un buen puñado de marisco para celebrar la primavera como se merece.