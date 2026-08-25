Palencia pierde uno de sus bares de toda la vida tras la jubilación de sus propietarios

Javier y Almudena ponen fin a más de dos décadas al frente de este conocido establecimiento del barrio de San Antonio. El local de la avenida Simón Nieto queda disponible y su posible reapertura dependerá de una nueva gerencia.

El Bar Tropical de Palencia ha cerrado definitivamente después de más de dos décadas atendiendo a vecinos y trabajadores del barrio de San Antonio. Javier y Almudena, el matrimonio que estaba al frente del establecimiento, han decidido poner fin a esta etapa con motivo de su jubilación. El cierre fue dado a conocer el 4 de junio de 2026 por Radio Palencia-Cadena SER.

Javier y Almudena se jubilan después de más de dos décadas al frente del Tropical

Situado en la avenida Simón Nieto, el Tropical se había hecho un hueco entre esos establecimientos ligados a la rutina diaria de un barrio. Su horario desde primera hora permitió que trabajadores madrugadores y vecinos encontraran abierta su puerta cuando buena parte de la ciudad todavía comenzaba el día.

Javier y Almudena habían construido durante los años una clientela habitual que iba mucho más allá del consumo ocasional. Según la información publicada sobre su despedida, esa cercanía hizo que numerosos clientes terminaran considerando el establecimiento como un espacio familiar. El motivo del cierre no está relacionado con una sanción ni con problemas administrativos, sino con la decisión de sus responsables de jubilarse.

El cierre recuerda a otros negocios familiares que han bajado la persiana cuando sus propietarios llegan al retiro. Es el caso del histórico Bar Serra de Badalona, que cerró en 2026 después de 78 años de actividad también por la jubilación de quienes estaban al frente.

El Bar Tropical se hizo conocido por abrir desde primera hora de la mañana

Una de las características que diferenciaban al Tropical era precisamente su horario. El establecimiento era reconocido por comenzar su actividad muy temprano y recibir a quienes tenían que incorporarse al trabajo antes del amanecer. La información publicada sobre el cierre lo sitúa entre los bares más madrugadores de la capital palentina.

A ello se sumaba una oferta sencilla vinculada al bar tradicional. Entre sus preparaciones más reconocibles estaban las albóndigas caseras y la tortilla de patata. Cafés, pinchos y platos habituales completaban una actividad que había terminado convirtiendo el establecimiento en un punto recurrente para su clientela.

El valor de estos pequeños establecimientos también aparece en las iniciativas municipales destinadas a impulsar el comercio y la hostelería de proximidad. El Ayuntamiento de Palencia mantiene campañas en colaboración con asociaciones locales para promover el consumo en los negocios de la ciudad y reforzar su tejido comercial y hostelero.

El barrio de San Antonio pierde uno de sus puntos de encuentro habituales

El Tropical estaba ubicado en San Antonio, uno de los barrios reconocidos administrativamente dentro de la división urbana de Palencia. Documentación municipal sitúa además la avenida Doctor Simón Nieto como una de las vías vinculadas a esta zona de la ciudad.

Su desaparición supone principalmente el final de una rutina para quienes acudían cada mañana o mantenían una relación habitual con sus propietarios. Esa función social también aparece en otros ejemplos de pequeños negocios hosteleros, donde el bar termina funcionando como lugar de convivencia además de como actividad económica. Un caso similar es el de una hostelera de Valladolid que volvió a abrir el único bar de su pueblo y lo convirtió de nuevo en punto de reunión para sus vecinos.

El cierre del Tropical se produce, por tanto, sin que exista por ahora una continuidad anunciada de Javier y Almudena al frente del negocio. Lo que termina es una etapa de más de veinte años vinculada directamente al matrimonio que había construido la identidad conocida del establecimiento.

El local queda disponible y una nueva gerencia podría devolverle la actividad

El cierre del negocio actual no significa necesariamente que el establecimiento vaya a permanecer para siempre con la persiana bajada. La información conocida indica que el local estaba en alquiler, por lo que queda abierta la posibilidad de que otra persona se haga cargo del espacio y desarrolle allí una nueva actividad hostelera. No se ha anunciado, sin embargo, ningún relevo ni una fecha de reapertura.

Asumir un negocio hostelero exige además realizar los trámites correspondientes y definir una nueva explotación. Entre otros aspectos, quien quiera iniciar una actividad de este tipo debe determinar su forma jurídica, gestionar el alta correspondiente y cumplir los requisitos administrativos aplicables. En esta guía para montar un bar pueden consultarse algunos de los pasos generales asociados a la apertura de un establecimiento hostelero.

Por ahora, la única certeza es la despedida de Javier y Almudena y el final del Tropical tal como lo conocían sus clientes. Tras más de dos décadas de cafés de madrugada, tortilla, albóndigas y conversaciones detrás de la barra, su jubilación cierra una etapa especialmente vinculada al barrio de San Antonio.