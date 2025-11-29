Cómo montar un bar de tapas en España desde cero: requisitos y pasos a seguir

Abrir un bar cervecería en España suena a caña fría y tapeo con los de siempre. Tiene sentido en un país donde el bar funciona casi como una extensión del salón. Eso sí, no va de levantar la persiana y servir rondas. Hay que seguir pasos, conseguir licencias, invertir dinero y pensar en la estrategia. La hostelería se mueve mucho y suma casi 300.000 establecimientos activos, según los datos citados. Aquí va una guía ordenada, útil y realista para montar tu bar.

¿Cómo abrir un bar cervecería paso a paso?

Antes de empezar, define bien el concepto y baja el plan al papel: presupuesto, competencia, ubicación, cliente tipo, marketing y previsión de ingresos y gastos. También te tocará elegir forma jurídica (autónomo o sociedad), registrar la actividad (IAE) y, si vas por sociedad, obtener el NIF. Tranquilo, sí, ese papeleo no se hace solo.

A continuación, los pasos clave, tal y como se exigen en la práctica habitual del sector:

Diseña un plan de negocio sólido: tipo de bar, presupuesto, análisis de competencia, ubicación, perfil de cliente, marketing y previsión de ingresos/gastos. Elige la forma jurídica y da de alta tu actividad: darse de alta como autónomo o constituir sociedad; registrar el IAE y obtener el NIF si te constituyes como sociedad. Busca un local y verifica la normativa: salida de humos si vas a cocinar; accesibilidad, ventilación y seguridad; y que tenga licencia de uso adecuada o sea viable obtenerla. Solicita la licencia de apertura y actividades: permisos municipales según actividad (funcionamiento, apertura y, si procede, obras). En zonas residenciales la norma puede ser más estricta, así que infórmate bien antes de firmar ningún contrato. Cumple con los trámites sanitarios y de seguridad: baños separados por sexo, almacenaje diferenciado, lavamanos para el personal, registro de alérgenos y extintores en regla. Comunica la actividad a Sanidad y obtén la ficha técnica del establecimiento. Monta el equipamiento y elige proveedores: maquinaria, mobiliario, cámaras frigoríficas, grifos de cerveza y lo necesario. Puedes recurrir a segunda mano si está en buen estado y cumple normativa. Contrata personal y abre: alta en la Seguridad Social, contratos y formación en prevención de riesgos laborales. A partir de ahí, toca ganarse a la clientela.

Con este itinerario ordenado reduces imprevistos y, por tanto, sustos de última hora. Es la diferencia entre abrir con buen pie o ir parcheando a base de prisas y recargos.

¿Cuánto cuesta abrir un bar en España? Costes y presupuesto estimado

El coste depende de dónde esté el local, de su tamaño, del estado en que se encuentra y del concepto de negocio. Para poner cifras concretas sobre la mesa, esta es la estimación detallada de los principales capítulos de gasto.

Concepto Coste estimado (€) Descripción Licencias y permisos 1.000 – 6.000 Incluye licencias de apertura, actividad y terraza. El importe varía según el municipio y si hay obras. Proyecto técnico y legalizaciones 900 – 2.800 Para reformas, insonorización, instalaciones eléctricas y cumplimiento de normativas. Reformas y adecuación del local 5.000 – 30.000 Según estado inicial del local y adaptaciones necesarias para normativa y diseño. Equipamiento y mobiliario 6.000 – 30.000 Maquinaria de cocina, mobiliario, sistema de sonido, TPV o datáfono, etc. Stock inicial de productos 2.000 – 6.000 Bebidas, alimentos y otros consumibles para arrancar. Tecnología y sistemas 1.200 – 2.400 Punto de venta, cámaras de seguridad, software de gestión, etc. Alquiler del local (mensual) 800 – 4.000 Depende de ubicación y tamaño. Se recomienda contar con al menos seis meses por adelantado. Personal (mensual) 2.500 – 5.000 Salarios de camareros, cocineros y otros, según tamaño del equipo. Otros gastos 1.000 – 3.000 Seguros, marketing inicial, suministros, etc.

Con todo, la inversión inicial se sitúa entre 20.000€ y 100.000€, en función de las variables anteriores. No es poca cosa, pero nada como poner números reales para pisar suelo antes de tirar la casa por la ventana.

¿Es buena idea abrir un bar en un pueblo pequeño?

Si buscas reducir la inversión, abrir en una localidad pequeña puede encajar. El coste del local suele ser sensiblemente más bajo y la inversión inicial se reduce si aprovechas un local ya acondicionado o reutilizas equipamiento de segunda mano en buen estado y conforme a normativa.

Eso sí, los trámites son los mismos: licencias, sanidad, seguridad y personal. Menos renta no significa menos papeles; simplemente te duele menos el alquiler a fin de mes.

¿Franquicia del sector o bar por libre?

La hostelería en España combina grandes grupos de restauración con nuevos emprendedores. En ese mapa, puedes montar tu propio bar o unirte a una franquicia consolidada, según lo que te encaje.

Si prefieres apoyarte en una marca ya asentada, la opción de franquicia está ahí. Si buscas ir por libre, también hay hueco. La clave es elegir el camino que se alinea con tu idea de negocio.

Consejos prácticos para licencias, proveedores y personal

Licencias y obras: según el tipo de actividad, te pedirán licencia de funcionamiento, de apertura o de obras si vas a reformar. En zonas residenciales la normativa puede ser más restrictiva, por lo que conviene informarte bien antes de firmar ningún contrato y evitar sorpresas.

Sanidad y seguridad: prepara baños separados por sexo, almacenaje diferenciado, lavamanos para el personal, registro de alérgenos y extintores en regla; comunica la actividad a Sanidad y obtén la ficha técnica del establecimiento. En equipamiento, segunda mano sí, pero siempre en buen estado y cumpliendo norma; en personal, no te saltes el alta en la Seguridad Social, los contratos y la formación en prevención de riesgos laborales. Después, levanta la persiana y empieza a construir clientela con constancia.