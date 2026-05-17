El histórico bar situado frente al Ayuntamiento cierra tras 78 años de desayunos, vermuts y conversaciones en Badalona

El histórico local de la calle Francesc Layret, 85, justo delante del Ayuntamiento de Badalona, baja la persiana tras décadas reuniendo a varias generaciones alrededor de su barra. Kiko y Zulmi, sus propietarios, se despiden por jubilación después de una vida dedicada al negocio.

El cierre del Bar Serra pone fin a una etapa muy reconocible en el centro de Badalona. El establecimiento abrió en 1948 y ha permanecido activo durante 78 años, con desayunos, vermuts, bocadillos, tortilla, conversaciones y partidos que formaron parte de la rutina de muchos vecinos. No es solo que cierre un bar: es que desaparece uno de esos puntos de encuentro que todos sabían ubicar.

Bar Serra de Badalona: el cierre de un bar histórico tras 78 años

¿Cuál es el bar que cierra en Badalona? El Bar Serra, situado en la calle Francesc Layret, 85. Su ubicación, delante del Ayuntamiento, hizo que durante décadas fuese una referencia diaria para clientes, amigos y vecinos del centro.

El cierre se ha comunicado mediante un mensaje firmado por Kiko y Zulmi, quienes han querido despedirse tras tantos años al frente de la barra. En su despedida recuerdan que el local fue mucho más que un negocio, porque allí se compartieron celebraciones, reencuentros, jornadas de trabajo, charlas largas y momentos familiares. Estos son los principales datos del cierre:

Dato clave Información Negocio Bar Serra Ciudad Badalona Dirección Calle Francesc Layret, 85 Apertura 1948 Tiempo abierto 78 años Motivo del cierre Jubilación de Kiko y Zulmi

El local era conocido por su ambiente de bar de barrio, sus desayunos, los vermuts y una tortilla que muchos clientes recordaban entre las más ricas de Badalona. Vamos, de esos sitios donde entrar a tomar algo podía acabar en una conversación de media mañana.

Por qué cierra el Bar Serra y qué supone para sus clientes

¿El motivo principal? La jubilación de Kiko y Zulmi. Tras décadas de trabajo, los propietarios explican que ha llegado el momento de «colgar el delantal» y empezar una nueva etapa con más tiempo para la familia y para disfrutar de sus propios momentos. El cierre también deja una lista de recuerdos muy vinculados al día a día del establecimiento:

Desayunos de clientes habituales en la misma barra.

Bocadillos preparados por Zulmi como parte de la rutina del local.

Cafés de primera hora y cervezas con conversación.

Partidos vistos en el bar gracias a una televisión que marcó época.

Varias generaciones compartiendo el mismo espacio.

Kiko recordaba que el Serra fue el primero, o uno de los primeros bares de Badalona, en tener televisión. Ese detalle explica el peso que tuvo el local en otra época, cuando ver un partido fuera de casa convertía un bar en un verdadero punto de reunión.

La huella que deja el Bar Serra en el centro de Badalona

La historia del Bar Serra está unida a una forma clásica de entender la hostelería: atender, escuchar y crear confianza. Zulmi resumía parte del oficio con una idea sencilla, la de hablar con los clientes y entender que muchas personas entran en un bar buscando ser escuchadas.

Los propietarios también recuerdan que sus clientes han sido testigos de su vida familiar, del crecimiento de su hija y también del de sus nietos. Por eso, la despedida no se queda solo en el cierre de un negocio. Con la persiana bajada, el Bar Serra deja 78 años de servicio y una huella difícil de medir únicamente en cafés servidos.