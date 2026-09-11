Países Bajos busca trabajadores con 375.000 vacantes y salarios desde 14,99 euros por hora

Los españoles pueden trabajar sin permiso laboral, pero deben calcular el alojamiento, los seguros y las horas garantizadas antes de trasladarse.

Países Bajos cerró el segundo trimestre de 2026 con 374.800 vacantes, según los datos provisionales de su oficina estadística, CBS. Desde el 1 de julio, su salario mínimo alcanza los 14,99 euros brutos por hora para trabajadores de 21 años o más. Quienes estudien trabajar en Países Bajos deben distinguir ambas cifras de una oferta concreta. No representan una convocatoria dirigida a españoles ni garantizan encontrar empleo o ahorrar una cantidad determinada.

Los sectores que ofrecen oportunidades para trabajar en Países Bajos

UWV, el organismo público de empleo, señala oportunidades en construcción, energía, instalaciones, transporte, logística, cuidados y hostelería. No todo se limita a profesiones universitarias. Su relación de ocupaciones con buenas perspectivas incorpora en 2026 perfiles como albañiles y auxiliares veterinarios. Cada puesto exige comprobar la formación y experiencia necesarias. La estadística de vacantes refleja necesidades de contratación del conjunto de la economía, no puestos reservados a candidatos extranjeros.

El idioma también puede decidir una candidatura. Work in NL explica que algunas empresas admiten trabajadores que hablan inglés, aunque aprender neerlandés amplía las posibilidades. Como sucede con las ofertas para educadores en Irlanda, los requisitos deben leerse antes de enviar el currículo. Para empezar desde España, EURES permite consultar empleos y solicitar orientación. Después corresponde confirmar con cada empresa el centro de trabajo, la fecha de incorporación, los turnos y las horas garantizadas.

Cuánto se cobra con el salario mínimo de 14,99 euros

El mínimo neerlandés se calcula por hora, no mediante una cantidad mensual idéntica para todos. A los menores de 21 años les corresponden importes distintos según su edad. Por ejemplo, a los 20 años son 11,99 euros brutos por hora desde julio. Las siguientes cantidades son cálculos propios para trabajadores de 21 años o más. Solo multiplican la tarifa mínima por las horas indicadas, antes de impuestos y deducciones, sin incluir la paga vacacional.

Horas retribuidas por semana Salario bruto semanal al mínimo 36 horas 539,64 euros 38 horas 569,62 euros 40 horas 599,60 euros

A esta remuneración se añade, con carácter general, una paga vacacional mínima del 8% del salario bruto computable. Suele abonarse en mayo o junio, aunque la fecha depende del contrato o convenio. También está sujeta a impuestos y no equivale a dinero neto. Antes de aceptar, interesa pedir una estimación de nómina que identifique todos los descuentos. Las horas anunciadas como posibles no deben confundirse con las que el contrato garantiza.

El alojamiento y los descuentos que pueden reducir la nómina

El coste de alquilar una habitación forma parte de las cuentas de quienes valoran salir de España. Países Bajos tampoco evita este problema. Su Gobierno reconoce una demanda elevada de alojamiento entre los trabajadores europeos desplazados. Algunas agencias ofrecen empleo y vivienda conjuntamente, pero eso no significa alojamiento gratuito. Antes de viajar, hay que preguntar por el precio, los suministros, las personas que compartirán la casa y la distancia al trabajo. También importa saber qué ocurrirá con la vivienda al finalizar el contrato.

El empleador puede descontar del mínimo salarial determinados gastos de alojamiento bajo condiciones. El límite general es el 25% del salario mínimo bruto que corresponda al trabajador. Se exige autorización escrita y una vivienda que reúna las condiciones establecidas de calidad o titularidad. Ese porcentaje limita la deducción sobre el mínimo, no todos los alquileres del país. La autorización debe identificar el importe y los gastos cubiertos. Además del alojamiento, el presupuesto debe contemplar alimentación, transporte y seguro sanitario.

Los trámites y el contrato que hay que comprobar antes de empezar

Los ciudadanos españoles no necesitan permiso de trabajo, pero sí deben realizar trámites administrativos. El BSN es el número personal utilizado para gestiones laborales, fiscales y sanitarias. Para residir más de cuatro meses, hay que registrarse en el municipio. Para estancias cortas existe la inscripción como no residente mediante el RNI, que también permite obtenerlo. Además, quien se traslada para trabajar debe contratar el seguro sanitario básico neerlandés. Work in NL establece un plazo de cuatro meses para formalizarlo.

Cuando intervenga una agencia, debe quedar claro quién firma como empleador y paga el salario. Work in NL recomienda comprobar su inscripción en la Cámara de Comercio neerlandesa, sus certificaciones y las condiciones del contrato. El trabajador debe conservar una copia y confirmar por escrito salario y jornada. La contratación mediante agencia no permite pagar menos que a compañeros que realizan el mismo trabajo.

Para dudas sobre contratos, vivienda o nóminas, los puntos de información Work in NL ofrecen asesoramiento gratuito.