Lanzarán misiles reales en Cádiz desde cazas F-18 y Eurofighter del Ejército del Aire

Atlante 26 se celebrará del 13 al 18 de septiembre desde Morón e incorpora tiro aire-superficie contra blancos navales y misiones antidrones.

El Ejército del Aire y del Espacio concentrará entre el 13 y el 18 de septiembre sus principales unidades de caza para el ejercicio Atlante 26. Los F-18 y Eurofighter realizarán actividades de tiro real en áreas delimitadas del golfo de Cádiz. Habrá lanzamientos de misiles aire-aire y aire-superficie, además de ejercicios contra drones. La Base Aérea de Morón, en Sevilla, será el principal centro de operaciones.

Atlante 26 amplía el tiro real respecto al ejercicio celebrado en 2025

La edición de este año incorpora capacidades que no aparecían en el programa oficial de Atlante 25. El ejercicio de septiembre de 2025 estuvo centrado en misiles aire-aire radáricos e infrarrojos contra blancos SCRAB II y SCRAB III. También incluyó defensa contra sistemas aéreos no tripulados. Ahora se suma el lanzamiento de misiles aire-superficie contra un blanco naval y el tiro de cañón aire-aire sobre un blanco remolcado por dron.

Aspecto Atlante 25 Atlante 26 Fechas 8 al 12 de septiembre de 2025 13 al 18 de septiembre de 2026 Misiles aire-aire Sí Sí Tiro de cañón aire-aire No figuraba en el programa publicado Sí Misiles aire-superficie No figuraban en el programa publicado Sí, contra blanco naval Defensa contra drones Sí Sí Medios adicionales Unidades de caza y apoyo Ala 48 con NH90 y EZAPAC

La fase de tiro comenzará el 14 de septiembre y continuará hasta el día 18. Las actividades se organizarán en periodos sucesivos para alternar los distintos tipos de armamento. Entre los aviones implicados estarán los F-18, cuyas prestaciones y velocidad permiten entender la capacidad de respuesta de este tipo de caza. El día 18 está previsto el repliegue progresivo de los medios participantes.

Morón reunirá a las unidades de caza mientras Huelva controlará los blancos

En Atlante 26 participarán medios y personal de las alas 11, 12, 14, 15, 46 y 48. Las cinco primeras reúnen las unidades implicadas con F-18 y Eurofighter. También estarán presentes helicópteros NH90 del Ala 48 y efectivos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, conocido como EZAPAC. La incorporación del personal comenzará el día 13 en Morón con sesiones operativas y de seguridad.

Una parte decisiva del ejercicio estará, sin embargo, en Huelva. Los blancos aéreos y marítimos semiautónomos serán controlados desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), perteneciente al INTA. Este centro trabaja habitualmente con análisis de trayectorias de misiles y experimentación con vehículos aéreos no tripulados. Sus capacidades explican su participación en unas maniobras donde coincidirán munición real y drones.

El entrenamiento contra drones gana peso en un momento especialmente sensible para la OTAN

Las misiones C-UAS, destinadas a hacer frente a sistemas aéreos no tripulados, vuelven a ocupar un lugar propio dentro de Atlante. La relevancia de este entrenamiento ha aumentado tras los incidentes registrados en el flanco oriental de la OTAN. La Alianza puso en marcha Eastern Sentry en septiembre de 2025 después de varias violaciones del espacio aéreo de países aliados mediante drones y aeronaves rusas.

El contexto continúa siendo actual. El Ministerio de Defensa informó el 9 de septiembre de 2026 de un entrenamiento multinacional nocturno contra drones en el que un piloto español dirigió una misión sobre Polonia. Participaron medios de España, Polonia, República Checa, Francia y Turquía, además de un avión AWACS de la OTAN. Atlante 26 traslada ese mismo tipo de amenaza al adiestramiento de las unidades españolas con escenarios controlados.

F-18 y Eurofighter entrenarán juntos mientras España renueva su flota de combate

La coincidencia de ambos modelos añade otro elemento al ejercicio. España mantiene los F-18 en servicio mientras avanza el programa para ampliar la flota de Eurofighter. Los programas Halcón I y Halcón II contemplan 45 nuevos Eurofighter, 20 del primer contrato y otros 25 del segundo. El plan elevará hasta 115 aparatos la flota española prevista y permitirá sustituir progresivamente parte de los F-18.

Esa transición no convierte Atlante 26 en una prueba específica de sustitución de aeronaves. El anuncio oficial lo define como un ejercicio de adiestramiento avanzado. Sí permite que ambas flotas compartan un escenario con armamento real mientras continúa la modernización del Eurofighter. El tiro se desarrollará bajo procedimientos específicos de seguridad, con coordinación del control aéreo y una zona marítima comunicada mediante Aviso a Navegantes.