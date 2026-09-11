Madrid da hasta 3.000 euros a jóvenes desempleados para cursos

El límite de ingresos aumenta de tres a seis veces el IPREM y el plazo terminará el 10 de diciembre.

La Comunidad de Madrid ha ampliado las ayudas directas para jóvenes desempleados que realizan formación orientada al empleo. Los solicitantes con ingresos de hasta tres veces el IPREM podrán recibir un máximo de 3.000 euros. El resto podrá acceder hasta el límite de seis veces ese indicador, con una ayuda máxima de 1.500 euros. La convocatoria terminará el 10 de diciembre.

La formación debe responder a una orientación previa

El programa utiliza cheques o bonos para financiar enseñanzas relacionadas con las aptitudes e intereses del solicitante. La elección debe producirse después de un proceso de orientación realizado en una oficina pública de empleo.

Los cursos subvencionables tendrán una duración mínima de diez horas. No podrán consistir en jornadas o congresos. Solo se admite una solicitud por persona y anualidad, por lo que debe elegirse cuidadosamente la actividad presentada.

La solicitud tiene un plazo propio

El interesado dispone de un mes desde la matrícula o la reserva de plaza. La tramitación se efectúa mediante la Administración Digital de la Comunidad. Deben aportarse los justificantes indicados en las normas reguladoras.

El pago puede adelantarse parcialmente. La Comunidad abonará el 30% de la cantidad concedida y completará el importe cuando finalice la formación. El beneficiario tendrá que acreditar su realización en las condiciones establecidas.

Los jóvenes pueden combinar esta búsqueda con las ofertas que admiten poca experiencia, siempre que mantengan los requisitos exigidos por la ayuda.

Cobrarla exige justificar correctamente el curso

La concesión no convierte cualquier matrícula en subvencionable. Deben respetarse la duración, el procedimiento de orientación y los límites económicos. Un abandono o una justificación incompleta puede reducir el pago o provocar una devolución.

El solicitante debe conservar matrícula, justificante bancario, asistencia y certificado final. También puede revisar otras ayudas para encontrar empleo. Visita Formación para consultar los cursos, bonos y oportunidades destinados a desempleados.