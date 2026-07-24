Padre e hija, pilotos de Vueling, cuentan cómo cambió su relación al dedicarse ambos a la misma profesión

Pedro Sánchez lleva más de 20 años en la aerolínea y es comandante. Su hija Lucía inició su carrera hace dos años y se incorporó en 2026 como copiloto. Ahora esperan poder compartir su primer vuelo.

La aviación pasó de ocupar buena parte de las conversaciones familiares a convertirse en la profesión que Pedro Sánchez comparte con su hija Lucía. Estos dos pilotos de Vueling pertenecen a generaciones separadas por décadas de experiencia, pero afrontan su trabajo con la misma responsabilidad. Su historia fue publicada el 9 de julio de 2026 por La Vanguardia en un contenido ofrecido por la aerolínea.

La vocación de piloto nació en casa, pero Lucía eligió su propio camino

Pedro descubrió el mundo aeronáutico cuando tenía 17 años. Vivía en un pueblo de Ávila, estudiaba COU y decidió apuntarse a un curso que le permitió tener su primer contacto con la aviación. Aquel acercamiento acabó marcando su futuro profesional.

El comandante todavía recuerda su primer vuelo en solitario como uno de los momentos decisivos de su carrera. Más de dos décadas después de incorporarse a Vueling, conserva intacto el entusiasmo por volar. “Mi ilusión es la misma que cuando tenía 19 años”, asegura.

Lucía creció escuchando relatos sobre vuelos, operaciones y decisiones adoptadas en cabina. La profesión de su padre despertó su curiosidad desde pequeña, aunque la decisión de seguir sus pasos fue personal. Contar con una referencia tan cercana le permitió conocer tanto el atractivo como las exigencias del trabajo antes de iniciar su formación.

La formación y la responsabilidad unen a los dos pilotos de Vueling

Padre e hija rechazan la idea de que para convertirse en piloto basta con realizar un curso y comenzar a volar. La preparación exige años de estudio, entrenamiento físico, conocimientos técnicos y capacidad para aplicar los procedimientos en situaciones muy diferentes.

Pedro quiso mostrarle pronto esa realidad. Una de las primeras veces que Lucía le acompañó en cabina eligió un vuelo que comenzaba a las cinco de la mañana. Pretendía que conociera los horarios, la disciplina y el nivel de compromiso que exige la aviación comercial.

Cuando su hija le comunicó que quería ser piloto, sintió orgullo, pero también el peso de saber lo que implicaba aquella elección. Con el paso del tiempo, compartir profesión ha reforzado su relación. Lucía comprende ahora mejor los madrugones, la presión y las historias que escuchaba durante su infancia. Pedro reconoce que ya ha cumplido “medio sueño”. La otra mitad será realizar un vuelo juntos.

Dos generaciones de pilotos de Vueling ante el cambio tecnológico en cabina

La trayectoria de Pedro le ha permitido asistir a una profunda transformación de los aviones y de los procedimientos. “Antes era papel y bolígrafo”, recuerda al comparar aquella etapa con la actual gestión automatizada de numerosos sistemas.

La tecnología ha cambiado la forma de trabajar, pero no la responsabilidad asumida por quienes ocupan la cabina ni la importancia de tomar decisiones con precisión. Pedro también valora la serenidad de su hija, una cualidad especialmente relevante durante los primeros años de carrera.

Vueling es el punto de encuentro de ambas trayectorias. Pedro ha desarrollado allí gran parte de su vida profesional, mientras que Lucía creció identificando los aviones de la compañía con el trabajo de su padre. Hoy comparten procedimientos, lenguaje profesional y compañeros, aunque todavía les queda pendiente ponerse al frente del mismo vuelo.Pedro Sánchez lleva más de 20 años en la aerolínea y es comandante. Su hija Lucía inició su carrera hace dos años y se incorporó en 2026 como copiloto. Ahora esperan poder compartir su primer vuelo.

La aviación pasó de ocupar buena parte de las conversaciones familiares a convertirse en la profesión que Pedro Sánchez comparte con su hija Lucía. Estos dos pilotos de Vueling pertenecen a generaciones separadas por décadas de experiencia, pero afrontan su trabajo con la misma responsabilidad. Su historia fue publicada el 9 de julio de 2026 por La Vanguardia en un contenido ofrecido por la aerolínea.

La vocación de piloto nació en casa, pero Lucía eligió su propio camino

Pedro descubrió el mundo aeronáutico cuando tenía 17 años. Vivía en un pueblo de Ávila, estudiaba COU y decidió apuntarse a un curso que le permitió tener su primer contacto con la aviación. Aquel acercamiento acabó marcando su futuro profesional.

El comandante todavía recuerda su primer vuelo en solitario como uno de los momentos decisivos de su carrera. Más de dos décadas después de incorporarse a Vueling, conserva intacto el entusiasmo por volar. “Mi ilusión es la misma que cuando tenía 19 años”, asegura.

Lucía creció escuchando relatos sobre vuelos, operaciones y decisiones adoptadas en cabina. La profesión de su padre despertó su curiosidad desde pequeña, aunque la decisión de seguir sus pasos fue personal. Contar con una referencia tan cercana le permitió conocer tanto el atractivo como las exigencias del trabajo antes de iniciar su formación.

La formación y la responsabilidad unen a los dos pilotos de Vueling

Padre e hija rechazan la idea de que para convertirse en piloto basta con realizar un curso y comenzar a volar. La preparación exige años de estudio, entrenamiento físico, conocimientos técnicos y capacidad para aplicar los procedimientos en situaciones muy diferentes.

Pedro quiso mostrarle pronto esa realidad. Una de las primeras veces que Lucía le acompañó en cabina eligió un vuelo que comenzaba a las cinco de la mañana. Pretendía que conociera los horarios, la disciplina y el nivel de compromiso que exige la aviación comercial.

Cuando su hija le comunicó que quería ser piloto, sintió orgullo, pero también el peso de saber lo que implicaba aquella elección. Con el paso del tiempo, compartir profesión ha reforzado su relación. Lucía comprende ahora mejor los madrugones, la presión y las historias que escuchaba durante su infancia. Pedro reconoce que ya ha cumplido “medio sueño”. La otra mitad será realizar un vuelo juntos.

Dos generaciones de pilotos de Vueling ante el cambio tecnológico en cabina

La trayectoria de Pedro le ha permitido asistir a una profunda transformación de los aviones y de los procedimientos. “Antes era papel y bolígrafo”, recuerda al comparar aquella etapa con la actual gestión automatizada de numerosos sistemas.

La tecnología ha cambiado la forma de trabajar, pero no la responsabilidad asumida por quienes ocupan la cabina ni la importancia de tomar decisiones con precisión. Pedro también valora la serenidad de su hija, una cualidad especialmente relevante durante los primeros años de carrera.

Vueling es el punto de encuentro de ambas trayectorias. Pedro ha desarrollado allí gran parte de su vida profesional, mientras que Lucía creció identificando los aviones de la compañía con el trabajo de su padre. Hoy comparten procedimientos, lenguaje profesional y compañeros, aunque todavía les queda pendiente ponerse al frente del mismo vuelo.