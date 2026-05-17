David Virosta. el piloto madrileño de 20 años avisa de lo que cuesta llegar a una cabina y explica el esfuerzo real que hay detrás

Hay sueños que aparecen de pequeños y luego se quedan ahí, dando la lata hasta que uno les hace caso. En el caso de David Virosta, ese sueño siempre tuvo forma de cabina de avión. El madrileño tiene 20 años, es piloto comercial y trabaja como instructor de vuelo en European Flyers, una escuela de aviación situada en el aeródromo de Cuatro Vientos. Además, comparte su día a día en redes sociales, donde reúne cerca de 300.000 seguidores.

Su camino no ha sido precisamente un paseo con vistas desde ventanilla: formación intensa, trabajos por temporadas y una licencia que ronda los 80.000 euros. Aun así, él lo resume con una idea clara: “Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina”.

¿Quién es David Virosta y por qué pilota aviones con solo 20 años?

David Virosta no viene de una familia vinculada a la aviación. Según cuenta, nadie de su entorno estaba relacionado con ese mundo, pero desde pequeño tuvo claro que su futuro estaría dentro de un avión. Esa vocación, dice, la lleva dentro desde que nació.

Hoy, con 20 años, trabaja como instructor de vuelo en European Flyers, en el aeródromo de Cuatro Vientos. Antes de obtener la licencia de piloto comercial, cursó el último año de Bachillerato en Wisconsin, Estados Unidos, y meses después de graduarse empezó su formación como piloto.

¿Cómo fue su formación: 14 exámenes teóricos, trabajos y mucha disciplina?

El camino hasta convertirse en piloto comercial no fue corto ni cómodo. David tuvo que superar 14 exámenes teóricos, una parte que considera la más dura de todo el proceso. Y, como suele pasar cuando un sueño viene con factura incluida, también tuvo que organizar su vida alrededor de esa meta.

Durante sus últimos años de formación compaginó los estudios con trabajos según la temporada. Fue socorrista y repartidor de Burger King, mientras dejaba en segundo plano su vida social para centrarse por completo en la aviación. Vamos, que el “ya quedaré otro día” debió convertirse en frase habitual. Estos son algunos de los datos que resumen su recorrido hasta ahora:

Dato clave Información Edad de David Virosta 20 años Profesión actual Instructor de vuelo Escuela European Flyers Ubicación Aeródromo de Cuatro Vientos Exámenes teóricos superados 14 Seguidores en redes sociales Cerca de 300.000 Precio medio del curso, según European Flyers 80.000 euros Aeropuerto favorito O’Hare de Chicago

Su familia también tuvo un papel importante en el proceso. David explica que costear la licencia fue un trabajo en equipo y que sus familiares participaron en el esfuerzo necesario para que pudiera avanzar en su carrera.

¿Qué hace un instructor de vuelo en el aeródromo de Cuatro Vientos?

Una jornada de vuelo como instructor empieza con un briefing. Es decir, una reunión previa entre profesor y alumno para revisar qué tipo de vuelo van a realizar, la meteorología y los NOTAM. Estos NOTAM son boletines emitidos por las autoridades para informar sobre la situación aérea y aeroportuaria, explicado en cristiano: avisos importantes antes de despegar.

Después llega la inspección exterior del avión, donde se comprueba que todo esté en correcto estado. Antes del despegue también se realizan comunicaciones por radio y chequeos de motor. Durante el vuelo, esas comunicaciones son clave para mantener la seguridad, porque varios aviones pueden estar sobrevolando el mismo espacio aéreo.

Según la misión del día, David y sus alumnos practican navegación, maniobras, tomas o despegues. Ha pasado por decenas de aeropuertos, aunque reconoce que su favorito es el O’Hare de Chicago por su dimensión y por el número de pistas que tiene.

¿Por qué casi 300.000 seguidores siguen su vida entre aviones?

David empezó a compartir su formación en redes sociales porque considera que mucha gente no conoce de verdad el esfuerzo que hay detrás de ser piloto. Todo el mundo sabe que los aviones vuelan, pero no siempre se ve el estudio, la presión, las pruebas y la constancia que hay antes de sentarse en una cabina.

Con cerca de 300.000 seguidores, se ha convertido en un creador de contenido ligado al sector de la aviación. También en una referencia para jóvenes que sueñan con dedicarse a lo mismo. Por eso insiste en la transparencia: ha mostrado los baches del camino y la cantidad de pruebas necesarias para llegar a ser piloto comercial de líneas aéreas.

Eso sí, no todo se puede publicar. David deja claro que la seguridad está por encima del contenido y que los creadores deben prestar atención a qué comparten y qué mantienen en privado. En aviación, el “esto lo subo a redes” tiene límites bastante serios.

¿Cuánto cuesta formarse como piloto comercial y qué conviene revisar antes de lanzarse?

La formación como piloto comercial sigue siendo una inversión importante. Según European Flyers, algunos cursos rondan un precio medio de 80.000 euros. David reconoce que ahora hay más opciones que antes, ya que algunas escuelas ofrecen financiación progresiva, algo que hace años era impensable.

Aun así, insiste en que es fundamental informarse bien desde el inicio y planificar el coste. La aviación comercial no es el único camino posible, ya que también existe la vía militar, que él considera una buena alternativa.

Antes de dar el paso, estas son las claves prácticas que deja su experiencia:

Informarse bien desde el principio sobre la formación y sus costes. Planificar la inversión, porque la licencia supone un esfuerzo económico importante. Tener claro que la aviación no se estudia por descarte, sino por pasión y vocación. Valorar otras vías, como la militar, si la aviación comercial no encaja en el plan inicial. Asumir que la profesión exige seguir estudiando siempre.

En otras palabras, no basta con mirar al cielo y decir “qué bonito sería”. Hay que revisar números, tiempos, sacrificios y motivación real, porque este camino pide bastante más que ganas.

¿Qué futuro ve David para la aviación y para su propia carrera?

David considera que la profesión ha cambiado mucho respecto a hace 10 o 20 años. Destaca el progreso en seguridad, tanto por los avances tecnológicos de los aviones como por la forma en la que se prepara a los nuevos pilotos. Según explica, ahora se da mucha importancia a los procedimientos, las checklists y la comunicación en cabina.

También señala que la modernización de las aeronaves ha reducido el consumo de combustible. Cree que la sostenibilidad irá ganando terreno poco a poco y menciona iniciativas de descarbonización para reducir emisiones. Sobre la inteligencia artificial, cree que habrá que aprender a convivir con ella en vuelos y operaciones de tierra durante las escalas, aunque no piensa que pueda sustituir a las tripulaciones.

A nivel personal, David tiene claro dónde quiere estar dentro de 10 años. Se ve volando como piloto en alguna aerolínea, a poder ser española, y también impartiendo clases en una escuela de pilotos. Su objetivo es seguir compartiendo con las futuras generaciones la pasión por la aviación.

Su mayor referente está en casa: su madre. Para David, ella representa la idea de que quien insiste y trabaja por lo que quiere puede llegar lejos, incluso cuando aparecen obstáculos por el camino. Y su consejo para quienes sueñan con volar es directo: si la aviación nace de una vocación real, merece la pena perseguirla hasta el final.