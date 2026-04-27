Oler axilas, catar comida para mascotas o empujar gente en trenes, los empleos más raros que también mueven millones

Todos hemos dicho alguna vez eso de que tiene que haber un trabajo para cada cosa. Pues bien, en algunos casos la realidad va bastante más lejos de lo que uno imagina. En Radio Popurrí han reunido un ranking con varios oficios que, de entrada, suenan a broma de bar. Sin embargo, detrás del nombre llamativo hay tareas concretas, protocolos técnicos y estudios de mercado, es decir, pruebas para comprobar si un producto funciona y convence. La lista va desde quienes prueban camas hasta quienes empujan pasajeros en hora punta para que cierre la puerta del tren. Y la conclusión es bastante clara: el mercado laboral puede ser mucho más diverso, y bastante más sorprendente, de lo que parece.

¿Por qué existen trabajos tan curiosos y qué función cumplen de verdad?

La parte más vistosa de estos empleos suele tapar lo importante. Los probadores profesionales de camas analizan la ergonomía, es decir, cómo se adapta la cama al cuerpo y al descanso, además de la calidad del descanso para grandes marcas hoteleras. Algo parecido pasa con los olfateadores de axilas, contratados por empresas de desodorantes para medir la eficacia real de sus productos tras horas de actividad física. Dicho rápido, no están ahí para alimentar un chiste fácil, sino para comprobar si el producto cumple.

Otros puestos, de hecho, exigen precisión milimétrica y una especialización muy concreta. Ahí aparecen el sexador de pollos, capaz de determinar el sexo de un pollito recién nacido en apenas segundos; el técnico que analiza el secado de pinturas industriales bajo distintas condiciones ambientales, o sea, según el entorno en el que la pintura se seca; y los catadores de comida para mascotas, que revisan textura y olor antes de que el producto llegue al mercado. Por tanto, detrás del nombre raro suele haber control de calidad, conocimiento técnico o pruebas previas antes de vender un producto. No parece el empleo más corriente del mundo, claro, pero tampoco tiene nada de improvisado.

¿Qué oficios aparecen en el ranking de trabajos más curiosos de Radio Popurrí?

En este repaso aparecen 9 ejemplos concretos, suficientes para dejar claro que no todos los empleos extraños son ocurrencias sin más. Estos son los oficios y la función que cumple cada uno.

Probador profesional de camas: analiza la ergonomía y la calidad del descanso para grandes marcas hoteleras. Olfateador de axilas: mide la eficacia real de desodorantes tras horas de actividad física. Sexador de pollos: determina el sexo de un pollito recién nacido en apenas segundos. Técnico del secado de pinturas industriales: comprueba cómo se secan las pinturas bajo distintas condiciones ambientales. Catador de comida para mascotas: evalúa textura y olor antes de que el producto llegue al mercado. Oshiya en Japón: empuja a los pasajeros en hora punta para que los trenes puedan cerrar sus puertas. Profesional que hace cola por otros en ciudades como Nueva York o Londres: espera en lanzamientos de productos o conciertos muy demandados y cobra por hora. Probador de toboganes acuáticos: revisa seguridad y velocidad antes de la apertura al público. Buzo que recupera pelotas de golf: saca miles de pelotas perdidas en lagos de campos de golf para su posterior reventa.

Vista en conjunto, la lista tiene algo de extravagante y mucho de funcional. Cada puesto cubre una necesidad específica, ya sea mejorar un producto, facilitar un servicio, revisar una instalación o sacar partido hasta a miles de pelotas perdidas. Al final, la rareza está más en el nombre que en la utilidad real del trabajo.

¿Qué empleos raros solo encajan en ciertos países y cuáles parecen de parque temático?

Algunas ocupaciones dependen por completo del lugar y de la costumbre local. En Japón, los oshiyas empujan a los pasajeros en hora punta para que los trenes puedan cerrar sus puertas, una tarea tan concreta como fácil de imaginar en un andén a rebosar. En ciudades como Nueva York o Londres ocurre algo distinto, pero igual de llamativo: hay personas que viven de hacer cola por otros en lanzamientos de productos o conciertos muy demandados. El tiempo, al parecer, también se cobra, porque estos servicios funcionan con tarifas por hora y clientela habitual.

En otro extremo están los trabajos que parecen sacados de un parque temático. Los probadores de toboganes acuáticos revisan la seguridad y la velocidad antes de la apertura al público, mientras que los buzos que recuperan miles de pelotas perdidas en lagos de campos de golf se encargan de su posterior reventa. Aquí se mezclan riesgo, diversión y negocio, una combinación que ya no suena tan disparatada cuando se entiende para qué sirve. De hecho, todo esto forma parte de industrias que mueven millones.

¿Cómo saber si un trabajo raro es real y qué puede aprender el lector?

La primera pista es mirar para qué sirve de verdad el puesto. Si ayuda a medir la eficacia de un producto, revisar la seguridad antes de una apertura, controlar un proceso o resolver una necesidad muy concreta, lo normal es que no estemos ante una simple ocurrencia. En consecuencia, antes de descartar uno de estos 9 trabajos por su nombre, conviene fijarse en la función exacta que cumple. Ahí suele estar la clave.

La segunda recomendación es no quedarse solo con lo pintoresco. Los 9 oficios citados en este ranking muestran que muchos empleos llamativos se apoyan en protocolos técnicos, estudios de mercado y especialización, tres elementos que cambian bastante la película. Por tanto, la próxima vez que oigas hablar de alguien que prueba camas, olfatea axilas o empuja pasajeros en un tren, mejor no reírse demasiado rápido. Puede haber más técnica, más negocio y bastante más sentido del que parece a primera vista.