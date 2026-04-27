Mónica, una joven de 26 años, trabaja como carnicera en Finlandia y cobra hasta 6.000 euros

La joven trabaja en un matadero y asegura que, en los meses normales, ronda los 4.000 euros brutos. Cuando se suman extras y turnos especiales, la cifra puede dispararse por encima de los 6.000 euros.

A sus 26 años, Mónica reconoce que sigue despertando sorpresa cada vez que cuenta a qué se dedica. Trabaja como carnicera en Finlandia, dentro de un matadero, y aunque admite que no era el empleo con el que soñaba de niña, también deja claro que está satisfecha con sus condiciones. No es para menos: define su puesto como fácil y bien pagado.

Cuánto gana Mónica como carnicera en Finlandia y por qué su sueldo llama la atención

Mónica cobra quincenalmente y explica que hay meses en los que, gracias a las pagas extra, puede llegar a cobrar hasta tres veces. Según relata, en un mes habitual alcanza los 4.000 euros brutos, mientras que en uno especial supera los 6.000.

En términos netos, esos ingresos se traducen en entre 2.600 y 3.000 euros en un mes normal. En cambio, cuando entra un periodo de triple paga, puede pasar de los 4.000 euros, siempre en función del turno que haga y de las horas extra.

¿Lo más llamativo? Que su trabajo sigue chocando con la imagen que muchos tienen de este sector. Ella misma admite que mucha gente se queda confundida cuando explica su profesión, porque no encaja en el estereotipo que muchos imaginan.

Las ventajas y desventajas de trabajar en un matadero con buen sueldo

A pesar de que insiste en que no era su trabajo soñado, Mónica sí encuentra varios puntos positivos en su día a día. Entre ellos, destaca el buen sueldo, los fines de semana libres y el ambiente con sus compañeros.

También valora que, al acabar la jornada, el trabajo se quede en el trabajo. Esa separación entre vida laboral y personal, explica, es una de las cosas que más aprecia.

Ahora bien, no todo es cómodo. La parte más dura, cuenta, es el frío. En la sala de montaje trabajan a seis grados centígrados, una temperatura que convierte cada jornada en un reto físico añadido.

Además de carnicera, Mónica suma más ingresos como enfermera y casera

Su sueldo principal no es su única fuente de ingresos. De forma ocasional, también trabaja como enfermera comunitaria en turnos sueltos de fin de semana, por los que obtiene entre 500 y 700 euros netos por dos días de trabajo.

A eso se suman dos viviendas alquiladas, que le reportan alrededor de 1.000 euros al mes. Eso sí, reconoce que esa cantidad se le va casi por completo entre la hipoteca y otros gastos de las casas.