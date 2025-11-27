Oficial: Stranger Things invade el corazón de Madrid con una experiencia gratuita que recrea Upside Down

Si te sabes de memoria lo de Hawkins, pero aún no lo has vivido en persona, toca planazo en Gran Vía. Desde hoy 27 de noviembre, el Espacio Movistar abre un recorrido gratuito que te mete de lleno en el universo Stranger Things con tecnología, sonido e iluminación que juegan a tu favor. Las reservas, también gratis, están abiertas hasta el 13 de diciembre y se hacen online en espacio.movistar.es/experience/strangerthings.

La serie despide su quinta y última temporada en tres partes: el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Además, a partir del 9 de diciembre habrá 41 arquetas con diseño exclusivo repartidas por España para seguir el juego y entrar en sorteos. En pocas palabras: entretenimiento inmersivo, cero trámites raros y, por una vez, sin pasar por caja.

¿Qué ofrece el recorrido inmersivo de Stranger Things en Madrid?

El viaje empieza en el mundo real, con una entrada bañada en neón rojo y un punto fotográfico presidido por un Demogorgon 3D. De ahí saltas a The Void, un cubo inmersivo que reacciona a cada paso del público, para que no tengas duda de que alguien o algo, te está siguiendo la pista.

Después te adentras en escenarios icónicos de Hawkins: la emisora WSQK Radio 94.5 FM con sus transmisiones misteriosas, el refugio Castle Byers con los mensajes originales, la Starcourt Russian Base donde puedes activar un láser para abrir el portal al Upside Down, el inquietante Rainbow Room y la sobrecogedora Creel House, donde el entorno cambia por completo. Así, de hecho, el recorrido funciona como un “mejor de” de la serie, pero en formato paseable.

¿Cómo se activa el Upside Down dentro del Espacio Movistar?

El acceso al Upside Down se pone en marcha con un show automático que combina luces, humo, proyecciones, ventiladores y videomapping (proyección de imágenes sobre superficies para crear efectos). Por tanto, cada rincón se transforma como si la invasión estuviera ocurriendo en tiempo real.

La gracia está en la suma: tecnología, efectos sonoros, iluminación y una escenografía cuidada que no se limita a decorar, sino que te envuelve. En consecuencia, no es solo mirar; es sentirse dentro.

¿Cómo reservar gratis y hasta cuándo se puede visitar?

La experiencia en Espacio Movistar es gratuita desde el 27 de noviembre y puede reservarse sin coste hasta el 13 de diciembre a través de la web oficial espacio.movistar.es/experience/strangerthings. ¿Lo mejor? No hay letra pequeña económica: cero euros, y listo.

Entra en espacio.movistar.es/experience/strangerthings, pulsa en “reservar”.

Elige la fecha disponible que te encaje.

Confirma tu reserva gratuita en la web.

Acude al Espacio Movistar (Gran Vía 28, Madrid) con tu confirmación.

Con estos pasos, evitas improvisaciones y te aseguras hueco. En resumen: trámite sencillo y sin colas de taquilla, que para una vez que es gratis, mejor atarlo bien.

¿Qué son las 41 arquetas y cómo se integran en el final de la serie?

A partir del 9 de diciembre, podrás encontrar 41 arquetas de Telefónica con diseño exclusivo de Stranger Things en distintos puntos de España. “Arquetas” son estructuras subterráneas que forman parte de las redes de telecomunicaciones; vamos, las tapas de acceso técnico que ves en aceras y calzadas.

Estas piezas también forman parte del cierre de la serie y, además, permitirán participar en sorteos para ganar un viaje a Londres con entradas para el musical de Stranger Things. Por consiguiente, la experiencia salta del interior del edificio a la calle, y continúa el juego fuera.

Fechas clave, lugar y enlace oficial (tabla rápida)

Para tenerlo todo a mano, aquí va un resumen cronológico con lo esencial de la experiencia, los estrenos y cómo reservar.

Concepto Fecha Detalle Inicio del recorrido gratuito en Espacio Movistar 27 de noviembre Gran Vía 28, Madrid Reservas disponibles hasta 13 de diciembre espacio.movistar.es/experience/strangerthings Arquetas con diseño exclusivo en España 9 de diciembre (a partir de) 41 arquetas de Telefónica Estreno temporada 5 (parte 1) 27 de noviembre Tres partes en total Estreno temporada 5 (parte 2) 26 de diciembre — Estreno temporada 5 (parte 3) 1 de enero de 2026 —

Con esta tabla te evitas perder fechas y enlaces clave. Por otro lado, recuerda que el acceso al recorrido es gratis y con reserva online previa.

¿Qué es el Espacio Movistar Gran Vía 28 y por qué se habla tanto de él?

El Espacio Movistar está en el emblemático edificio de Telefónica (Gran Vía 28, Madrid) y funciona como algo más que una flagship: es un centro de innovación y ocio con 2.800 m² dedicados a experiencias inmersivas. Alberga un plató de televisión, estudios de grabación, un cine exclusivo y el Movistar Café, además del showroom más amplio de una empresa de telecomunicaciones en España.

En su primer año ha recibido más de 630.000 visitas, con picos de hasta 4.500 diarias, consolidándose como un referente de entretenimiento y tecnología en la capital. De ahí que Stranger Things haya elegido esta casa para su gran aterrizaje inmersivo.