Cuétara busca personal para sus fábricas de Reinosa y Villarejo de Salvanés: contrato indefinido

La compañía galletera Cuétara, integrada en el grupo alimentario Adam Foods, refuerza sus equipos de producción y mantenimiento con nuevas oportunidades laborales. El complejo industrial de Reinosa, en la comarca cántabra de Campoo-Los Valles e histórico por ser la primera fábrica de galletas de la marca inaugurada en 1951, suma una vacante de Amasador Polivalente. A esta se une dos puestos de Operario de Mantenimiento de planta de Producción en el centro de Villarejo de Salvanés (Comunidad de Madrid).

Ambas posiciones ofrecen contrato indefinido y trabajo presencial en entornos industriales consolidados, donde la tradición galletera de Cuétara se combina con la innovación y la mejora continua en los procesos productivos.

Requisitos para trabajar en Cuétara en los puestos de amasador y mantenimiento

Para optar a estas 3 vacantes en Cuétara se buscan perfiles con formación y experiencia vinculadas al entorno industrial alimentario, así como una clara orientación a la calidad y al trabajo en equipo.

Para el puesto de Amasador Polivalente en Reinosa (Cantabria) se requiere:

Formación profesional, valorándose especialmente ramas como Panadería, Repostería y Confitería, Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, Operaciones de Proceso de Fabricación o Mantenimiento de Equipos Industriales.

Experiencia previa en entornos industriales alimentarios, especialmente en panadería, bollería, pastelería o procesos similares.

Polivalencia y capacidad de adaptación a diferentes líneas y tareas dentro del proceso productivo.

Capacidad para trabajar en equipo, proactividad, responsabilidad y orientación a la calidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

En el caso de los puestos de Operario de Mantenimiento de planta de Producción en Villarejo de Salvanés (Madrid), se buscan profesionales con:

Experiencia en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora continua en equipos productivos y auxiliares.

Manejo seguro de maquinaria industrial, velando por la seguridad de personas e instalaciones.

Orientación a la eficiencia, la calidad y la optimización de recursos.

Capacidad para seguir las directrices del jefe y de los encargados de mantenimiento, integrándose en un equipo técnico.

Condiciones laborales y funciones de las ofertas de empleo en Cuétara

En la planta de Reinosa, la vacante de Amasador Polivalente se integra en el núcleo del proceso de elaboración de galletas. La misión principal del puesto es garantizar la correcta preparación de las masas y colaborar en las tareas de envasado y final de línea, cumpliendo los estándares de calidad, seguridad alimentaria y eficiencia.

Entre sus funciones se incluyen la preparación y dosificación de los ingredientes según las fórmulas establecidas, la realización del proceso de amasado y descarga de la masa base, el control del espesor del paño y la gestión de la masa de recorte. También se contempla el manejo de equipos clave como laminadora, horno, máquina de alambre y sistemas de transporte neumático, además de ajustes de velocidades y parámetros para asegurar el peso, el tueste y el aspecto correcto de la galleta. La persona seleccionada apoyará igualmente en las líneas de envasado, detectando y resolviendo incidencias en embolsado y estuchado cuando sea necesario.

Para este puesto se ofrece contrato indefinido, jornada intensiva (con turnos rotativos M/T/N) y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un grupo con marcas tan conocidas como Choco Flakes, Campurrianas, Krit, Tosta Rica, Oceanix, Napolitanas, Bocaditos, AvenaCol, Fibralia, María Oro o Maias & Tostadas. El salario no se detalla en la oferta y se concretará durante el proceso de selección.

Por su parte, los 2 puestos de Operario de Mantenimiento de planta de Producción en Villarejo de Salvanés se centra en asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria y los equipos de la planta. La persona contratada se encargará de ejecutar tareas de mejora continua, mantenimiento preventivo y correctivo, así como cambios de formato, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de las líneas de producción, cumpliendo los estándares de calidad y al menor coste posible, siempre bajo las directrices del jefe y de los encargados de mantenimiento.

En este caso, Cuétara ofrece contrato indefinido, jornada completa y trabajo 100 % presencial en una planta de producción en funcionamiento, con estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento dentro de Adam Foods. El salario también se indicará directamente por la empresa durante el proceso de selección.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Cuétara

Si cumples con los requisitos y te interesa trabajar en alguno de estos puestos en Cuétara, puedes inscribirte a través del portal de empleo en el que se han publicado las vacantes o mediante el canal oficial de selección de Adam Foods.

El procedimiento habitual consiste en buscar la oferta correspondiente «Amasador Polivalente en Reinosa o Operario de Mantenimiento de planta de Producción en Villarejo de Salvanés», leer con detalle toda la información sobre funciones, requisitos y condiciones, y hacer clic en la opción de inscripción. A continuación, tendrás que completar el formulario con tus datos personales y profesionales, adjuntar tu currículum actualizado y, en su caso, añadir una breve carta de presentación en la que expliques tu experiencia en el sector industrial o alimentario.

Una vez enviada la solicitud, el departamento de Recursos Humanos de Cuétara revisará las candidaturas y contactará con aquellas personas que mejor se ajusten al perfil. Si buscas estabilidad y te motiva formar parte de una empresa histórica del sector de la alimentación, estas 2 vacantes pueden ser una buena oportunidad para incorporarte a su equipo.