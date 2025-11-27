Transporte gratis para los madrileños en toda la red EMT: tres días sin pagar un euro para el Black Friday

Hacer recados, ir al centro a ojear chollos o quedar con amigos saldrá más barato que nunca: tres días de autobuses gratis en Madrid. Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, toda la red de la EMT será gratuita, salvo el Exprés Aeropuerto. La medida coincide con el Black Friday y llega con refuerzos específicos en líneas muy demandadas. Además, Bicimad se suma con viajes de hasta 30 minutos sin coste y sin códigos raros. El Metro, eso sí, mantiene tarifas, aunque con un refuerzo calificado como “histórico”. Si pensabas coger el coche, quizá te compense dejarlo aparcado y ahorrarte el estrés (y el parking).

¿Cuándo será gratis la EMT de Madrid y qué incluye exactamente?

Entre las 00:00 del viernes 28 de noviembre y las 23:59 del domingo 30, se podrá viajar gratis en todas las líneas de la EMT Madrid, con una única excepción: el Exprés Aeropuerto. La gratuidad se aplica a la flota completa y durante todo el día, los tres días.

Para subir sin abono será suficiente pedir al conductor un billete sencillo gratuito. El objetivo es aliviar el tráfico, fomentar las compras en el centro y reducir el uso del coche privado, por lo que la medida cubre los desplazamientos habituales sin necesidad de trámites adicionales.

Refuerzos en autobuses: qué líneas y cuántos vehículos adicionales

Además de la gratuidad, el Ayuntamiento reforzará el servicio en los corredores con mayor demanda prevista. Habrá vehículos extra repartidos entre varias líneas en función de las horas punta, con especial atención a zonas comerciales y ejes centrales.

A continuación tienes el detalle de cuántos autobuses adicionales se suman cada jornada, el foco del refuerzo y el horario de gratuidad (vigente todo el día).

Día Fecha Refuerzo EMT (autobuses extra) Enfoque operativo Horario de gratuidad Viernes 28 de noviembre 10 Repartidos por varias líneas 00:00–23:59 Sábado 29 de noviembre 20 Repartidos por varias líneas 00:00–23:59 Domingo 30 de noviembre 14 Centrados en las horas punta de la tarde 00:00–23:59

Algunas de las líneas con mayor refuerzo serán la 5, 14, 27, 53, 146 y las exprés E1, E2 y E3. La frecuencia oficial no cambia respecto al horario habitual, pero estos apoyos permitirán reducir los tiempos de espera en las rutas más concurridas, especialmente a última hora del día.

Bicimad gratis: cómo funciona y límites de tiempo

Bicimad también se sube a la ola del Black Friday con trayectos sin coste. Durante el 28, 29 y 30 de noviembre, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos y no harán falta bonos ni códigos especiales.

Con más de 600 estaciones y 7.755 bicicletas disponibles, la red ofrece una alternativa limpia y directa para moverse por el centro sin recurrir al coche. De hecho, en fines de semana similares, el uso del sistema ha repuntado con fuerza y ha llegado a superar los 130.000 viajes en solo tres días.

¿Y el Metro? Tarifas, refuerzo “histórico” y reapertura de la 7B

El Metro de Madrid no será gratuito, pero incrementará su oferta con un refuerzo calificado como “histórico” por la Comunidad de Madrid. Las líneas L1, L2, L3, L4, L5, L8, L10, L12 y ML1 aumentarán su frecuencia desde la apertura del viernes; el sábado y el domingo, el refuerzo continuará desde las 11:00 hasta el cierre del servicio.

La medida coincide con la reapertura de la Línea 7B, que regresa después de más de 1.000 días de interrupciones por obras. En consecuencia, el sistema encara el fin de semana más comercial del año con más opciones y más capacidad, aunque el billete del suburbano seguirá costando lo de siempre.

Guía rápida para moverte esos días sin gastar de más

Si quieres aprovechar la gratuidad sin perder tiempo en dudas, aquí tienes los pasos esenciales. Son sencillos y, por tanto, ideales para cuadrar compras, recados y planes sin rascarte el bolsillo.

Si no tienes abono, solicita al conductor un billete sencillo gratuito en los autobuses de la EMT. Recuerda que la EMT es gratis de 00:00 del viernes 28 a 23:59 del domingo 30 de noviembre. Ten en cuenta la única exclusión: el Exprés Aeropuerto no entra en la medida. En Bicimad, los viajes de hasta 30 minutos son gratis los días 28, 29 y 30, sin bonos ni códigos. El Metro no es gratuito, pero las líneas L1, L2, L3, L4, L5, L8, L10, L12 y ML1 estarán reforzadas.

Por consiguiente, si vas a moverte en las horas punta, considera adelantar o retrasar un poco tus trayectos para aprovechar los refuerzos y evitar aglomeraciones. Y si tu plan es ir al centro, combinar EMT y Bicimad puede ahorrarte esperas y, de paso, el coste del aparcamiento.