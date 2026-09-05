‘Barba Gris’ completa los Apalaches con 91 años después de 71 caídas y casi un año de camino

Dale Sanders completó el sendero el 31 de agosto, casi un año después de partir desde Virginia Occidental. Una caída lo llevó al hospital y otra ocurrió a 183 metros de la meta.

Dale Sanders, conocido en los senderos como ‘Barba Gris’, completó el lunes 31 de agosto el Sendero de los Apalaches a los 91 años. La travesía sumó 2.193 millas, unos 3.530 kilómetros, entre Georgia y Maine. Había comenzado el 6 de septiembre de 2025 en Virginia Occidental y realizó varias pausas. Antes de alcanzar el Monte Katahdin, contabilizó 71 caídas durante el recorrido.

Dale Sanders completó el sendero dentro del plazo de doce meses

Sanders no recorrió necesariamente toda la ruta de forma lineal y continuada. La Appalachian Trail Conservancy considera thru-hike completar el sendero entero en doce meses o menos. La organización admite cualquier secuencia, ambos sentidos y los itinerarios denominados flip-flop. También permite pausas, siempre que el excursionista termine todos los tramos dentro de ese plazo. La entidad calcula que la mayoría tarda entre cinco y siete meses, con una media ligeramente inferior a seis. También señala que aproximadamente uno de cada tres aspirantes culmina el trazado completo.

El estadounidense ya había establecido el récord de edad en 2017, cuando terminó la ruta con 82 años. Cuatro años después, su amigo M.J. Eberhart, conocido como Nimblewill Nomad, lo superó con 83 años. Sanders anunció pocos meses más tarde que trataría de recuperarlo. Su nueva marca llega nueve años después del primer logro. Sanders nació en Kentucky en 1935, sirvió en la Marina estadounidense y trabajó durante décadas en parques y actividades recreativas. Se jubiló en 2002. Su historia comparte espíritu con la de quienes deciden viajar a los 91 años.

Las 71 caídas incluyeron una hospitalización durante la ruta

Sanders contó 71 caídas durante la travesía, varias de ellas especialmente duras. Una provocó una breve hospitalización y otra ocurrió a solo 200 yardas de la llegada, unos 183 metros. En junio cayó sobre una zona de rocas mientras descendía el monte Killington, en Vermont. Semanas después sintió entumecimiento en el brazo izquierdo y acudió a un hospital de Maine.

Los médicos temieron inicialmente que hubiera sufrido un ictus, aunque finalmente diagnosticaron un nervio pinzado. Sanders recibió autorización para continuar, pero llegó a plantearse el abandono. También volvió a Tennessee a comienzos de agosto para acompañar a su esposa tras una pérdida familiar. Ella lo animó a terminar el reto, para el que había entrenado durante seis meses. Su caso recuerda otros ejemplos de deporte después de los 80, aunque su rendimiento no es habitual.

El récord terminó siendo secundario para ‘Barba Gris’

Algunos de sus mejores días llegaron en Pensilvania, donde encontró tramos bien mantenidos y la ayuda de los llamados ángeles del sendero. Estas personas ofrecen comida, bebida o apoyo a quienes recorren la ruta. “Cuando la gente te cuida y te trae frapés de caramelo, las rocas no importan”, afirmó Sanders durante el recorrido.

La atención de otros excursionistas y sus miles de seguidores modificó el sentido inicial de la aventura. Sanders explicó que recuperar el récord había pasado a un segundo plano. “Lo más importante es que la gente se sienta motivada y alentada por mis esfuerzos”, señaló. Meredith Ewenson coincidió con él mientras guiaba a diez mujeres en New Hampshire. El grupo lo vio por la mañana y Sanders terminó adelantándolo. Cuando volvieron a encontrarse, él había llegado al refugio cuatro horas antes.

La organización reconoce el recorrido mediante el sistema de honor

La Appalachian Trail Conservancy reconoce como 2,000-miler a quien comunica haber completado el sendero entero. Su política funciona mediante un sistema de honor y no exige una dirección, velocidad o secuencia concreta. Los excursionistas pueden solicitar un certificado y distintivos después de terminar. La organización indica que la tramitación puede tardar entre dos y doce semanas.

Ese reconocimiento acredita la finalización declarada del recorrido, mientras el récord de edad aparece separado en la información de Associated Press. Sanders cerró la travesía en la cima del Monte Katahdin, donde se detuvo a rezar. Allí agradeció a Dios, a su equipo y a quienes lo ayudaron. También posee otro récord de edad por recorrer en remo el río Misisipi. Empezó aquella expedición, de 87 días, al cumplir 87 años. Su rendimiento es excepcional y no describe la movilidad después de los 70 en toda la población.