Nuevo aviso oficial de la Seguridad Social: cómo pueden los más de 360.000 padres obtener 14 días más de permiso

El INSS informa a 365.747 progenitores por email y SMS sobre cómo pedir las dos semanas extra del permiso de nacimiento y cuidado de menor, disponibles desde el 1 de enero de 2026 y hasta que el menor cumpla ocho años.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha activado hoy una campaña informativa para facilitar la solicitud de las dos semanas adicionales del permiso de nacimiento y cuidado de menor. ¿El objetivo? Que los potenciales beneficiarios conozcan, paso a paso, cómo ampliar su prestación sin complicaciones.

Campaña informativa del INSS por correo, SMS y cartelería en CAISS y centros de salud

Entre el 1 y el 10 de diciembre se envían correos electrónicos, y hoy se remiten SMS a quienes no disponen de email. La campaña se refuerza con carteles en los CAISS y en centros de salud. Desde el Ministerio subrayan la voluntad de acercar la Seguridad Social a la ciudadanía y simplificar los trámites. ¿Quién no agradece que se lo pongan fácil?

Ampliación del permiso de nacimiento y cuidado de menor aprobada en julio

En julio se aprobó la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado de menor de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en familias monoparentales. De ellas, 17 semanas son de igual duración e intransferibles entre progenitores (o 28 en monoparentales), a disfrutar durante los primeros 12 meses del bebé, o, en adopción, guarda o acogimiento, durante el primer año desde la resolución, en periodos semanales o de forma acumulada.

Dos semanas adicionales flexibles hasta los ocho años y con efecto retroactivo

A estas semanas se suman dos adicionales para el cuidado del menor, cuatro en el caso de familias monoparentales. Podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla 8 años. Además, podrán acogerse retroactivamente las familias con hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026. Más tiempo y más flexibilidad para conciliar.

Importe de la prestación y certificación empresarial para iniciar el descanso

La cuantía de estas prestaciones equivale al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso. Para activar cada periodo será necesario el certificado de empresa con las fechas correspondientes.

A continuación, los datos clave de la campaña y del permiso:

Concepto Detalle Progenitores potencialmente beneficiarios 365.747 Solicitud de semanas adicionales Desde el 1 de enero de 2026 y hasta que el menor cumpla 8 años Difusión de la campaña Emails del 1 al 10 de diciembre y SMS remitido hoy Duración del permiso base 19 semanas; 32 en familias monoparentales Disfrute dentro del primer año 17 semanas intransferibles por progenitor; 28 en monoparentales; semanales o acumuladas Retroactividad Para hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024 Cuantía 100% de la base por contingencias comunes indicada

Cómo y cuándo solicitar online las dos semanas adicionales del permiso de nacimiento

La solicitud puede realizarse online, sin desplazamientos, accediendo al portal prestaciones.seg-social.es y usando el servicio de solicitud de períodos sucesivos. El INSS indica que el beneficiario puede presentar la petición con una antelación máxima de 15 días.

Además, deberá avisar a su empresa con al menos 15 días para que emita y envíe el certificado con la fecha de inicio y fin del descanso. Por otro lado, la gestión también puede realizarla un representante autorizado en nombre del beneficiario.

Pasos clave para tramitar la ampliación online:

Acceder al portal prestaciones.seg-social.es y usar “solicitud de períodos sucesivos”.

y usar “solicitud de períodos sucesivos”. Presentar la solicitud con una antelación máxima de 15 días.

Avisar a la empresa con al menos 15 días para el certificado de empresa.

Permitir que un representante autorizado presente la solicitud si es necesario.

Con estos pasos, no tiene pérdida.

En definitiva, la campaña del INSS pone el foco en informar y simplificar la tramitación para que nadie pierda un derecho pensado para la conciliación. ¿Ya sabes cuándo vas a pedir tus semanas?