Cómo obtener tu vida laboral por teléfono o en oficina de la Seguridad Social: confirma que tus cotizaciones están bien registradas

Guía práctica para trabajadores: qué incluye este documento de la Seguridad Social y las cuatro vías para obtenerlo al momento.

El informe de vida laboral recoge todas las altas y bajas en la Seguridad Social, identifica si se ha trabajado por cuenta ajena o propia, la empresa, las fechas de alta y baja y la modalidad de contrato. Su utilidad principal es clara: conocer el número de días cotizados para comprobar si se cumplen requisitos del paro u otras prestaciones. El informe se actualiza hasta el mismo día de la solicitud.

Quién puede pedir el informe de vida laboral y por qué resulta útil

Puede solicitarlo cualquier persona física que esté o haya estado dada de alta en la Seguridad Social en algún momento. ¿Cuántos días tienes cotizados exactamente? Este documento lo muestra con fechas concretas y periodos de contratos, de ahí que sea clave para trámites y ayudas.

¿Cómo solicitar el informe de vida laboral online desde Importass paso a paso? La vía más rápida es la web de Importass (Impor@tass), de la Tesorería General de la Seguridad Social. Solo hay que identificarse con certificado o DNI electrónico, con el sistema Cl@ve o mediante SMS introduciendo el código que llega al móvil. ¿Fácil? Sí, y sin desplazamientos.

Pedir el informe en la app de Importass y recibirlo en casa

Importass también dispone de aplicación móvil (Apple Store y Google Play). El acceso se realiza con Cl@ve permanente, certificado digital o vía SMS. El informe puede descargarse en PDF para consultarlo; además, existe la opción de solicitar el envío impreso al domicilio.

Antes de elegir, conviene repasar de un vistazo las alternativas disponibles:

Web de Importass: identificación con certificado/DNI, Cl@ve o SMS.

App de Importass: autenticación con Cl@ve permanente, certificado o SMS.

Teléfono: consulta directa con atención en horario establecido.

Presencial: gestión en oficinas del INSS mediante cita previa.

En definitiva, cada persona puede optar por el canal que más cómodo le resulte.

También puede consultarse por teléfono llamando al 91 541 02 91 o al 901 50 20 50. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 de lunes a jueves y de 9:00 a 14:30 los viernes. ¿Prefieres hablar con un agente? Esta es tu opción.

Atención presencial en el INSS para obtener el informe con cita

Quienes no se manejen con la tecnología pueden acudir de forma presencial a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La cita previa se solicita en el 91 541 25 30 o 901 10 65 70. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30.

A continuación, un cuadro resumen con canales, identificación, teléfonos y horarios:

Canal Identificación / solicitud Teléfonos Horario Web Importass Certificado o DNI electrónico, Cl@ve o SMS N/A N/A App Importass Cl@ve permanente, certificado digital o vía SMS N/A N/A (descarga PDF o envío impreso) Teléfono Llamada directa para consulta del informe 91 541 02 91 / 901 50 20 50 Lun–Jue 9:00–18:00; Vie 9:00–14:30 Presencial INSS Cita previa en oficinas del INSS 91 541 25 30 / 901 10 65 70 Lun–Vie 9:00–14:30

Por último, recuerda que el informe siempre estará actualizado hasta el mismo día en que se solicita; así sabrás al instante tus días cotizados.