Nueva ayuda para estudios 2025-2026 de hasta 500 € por alumno y compatibles con otras becas: requisitos de solicitud

El Ayuntamiento de Breña Baja ha abierto una nueva convocatoria de ayudas económicas para estudiantes del municipio que cursen estudios fuera de la Isla de La Palma durante el curso académico 2025/2026. La iniciativa busca apoyar la formación superior y especializada de los jóvenes del municipio, eliminando parte de los gastos que supone estudiar fuera.

Podrán beneficiarse quienes realicen estudios universitarios, ciclos formativos, posgrados o especializaciones, así como aquellos que cursen enseñanzas universitarias a distancia con un mínimo de 12 créditos ECTS matriculados. Las ayudas, que oscilan entre 100 y 500 euros según el destino y el rendimiento académico, pueden solicitarse desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2025. ¿Cumples estos tres puntos? Entonces ya estás dentro del perfil:

Estar empadronado en Breña Baja con al menos 12 meses de antigüedad.

Cursar estudios fuera de La Palma durante el curso 2025/2026 (o a distancia con un mínimo de 12 ECTS).

Haber superado el 50 % de las asignaturas matriculadas el año anterior.

Si te reconoces en esta breve lista, solo te queda presentar la solicitud y la documentación requerida dentro de plazo. La concesión será en régimen de concurrencia competitiva, valorando tanto el mérito académico como la situación socioeconómica de cada solicitante.

Documentación y cómo solicitar la ayuda para estudios del Ayuntamiento de Breña Baja

El trámite es sencillo y puede realizarse desde el Ayuntamiento. Será necesario presentar la solicitud oficial cumplimentada, una copia del DNI, la matrícula del curso 2025/2026, el certificado de calificaciones del curso anterior, un documento bancario con el IBAN, el plan de estudios vigente, el modelo 015 de alta a terceros y los anexos de autorización de datos.

Una vez recibida la solicitud, el consistorio evaluará las candidaturas conforme a los criterios establecidos: hasta cuatro puntos por vulnerabilidad económica y de uno a tres por expediente académico. El importe máximo por beneficiario será de 500 € y el abono se realizará en un único pago por transferencia bancaria tras la adjudicación definitiva. Si el plazo de seis meses desde la publicación de la convocatoria transcurre sin resolución, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo.

Por qué estas ayudas suponen una oportunidad real para los estudiantes de Breña Baja

Estudiar fuera de La Palma supone un esfuerzo económico notable para muchas familias, y esta convocatoria busca aliviar ese coste sin excluir a nadie. Las cuantías se adaptan a cada caso: 350 € para estudios en Canarias, 400 € para quienes cursen en la Península y 100 € para formación universitaria a distancia, con un bonus de 100 € adicional si el alumno obtiene una nota media de 9 o superior.

El programa está alineado con la estrategia local de apoyo a la educación y el talento joven, fomentando que los estudiantes de Breña Baja puedan continuar su formación sin que la distancia sea un obstáculo. Además, las ayudas son compatibles con otras becas o subvenciones para el mismo fin, lo que multiplica su alcance.

Quien reúna los requisitos podrá solicitarla hasta el 21 de noviembre de 2025. Si estás estudiando fuera o preparas tu matrícula para el próximo curso, esta puede ser la oportunidad perfecta para avanzar en tu formación con el respaldo de tu municipio.