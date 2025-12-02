Noruega busca españoles para trabajar en granja lechera de vacas: sueldo 15,70 euros la hora y alojamiento incluido

Noruega vuelve a abrir sus puertas a profesionales europeos y, en esta ocasión, lo hace con una oferta muy concreta para quienes sueñan con vivir en plena naturaleza ártica. Una granja lechera de vacas situada en Karasjok, en la región de Finnmark (norte de Noruega), busca entre una y dos personas para trabajar como trabajadores de granja/ordeñadores, con contrato de un año, posibilidad real de prórroga y vivienda disponible junto al lugar de trabajo.

Si te atrae la idea de cambiar de vida, ganar experiencia en el sector agrícola y vivir una temporada en el norte de Europa, esta oferta gestionada a través de la red EURES en colaboración con el SEPE puede ser una excelente oportunidad.

Un trabajo clave en el establo de vacas

El empleo se centra en el cuidado diario del establo de vacas y en otras tareas habituales de una explotación agrícola. La jornada se organiza en dos turnos el mismo día, uno por la mañana y otro por la tarde, combinando tanto días laborables como fines de semana, por lo que se valora especialmente la responsabilidad y la autonomía.

La persona seleccionada deberá encargarse de las labores diarias del establo: ordeño, alimentación, limpieza y supervisión del bienestar de los animales. También será necesario contactar con el veterinario cuando haga falta y asistirle durante sus visitas, así como acompañar a las vacas en los partos y atender cualquier incidencia que pueda surgir con los animales o la maquinaria.

Además, el puesto incluye otros trabajos típicos de granja, como mantenimiento de cercas, posibles tareas de conducción de tractor (si se dispone de licencia adecuada), labores de limpieza general, pequeñas reparaciones y apoyo en todo lo que requiera el día a día de la explotación.

Contrato de un año, salario competitivo y vivienda cercana

La oferta contempla un contrato inicial de un año con buenas posibilidades de prórroga, ideal para quienes quieran probar suerte en Noruega con cierta estabilidad. Se ofertan dos puestos al 75% de jornada, por lo que una pareja podría optar a cubrir ambas plazas y compartir trabajo, vida y alojamiento en la misma granja.

El salario mínimo establecido es de 185 coronas noruegas por hora, lo que equivale a 15,70 euros por hora, una remuneración competitiva dentro del sector agrícola. La carga de trabajo puede variar según la época del año, con períodos de mayor intensidad en los momentos clave del calendario agrícola y ganadero.

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es que el empleador dispone de alojamiento disponible cerca de la granja. Esto facilita enormemente la llegada al país, reduce los gastos iniciales y ayuda a centrarse desde el primer día en la adaptación al nuevo entorno y al trabajo.

Requisitos y cómo enviar tu solicitud

Se trata de un empleo físico, en un entorno de clima exigente y con una gran responsabilidad sobre los animales, por lo que no es un trabajo para cualquiera. La oferta está especialmente dirigida a personas con experiencia en granja que quieran dar el salto al extranjero con unas condiciones claras y definidas.

Requisitos del puesto:

Idioma: noruego o inglés.

Carné de conducir categoría B.

Buena condición física para realizar trabajos de granja.

Experiencia previa en trabajo agrícola.

Si procedes de un país fuera del Espacio Schengen/UE, es imprescindible contar con el permiso de trabajo antes de presentar tu candidatura, ya que Noruega exige que este trámite esté resuelto de antemano en estos casos.

Para postular, debes enviar tu solicitud por correo electrónico en inglés, incluyendo tu CV, referencias y número de teléfono. La dirección de contacto principal del empleador es:

📧 tegronvold@yahoo.com

Además, se solicita enviar copia del CV a la red EURES en España:

📧 eures.nordicos@sepe.es

En el asunto del mensaje debe indicarse claramente: COWBARN. El plazo para enviar candidaturas está abierto hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para quienes busquen una experiencia diferente, quieran mejorar su inglés o noruego, y estén pensando en un cambio profesional que combine trabajo estable, aprendizaje y aventura, esta granja en Karasjok puede ser el punto de partida perfecto para una nueva etapa laboral y personal en Noruega.