Estrena casa de 1 y 2 habitaciones desde 33.000 euros en estas provincias de España: ninguna supera los 100.000 euros

Aunque la vivienda usada marca máximos históricos de precio, aún es posible estrenar piso por menos de 100.000 euros en distintas zonas de España gracias a promociones y urbanizaciones con precios muy ajustados.

Encontrar la combinación de bueno, bonito y barato se ha vuelto casi una misión imposible, sobre todo en obra nueva, donde los precios suelen ser más elevados. Sin embargo, la selección de viviendas nuevas con precios que no superan los 100.000 euros demuestra que todavía quedan oportunidades interesantes para quienes buscan su primer hogar.

Casas a estrenar por menos de 100.000 euros como alternativa al boom de precios

Según el índice de precios inmobiliarios de idealista, la vivienda usada en España ha subido un 16,1% interanual en noviembre y se sitúa en 2.605 euros/m2, el precio más alto desde que hay registros. Además, el incremento ha sido del 4,3% en los tres últimos meses y del 2% respecto al mes anterior. Es decir, el mercado de segunda mano está en plena escalada.

Todas las comunidades autónomas presentan precios superiores al año pasado. La Región de Murcia encabeza las subidas con un 22,5%, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (19,8%), Cantabria (18,8%), Comunitat Valenciana (17,3%) y Asturias (16,8%). Por debajo de la media nacional se sitúan Canarias, Euskadi, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón. Los menores ascensos se dan en Extremadura, Navarra, Galicia y Castilla y León.

Al mismo tiempo, Baleares es la autonomía más cara, con 5.114 euros/m², seguida de la Comunidad de Madrid (4.491 euros/m²). Después se colocan Euskadi, Canarias, Cataluña y Andalucía, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León aparecen como las comunidades más económicas por precio medio del metro cuadrado. Con este panorama, ¿cómo no mirar con otros ojos las promociones nuevas por debajo de 100.000 euros?

Promociones de pisos nuevos baratos repartidas por varias provincias españolas

Frente al encarecimiento general de la vivienda usada, se ha realizado una selección de pisos de obra nueva en promociones y urbanizaciones cuyo precio no supera los 100.000 euros. Son viviendas a estrenar repartidas por distintas provincias y con diferentes superficies y números de habitaciones.

A continuación se muestran de forma ordenada algunas de estas casas y pisos nuevos, con su ubicación, precio, metros cuadrados y número de dormitorios:

Localidad y zona Provincia Precio Superficie Habitaciones Piñeiros‑Freixeiro, Narón A Coruña 33.000 € 86 m² 1 hab. Creu de la Ma – Rally sur, Figueres Girona 67.500 € 71 m² 1 hab. Albocacer Castellón 78.000 € 65 m² 2 hab. Candeleda Ávila 79.300 € 60 m² 1 hab. La Vall d’Uixo Castellón 81.500 € 88 m² 3 hab. Pelabravo Salamanca 85.000 € 50 m² 1 hab. Almendralejo Badajoz 85.107 € 99 m² 2 hab. La Guija Ciudad Real 86.000 € 53 m² 1 hab. Zona Piscinas, Burriana Castellón 89.000 € 65 m² 1 hab. Puerta Europa‑Virgen de la Palma‑Estación, Algeciras Cádiz 90.000 € 41 m² 0 hab. Muel Zaragoza 92.000 € 44 m² 2 hab. Urbanizaciones, Tortosa Tarragona 94.000 € 64 m² 2 hab. Archena Murcia 95.900 € 41 m² 1 hab. Olivares Sevilla 96.361 € 52 m² 1 hab. Olmedillo de Roa Burgos 97.400 € 148 m² 3 hab. Las Torres de Cotillas Murcia 98.500 € 46 m² 1 hab. Zona Norte – Nueva Valdepeñas, Valdepeñas Ciudad Real 99.500 € 81 m² 2 hab. Pedanías Oeste, Murcia Murcia 99.900 € 47 m² 1 hab. Pelabravo Salamanca 100.000 € 77 m² 2 hab. Piso en Alfonso X El Sabio, 17, Archena Murcia 100.000 € 79 m² 2 hab.

Como puede verse, hay oportunidades muy variadas: desde viviendas de 33.000 euros en Narón hasta casas y pisos que rozan los 100.000 euros en municipios como Pelabravo o Archena, con superficies que van desde 41 m² hasta 148 m² y opciones de entre 0 y 3 dormitorios. No está nada mal para quien busca estrenar casa sin que el presupuesto se dispare.

En el caso del piso de Alfonso X El Sabio, 17, en Archena (Murcia), se aportan incluso las coordenadas 38.117 y -1.30763 junto al resto de datos, un detalle que ayuda a situarlo con precisión. ¿Te imaginas comparar estas cifras con los precios medios por metro cuadrado en las comunidades más caras?

Cómo aprovechar las viviendas nuevas baratas sin perder de vista el mercado

Con un mercado de vivienda usada en máximos y con fuertes subidas en todas las comunidades autónomas, estas promociones de obra nueva por debajo de 100.000 euros se convierten en una opción a valorar para quienes dan el salto a su primer hogar. Ahora bien, no se trata solo de mirar el precio final: conviene analizar metros, tipología, ubicación y evolución de precios en cada zona.

Para orientar la búsqueda y sacar partido a estas oportunidades, pueden tenerse en cuenta algunas pautas básicas:

Comparar el precio final con la superficie para calcular el coste por metro cuadrado y ver si realmente supone una ventaja respecto a la vivienda usada de la zona.

En consecuencia, estas casas a estrenar pueden funcionar como una vía de acceso a la propiedad en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado de segunda mano, siempre que se revisen con calma la ubicación, los servicios del entorno y, por supuesto, la financiación disponible. La decisión final, como siempre, requiere lápiz, calculadora y algo de paciencia.