No cobra por pintar la fachada de un comercio, pero el ayuntamiento puede exigir autorización

Pintar la fachada de un local comercial como favor al dependiente puede parecer una ayuda sin importancia, pero no siempre es tan sencillo. La duda aparece cuando quien realiza el trabajo no es pintor profesional, no está dado de alta como autónomo y, además, tiene que colocarse en la acera para poder pintar la parte exterior del negocio.

La respuesta no es un sí o un no absoluto. La clave está en varios factores: si se cobra o no por hacerlo, si se trata de un favor puntual, si se ocupa la vía pública, si se usa una escalera o andamio, si existe autorización del titular del local y si el ayuntamiento exige licencia o tasa por intervenir en la fachada o utilizar la acera.

Un favor gratuito y puntual no es lo mismo que trabajar sin contrato

El primer punto importante es diferenciar un favor real de un trabajo encubierto. La normativa laboral excluye del ámbito de una relación laboral los trabajos realizados por amistad, benevolencia o buena vecindad. Es decir, ayudar a alguien de forma puntual, gratuita y sin recibir nada a cambio no tiene por qué convertirse automáticamente en un empleo irregular.

Ahora bien, esa excepción tiene límites. Si existe pago, una compensación, un regalo relevante, una promesa de dinero, una prestación habitual o instrucciones propias de una relación laboral, la situación cambia. En ese caso, la Administración podría entender que no se trata de un simple favor, sino de una actividad laboral o profesional no declarada.

Por tanto, no es determinante que la persona “no sea pintor”. Lo decisivo es si realmente está ayudando gratis y de manera aislada o si está prestando un servicio para un negocio.

Estar en la acera no es el problema: ocuparla para trabajar sí puede serlo

La segunda cuestión es la acera. Una persona puede estar en la vía pública, pero no puede convertir la acera en una zona de trabajo privada sin autorización cuando coloca elementos, obstaculiza el paso o genera un riesgo para los peatones.

No es lo mismo dar un pequeño retoque bajo en la fachada sin dejar herramientas ni impedir el tránsito que colocar una escalera, apoyar botes de pintura, poner vallas, usar una plataforma o montar un andamio. En estos casos ya puede existir una ocupación especial del dominio público.

La acera es dominio público municipal. Por eso, cuando se usa de forma especial para una actividad privada, lo habitual es que el ayuntamiento exija una autorización, licencia o comunicación previa, según la ordenanza municipal correspondiente.

La autorización municipal puede tener coste

Además, esa autorización puede costar dinero. Los ayuntamientos pueden establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En la práctica, esto significa que ocupar una parte de la acera con andamios, vallas, escaleras, plataformas, materiales o elementos auxiliares puede generar una tasa municipal.

El precio no es igual en toda España. Depende de cada ayuntamiento y suele calcularse según los metros cuadrados ocupados, los días de ocupación, el tipo de elemento instalado y la zona de la vía pública afectada.

Por eso, antes de pintar una fachada desde la acera, lo más prudente es consultar al ayuntamiento. En algunos casos bastará con una comunicación o una autorización sencilla; en otros, puede exigirse licencia de ocupación de vía pública y pago de tasa.

Si hay escalera, andamio o altura, aumenta el riesgo legal

El uso de una escalera o de un andamio cambia mucho la situación. No solo porque puede ocupar la acera, sino porque introduce un riesgo para quien pinta y para los peatones.

Si una persona se sube a una escalera en plena vía pública, puede caer sobre la acera, golpear a alguien o provocar que un peatón tropiece. Si además hay botes de pintura, herramientas, plásticos o cintas, el riesgo es mayor.

En trabajos en altura, la normativa de seguridad exige equipos adecuados y medidas preventivas. Aunque se trate de un favor, si se produce un accidente, la explicación de que “solo estaba ayudando” no elimina automáticamente la responsabilidad.

También hace falta permiso de quien pueda autorizar la fachada

Otro detalle importante: que lo pida el dependiente del local no significa necesariamente que pueda autorizar la actuación. La fachada puede pertenecer al propietario del inmueble, estar afectada por una comunidad de propietarios o estar regulada por el contrato de alquiler.

Además, si el edificio está protegido, se encuentra en un casco histórico o se cambia el color o la estética exterior, el ayuntamiento puede exigir una autorización específica. Pintar una fachada visible desde la calle no siempre es una simple tarea privada.

Por eso, antes de empezar conviene comprobar tres cosas: que el titular del local autoriza la actuación, que no hay prohibición en la comunidad o contrato de alquiler y que el ayuntamiento no exige licencia o comunicación previa.

Cuándo puede considerarse legal pintar la fachada como favor

La situación con menor riesgo sería la de una ayuda puntual, gratuita y sin contraprestación, realizada con permiso del titular competente, sin ocupar la acera, sin colocar elementos en la vía pública, sin trabajar en altura y sin modificar aspectos sujetos a control municipal.

Por ejemplo, un pequeño retoque bajo, sin escalera, sin cortar el paso y sin dejar materiales en la acera, podría encajar mejor dentro de un favor aislado. Aun así, dependerá de la ordenanza municipal y de las circunstancias concretas.

En cambio, pintar una fachada completa, usar escaleras o andamios, ocupar la acera, delimitar una zona de trabajo, cambiar colores visibles desde la calle o hacerlo de forma remunerada puede exigir autorización municipal, medidas de seguridad y, en su caso, la intervención de un profesional.

Las consecuencias pueden ir desde parar el trabajo hasta una sanción

Si la Policía Local o el ayuntamiento detectan una ocupación no autorizada de la acera, pueden ordenar la retirada de los elementos, paralizar la actuación y levantar acta por ocupación indebida de la vía pública.

Si además la Administración considera que no era un favor, sino un trabajo real para un negocio sin alta ni contrato, podrían entrar en juego sanciones en materia laboral y de Seguridad Social.

Y si se causa un daño a un peatón, a un vehículo, al escaparate, a la fachada o a un inmueble colindante, también puede existir responsabilidad civil. Quien causa un daño por culpa o negligencia puede estar obligado a repararlo.

La respuesta: se puede ayudar, pero no usar la acera como obra privada

En resumen, pintar la fachada de un local como favor no es ilegal por sí solo. Puede ser una ayuda válida si es puntual, gratuita, sin ánimo de lucro y sin relación laboral encubierta.

El problema aparece cuando para hacerlo se ocupa la acera, se instalan elementos, se trabaja en altura, se cobra por el servicio o no existe autorización del titular o del ayuntamiento.

La recomendación más segura es clara: si solo se trata de un pequeño retoque bajo y sin ocupar la vía pública, el riesgo puede ser reducido. Pero si hay que usar una escalera, colocar material en la acera, montar un andamio o pintar una fachada completa, lo correcto es consultar antes al ayuntamiento y tramitar la autorización que corresponda.