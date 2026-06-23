Ni París ni Roma: cada vez más viajeros mayores de 70 años eligen esta ciudad europea por su comodidad y bajo coste

La capital de Hungría combina baños termales, transporte público sencillo y paseos cómodos junto al Danubio. Su red de metro, tranvía y autobús facilita moverse sin encadenar jornadas agotadoras.

La ciudad europea que muchos viajeros mayores de 70 años tienen en el radar es Budapest. En este país europeo, la capital húngara reúne historia, descanso y recorridos fáciles, tres factores que pesan cuando se busca un viaje cómodo, sin prisas y con buena conexión entre los principales puntos turísticos. La recomendación de viaje de Estados Unidos sitúa a Hungría en nivel 1, con precauciones normales, aunque advierte de hurtos en zonas turísticas y estaciones, como ocurre en otras grandes ciudades.

La capital también se ha colocado en el escaparate europeo tras acoger el 30 de mayo la final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el Puskás Aréna, un partido que acabó con victoria parisina por penaltis tras el 1-1.

Por qué Budapest es una ciudad europea ideal para viajar después de los 70 años

Budapest se entiende mejor con calma. La ciudad nace de la unión de Buda, Pest y Óbuda en 1873, separadas y unidas a la vez por el Danubio y sus puentes. Esa estructura permite organizar visitas por zonas, sin necesidad de cruzar continuamente la ciudad ni asumir grandes caminatas en una misma jornada.

Pest concentra paseos más llanos, cafeterías históricas, grandes avenidas y la ribera del Parlamento. Buda ofrece las vistas del castillo y de sus colinas, con la opción de usar transporte para evitar las subidas. Para quienes viajan después de los 70, esa combinación permite alternar cultura, descanso y trayectos moderados.

Baños termales y paseos junto al Danubio para descansar sin prisas

Uno de los grandes atractivos de Budapest son sus baños termales. La web turística oficial de la ciudad la presenta como la capital de los baños por su amplia oferta de aguas termales y piscinas. Entre las opciones más conocidas está Széchenyi, cuyo sitio oficial recoge servicios de piscinas, saunas, baños de vapor y tratamientos, además de acceso recomendado en metro y trolebús.

Hay una actualización importante para quienes preparan el viaje: el baño Gellért está cerrado desde el 1 de octubre de 2025 y su reapertura está prevista para 2028, según su web oficial. Mientras tanto, Széchenyi, Rudas o Lukács mantienen el protagonismo entre quienes buscan una experiencia relajada.

Los paseos junto al Danubio completan esa idea de viaje amable. Desde el centro se llega fácilmente al paseo del río, al Puente de las Cadenas, al Puente de la Libertad y a zonas con cafés y restaurantes, según la información de transporte de BKK para visitantes.

Cómo moverse por Budapest sin depender de recorridos agotadores ni caros

El transporte público es otro de los motivos por los que Budapest encaja bien con turistas mayores. BKK señala que la red diaria suma metro, tranvías, trolebuses, autobuses y trenes suburbanos, con unas 43.000 salidas al día y cuatro líneas de metro. También informa de mapas amplios en estaciones y centros de intercambio.

La llegada desde el aeropuerto resulta directa: el bus 100E conecta Liszt Ferenc con Deák Ferenc tér, uno de los grandes nudos de transporte, en unos 40 minutos y funciona todos los días. Además, las personas mayores de 65 años de cualquier país pueden viajar gratis en esa línea presentando prueba de edad, según BKK.

Budapest no exige verlo todo en un solo día. Su atractivo para quienes viajan después de los 70 está en elegir pocos planes, moverse en tranvía o metro, sentarse en plazas y cafeterías y dejar tiempo para los baños termales. Un destino europeo con historia, comodidad y margen para disfrutar sin convertir el viaje en una carrera.