La recomendación de los expertos para dormir mejor en verano sin abusar del aire acondicionado toda la noche

Usar aire acondicionado y ventilador al mismo tiempo permite enfriar antes una habitación y mantener el confort con menos gasto. La recomendación pasa por ajustar bien la temperatura, aprovechar las horas frescas y evitar errores que disparan la factura eléctrica.

Las altas temperaturas del verano en España obligan a buscar fórmulas eficaces para mantener la casa fresca sin elevar demasiado el consumo eléctrico. En esa elección, los expertos señalan que la opción más eficiente no pasa por escoger entre aire acondicionado o ventilador, sino por combinar ambos sistemas de forma inteligente.

El aire acondicionado baja la temperatura real de la estancia y permite controlar la humedad. El ventilador, por su parte, no enfría el aire, pero mueve las masas de aire y favorece la evaporación del sudor, lo que puede reducir la sensación térmica hasta 4 grados.

Por qué combinar aire acondicionado y ventilador reduce consumo y mejora el confort

La ventaja de usar los dos equipos a la vez está en la distribución del aire frío. Cuando el aire acondicionado empieza a funcionar, el ventilador ayuda a repartir ese aire por toda la habitación, evitando zonas más calientes y acelerando la sensación de frescor.

Esta estrategia permite alcanzar antes una temperatura agradable y, una vez estabilizado el ambiente, apagar el sistema de compresión del aire acondicionado. El ventilador puede seguir funcionando para mantener la sensación de frescor durante más tiempo con un consumo mucho menor.

Los ventiladores de techo son especialmente útiles cuando se colocan en el centro de la habitación, ya que reparten el flujo de aire de manera uniforme. También pueden utilizarse ventiladores de pie, siempre que no dirijan una corriente intensa de forma continua sobre las personas.

Cuándo usar el aire acondicionado y cuándo basta con el ventilador

Durante las horas centrales del día, cuando el sol incide con más fuerza sobre la vivienda, el aire acondicionado resulta más eficaz para estabilizar la temperatura interior. En ese tramo, especialmente si el calor exterior es elevado, el ventilador por sí solo puede quedarse corto.

Por la noche, cuando las temperaturas bajan en muchas zonas, el ventilador suele ser suficiente para dormir con mayor comodidad. También ayuda a evitar ambientes excesivamente resecos, uno de los problemas habituales cuando se abusa del aire acondicionado durante muchas horas.

Los expertos recomiendan programar el termostato entre 24 y 26 grados. Bajar más la temperatura no enfría antes la estancia y sí aumenta el consumo eléctrico. Cada grado de menos supone un mayor esfuerzo del equipo y se refleja en la factura de la luz.

Los errores con el aire acondicionado que encarecen la factura eléctrica

Uno de los fallos más frecuentes es dejar el aire acondicionado encendido durante toda la jornada aunque la vivienda esté vacía. Puede tener sentido mantenerlo activo si la ausencia va a ser breve, pero no cuando se sale a trabajar y no se vuelve hasta última hora de la tarde.

Una alternativa útil es el control por WiFi, integrado en algunos equipos o disponible mediante accesorios compatibles. De esta forma, se puede encender el aire antes de llegar a casa sin mantenerlo funcionando todo el día.

El mantenimiento también influye en el gasto. Los filtros sucios reducen la eficiencia del aparato y obligan al motor a trabajar más. En el caso de los ventiladores, limpiar las aspas evita ruidos, vibraciones y pérdida de rendimiento.

A estos hábitos se suman medidas sencillas, como bajar las persianas durante las horas de mayor radiación solar y ventilar a primera hora o por la noche con ventanas opuestas. Estas acciones reducen la entrada de calor y alivian el trabajo de los sistemas de climatización.