Navantia consolida a España como potencia naval tras adelantar la F-113 y avanzar con el submarino S-82

El hito del Menéndez de Avilés se completó el 20 de julio antes del calendario contractual. Berlín abandonó el programa F-126 después de que su coste previsto pasara de unos 10.000 a más de 18.000 millones de euros.

Navantia completó el 20 de julio de 2026 la puesta de quilla de la fragata F-113 Menéndez de Avilés en Ferrol con siete meses de adelanto sobre la fecha contractual. El dato contrasta con la crisis naval alemana. Berlín canceló el 24 de junio sus seis fragatas F-126 tras años de retrasos y después de que el coste estimado creciera desde unos 10.000 millones hasta superar los 18.000 millones de euros.

El adelanto español corresponde a un hito concreto del calendario vigente y no significa que todo el programa haya conservado intacta su planificación inicial. Una publicación de la Armada de 2019 situaba la entrega de la primera F-110 en 2026, mientras el calendario oficial actual fija la F-111 Bonifaz para 2028. Defensa señaló en 2024 que el suministro del radar SPY-7 estaba en el camino crítico de las entregas.

La fragata F-113 avanza con otras tres unidades F-110 en Ferrol

El avance de la F-113 se produce con las demás unidades repartidas entre grada y muelle. La F-111 Bonifaz está a flote en el muelle 10, donde recibe sus principales sistemas antes de las pruebas de mar. La F-112 Roger de Lauria ha completado la estructura principal y prepara su botadura para después del verano de 2026, mientras la F-114 Luis de Córdova sigue en fase preliminar. Navantia mantiene así cuatro fragatas de la serie en construcción simultánea.

El contrato firmado en 2019 comprende cinco buques por 4.325 millones de euros. La compañía calcula que el programa sostendrá cerca de 9.000 empleos durante más de una década y movilizará a unas 500 empresas españolas. La Fábrica Digital de Bloques, cuya inversión anunciada asciende a 110 millones, ya está entrando en funcionamiento para modernizar la producción y reducir tiempos. Este despliegue coincide con la búsqueda de perfiles en defensa para proyectos de alta especialización.

El S-82 inicia las pruebas de mar después del rediseño del programa S-80

En Cartagena, el segundo submarino de la serie también ha entrado en una fase decisiva. El S-82 Narciso Monturiol realizó el 25 de junio su primera navegación en superficie dentro de las pruebas de mar, que continuarán con inmersiones y ensayos a distintas cotas. Navantia mantiene la entrega antes de que termine 2026. El S-81 Isaac Peral fue entregado a la Armada el 30 de noviembre de 2023, mientras el S-83 Cosme García es la primera unidad que incorpora desde su construcción el sistema AIP español.

El recorrido del S-80 impide presentar su evolución como un éxito sin costes. El problema de pesos detectado cuando la primera unidad ya estaba avanzada obligó a detener los trabajos de producción, rediseñar el submarino, aumentar su eslora y revisar numerosos sistemas. La solución contó con la participación de la Armada, la Marina de Estados Unidos y el astillero General Dynamics Electric Boat. La recuperación del programa muestra capacidad para corregir un fallo grave, pero no fue un proceso exclusivamente interno ni exento de retrasos.

Alemania cancela las F-126 tras gastar cerca de 2.300 millones de euros

El caso alemán no se limita a un cambio de fecha. El Ministerio de Defensa alemán decidió no continuar con el programa F-126, formado por seis fragatas, tras los retrasos y el aumento del coste previsto. La estimación inicial rondaba los 10.000 millones y la nueva proyección superaba los 18.000 millones. El ministro Boris Pistorius indicó que ya se habían gastado cerca de 2.300 millones en un proyecto cuyo contratista principal era el astillero neerlandés Damen.

Berlín ha orientado la sustitución hacia ocho fragatas MEKO A-200 de TKMS. El Ministerio cifró en 6.300 millones de euros las cuatro primeras y en 5.300 millones la opción para otras cuatro. La Bundeswehr informó el 8 de julio de que el comité presupuestario había autorizado la financiación y situó la entrega de la primera unidad en diciembre de 2029. El cambio de proveedor no elimina el coste ejecutado. Pistorius señaló que veía pocas posibilidades de éxito en una reclamación de daños contra Damen.

Las entregas francesas matizan el balance de la industria naval europea

El panorama europeo es más desigual de lo que sugiere la comparación con Alemania. Naval Group entregó la primera FDI, la Amiral Ronarc’h, el 17 de octubre de 2025, y suministró la primera unidad griega el 18 de diciembre. Su informe anual reconoce, sin embargo, que las siguientes fragatas francesas fueron aplazadas a finales de 2027, 2029, 2031 y 2032. Un mismo programa puede combinar entregas efectivas y revisiones de calendario.

Suecia refuerza esa lectura. Su Gobierno decidió el 22 de mayo abrir negociaciones con Francia para cuatro fragatas basadas en la FDI, con entregas entre 2030 y 2034. Navantia había presentado la ALFA 4000 con una propuesta de entrega de dos unidades en 2030 y otras dos en 2031, pero Estocolmo valoró que la propuesta francesa partía de un programa completamente desarrollado y ya en producción. La decisión abre una negociación y todavía no equivale a un pedido en firme.

Estos hitos pueden reforzar la posición comercial de Navantia, aunque el examen decisivo será entregar los buques completos en las fechas contractuales actuales.