Una jubilada de 71 años cobra una pensión de 800 euros y se construye una cabaña para vivir sola en las montañas

La jubilada, conocida como Yaya Bushcraft, prepara su mudanza a las montañas de Girona tras levantar varias cabañas con sus propias manos. Asegura que prefiere gastar su pensión en comer antes que destinarla a vivir de alquiler.

Yaya Bushcraft tiene 71 años y ha tomado una decisión poco habitual: dejar atrás los pisos, los núcleos urbanos y el alquiler para vivir en una cabaña construida por ella misma en la montaña. La jubilada, que vive con una pensión que no llega a los 800 euros, explicó en una entrevista con el creador de contenido Diego Revuelta que su prioridad no es pagar una vivienda, sino mantenerse fiel a una forma de vida marcada por la libertad, la autosuficiencia y la soledad elegida.

Su proyecto se encuentra en las montañas de Girona, donde ha ido levantando varias cabañas hasta encontrar la que considera definitiva. Aprendió técnicas de construcción y supervivencia a través de internet, usando materiales del entorno y mucha constancia.

Una jubilada con una pensión de 800 euros que rechaza pagar alquiler

La protagonista explicó que no quiere vivir en una casa convencional ni en un piso. “No me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos, no me gustan los núcleos de pueblos”, aseguró durante la entrevista. Su intención es instalarse en una cabaña hecha por ella misma y no volver a depender de un alquiler.

Aunque todavía no se ha mudado de forma definitiva, sostiene que lo hará cuando la construcción esté en condiciones. Para ella, vivir en algo creado con sus propias manos supone una satisfacción que no encuentra en la vivienda tradicional.

La razón económica también pesa. “Yo tengo una pensión de 800 euros, que no llegan, y puedo pagar alquiler, pero me lo suelo gastar en comer”, afirmó. Según relató, no se trata solo de dinero, sino de una manera de entender la vida que lleva años buscando.

Construir una cabaña en Girona con materiales del entorno y tutoriales

Yaya Bushcraft empezó a construir a los 68 años. Desde entonces ha levantado cuatro cabañas, aprendiendo de cada intento hasta llegar al modelo que considera más adecuado para vivir. Su método ha sido sencillo: observar, probar, corregir errores y apoyarse en tutoriales de YouTube.

“No he gastado ni 5.000 euros”, aseguró sobre el coste de su proyecto. Una cifra muy inferior a lo que supondría pagar durante años un alquiler o una hipoteca, especialmente para una persona jubilada con ingresos limitados.

La mujer defiende que la edad no ha sido un obstáculo. Según contó, cuando una persona tiene una pasión clara, el esfuerzo se vuelve más llevadero. Esa idea ha guiado todo el proceso, desde los primeros fallos hasta la construcción de su futura vivienda.

La libertad que busca Yaya Bushcraft lejos de pisos y ciudades

La historia de Yaya Bushcraft no empieza ahora. Ella misma se define como una persona alejada de la norma desde joven, cuando se marchó de casa de sus padres a los 17 años. También relató que ha pasado por tres desahucios por no pagar el alquiler y por no aceptar el modo de vida que, según ella, sigue la mayoría.

La jubilada critica la idea de trabajar durante toda la vida para pagar una vivienda. Considera que muchas personas asumieron ese camino como única opción, mientras que ella decidió buscar otra forma de vivir.

Ahora, a los 71 años, asegura haber encontrado lo que llevaba tiempo persiguiendo: una vida sencilla, en la montaña y con una cabaña hecha por sus propias manos. Su deseo es seguir construyendo y permanecer allí el resto de su vida. “Quiero seguir haciendo cabañas en la montaña y morir en una de ellas”, concluyó.