Repsol pone a prueba su gasolina 100% renovable en veinte vehículos de Toyota y BMW

El proyecto comenzó en España a principios de julio y utilizará modelos ya existentes para comprobar el funcionamiento del combustible Nexa 95 en condiciones reales.

Toyota Motor Europe, BMW Group, Repsol y Bosch han iniciado en España un proyecto piloto de seis meses para probar vehículos que circularán exclusivamente con gasolina 100% renovable Nexa 95. La iniciativa, anunciada oficialmente el 15 de julio de 2026, contará con una flota aproximada de 20 coches de Toyota y BMW y analizará si este combustible puede utilizarse en modelos actuales sin modificar los motores ni la infraestructura de repostaje.

Veinte vehículos circularán exclusivamente con gasolina Nexa 95

Toyota España aportará turismos Toyota y Lexus, mientras que BMW incorporará vehículos de su propia flota. Todos ellos utilizarán exclusivamente Nexa 95 durante el ensayo, que comenzó a principios de julio y se prolongará durante seis meses. La prueba se desarrollará en condiciones reales de circulación, aunque las compañías no han detallado los modelos seleccionados ni los kilómetros previstos.

El combustible empleado forma parte de los denominados combustibles renovables, producidos a partir de materias primas alternativas al petróleo. Según Repsol, la gasolina Nexa 95 se elabora con materias primas que cumplen la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea y permite reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero frente a una gasolina fósil convencional.

La denominación gasolina 100% renovable hace referencia al origen de las materias primas utilizadas y a la reducción de emisiones durante su ciclo de vida. No significa que el vehículo deje de emitir gases por el tubo de escape durante la combustión, sino que el balance climático del combustible puede ser menor frente al de los carburantes derivados directamente del petróleo.

Bosch controlará el combustible utilizado mediante un sistema digital

Bosch incorporará su tecnología Digital Fuel Twin, un sistema de seguimiento que permitirá registrar y certificar el uso del combustible renovable durante todo su ciclo. Esta herramienta recopilará información de los vehículos participantes y facilitará la comprobación de que han utilizado exclusivamente la gasolina suministrada para el proyecto.

El ensayo no se limitará a comprobar si los coches funcionan con normalidad. Las empresas analizarán también la disponibilidad de la gasolina renovable en el mercado, la preparación de las tecnologías digitales de seguimiento y la posibilidad de desplegar flotas completas mediante la infraestructura ya existente.

Esta característica diferencia el proyecto de otras alternativas que requieren nuevos vehículos o importantes inversiones en redes de recarga. Los modelos participantes ya están en circulación y podrán repostar en instalaciones convencionales, por lo que las compañías quieren estudiar si la solución puede aplicarse sin sustituir de manera inmediata el parque automovilístico.

Las empresas presentan esta gasolina como complemento al coche eléctrico

Las cuatro compañías defienden una estrategia basada en diferentes tecnologías para reducir las emisiones del transporte. Los combustibles renovables se plantean como una vía complementaria al coche eléctrico, especialmente para los millones de vehículos con motor de combustión que continuarán circulando durante los próximos años.

La iniciativa no pretende demostrar que la gasolina renovable deba sustituir a la electrificación, sino estudiar si puede contribuir a descarbonizar parte del parque actual. Las empresas consideran que una transición basada únicamente en reemplazar todos los vehículos por modelos eléctricos exigiría más tiempo, nuevas inversiones e infraestructuras adicionales.

La prueba permitirá observar si la Nexa 95 mantiene un comportamiento adecuado en vehículos de diferentes fabricantes y motorizaciones. No obstante, todavía no existen resultados públicos que permitan conocer su rendimiento, consumo, coste por kilómetro o reducción exacta de emisiones en los modelos participantes.

Los resultados también deberán valorar la capacidad de producción y distribución. La compatibilidad técnica con los motores sería insuficiente si el carburante no pudiera fabricarse en cantidades adecuadas o distribuirse mediante una red amplia de estaciones de servicio.

Repsol estudia si la gasolina renovable puede distribuirse a gran escala

Repsol asegura que actualmente es el único proveedor que ofrece gasolina 100% renovable en estaciones de servicio públicas de España. Esta disponibilidad fue uno de los motivos para elegir el país como escenario del ensayo, junto con la colaboración entre las empresas y el apoyo operativo de Toyota España.

El proyecto utilizará la red existente para comprobar si el combustible puede funcionar como una solución de sustitución directa. Esta fórmula permitiría repostar con normalidad sin cambiar el motor del vehículo ni instalar nuevos sistemas en las estaciones, una diferencia relevante frente a tecnologías que precisan infraestructuras específicas.

El desarrollo de combustibles alternativos coincide con la expansión de las ayudas y las nuevas tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica. Entre ellas se encuentran los programas para comprar coches eléctricos y proyectos capaces de ampliar su autonomía o facilitar la recarga. La prueba de Toyota, BMW, Repsol y Bosch añade otra opción al debate sobre cómo reducir las emisiones del transporte.

Una vez completados los seis meses, los datos obtenidos se compartirán con responsables políticos de la Unión Europea y con organizaciones relacionadas con la industria automovilística. Las conclusiones servirán para valorar la compatibilidad del combustible, su disponibilidad comercial y su posible incorporación a las políticas europeas de descarbonización.

La información procede de la nota de prensa oficial de Repsol, publicada el 15 de julio de 2026.