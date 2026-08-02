Un agricultor enterró dos calzoncillos iguales y el suelo sin arar descompuso uno casi por completo en dos meses

Tim Scott comparó dos parcelas de una granja de Cambridgeshire. La prenda colocada en la franja arada apenas sufrió daños.

El agricultor británico Tim Scott enterró durante dos meses dos calzoncillos largos de algodón en dos zonas de la granja Lark Rise, en Barton, al sur de Cambridgeshire. Quería observar cómo los microorganismos descomponían la tela en terrenos tratados de manera diferente. Una prenda quedó en un campo cultivado mediante siembra directa y sin arado; la otra, en una franja de control que había sido arada en febrero de 2022 después de varios años de agricultura regenerativa. La información disponible no precisa la fecha exacta del ensayo.

Al recuperar las prendas, el contraste fue contundente. El calzoncillo enterrado en el suelo sin arar estaba casi destruido y únicamente conservaba la cinturilla elástica y la etiqueta. El colocado en la zona removida apenas presentaba daños. Scott consideró que, tras un lavado rápido, todavía podría haberlo utilizado. El resultado permitió mostrar a simple vista una diferencia que normalmente permanece oculta bajo el cultivo: la actividad de los microbios que viven en el terreno.

Dos calzoncillos iguales en parcelas tratadas de forma distinta

El primer calzoncillo llevaba un dibujo de un tractor verde y se enterró en la parcela no arada. Allí se había sembrado directamente, sin remover los primeros centímetros de tierra. Scott explicó que ese manejo mantiene la estructura del suelo y evita alterar la vida microscópica que contiene. La prenda permaneció dos meses bajo esa superficie y terminó reducida prácticamente a la cinturilla y la etiqueta.

El segundo ejemplar era igual, salvo por el tractor rojo que permitía identificarlo. Se colocó en la franja de control removida en febrero de 2022, después de un periodo prolongado de agricultura regenerativa. En esa zona, la tierra se invirtió y los microorganismos quedaron alterados, de acuerdo con la explicación del agricultor. Dos meses más tarde, la diferencia entre ambas prendas era tan acusada que la conservada en el área arada seguía casi completa.

Por qué el suelo sin arar descompuso casi toda la prenda

“Los microbios del campo de cultivo regenerativo literalmente se han comido mis pantalones”, declaró Scott al comparar los resultados. La ropa de algodón funcionó como un soporte visible sobre el que observar la descomposición. En la parcela sin arar, la actividad fue suficiente para hacer desaparecer casi toda la tela durante el periodo del ensayo. En la franja removida, la prenda permaneció casi intacta pese a haber estado enterrada el mismo tiempo.

Scott atribuyó el contraste a la alteración provocada por el arado. Según su interpretación, remover la tierra había reducido los microorganismos necesarios para conservar un suelo sano y productivo. El agricultor defendió que el terreno debe trabajar a favor del cultivo y presentó la diferencia entre las prendas como una señal del impacto que había tenido el volteo de esa franja sobre la vida microscópica.

Qué demuestra el ensayo y qué información no aporta

La comparación utilizó dos prendas iguales, salvo por el color del tractor estampado, y mantuvo el mismo periodo de enterramiento dentro de una sola explotación. Esa configuración permite observar con claridad el resultado de los dos tratamientos elegidos por Scott. El dato descrito es concreto: tras dos meses, una prenda había perdido casi toda la tela y la otra seguía en condiciones próximas a las iniciales.

La información facilitada no menciona réplicas, mediciones de humedad, análisis de laboratorio ni otras variables de ambas zonas. Por ello, el ensayo sirve como demostración visual del contraste observado y de la interpretación del agricultor, pero no acredita por sí solo que cualquier suelo sin arar vaya a degradar algodón al mismo ritmo. Su valor reside en hacer visible una diferencia que, de otro modo, quedaría bajo la superficie.

La actividad microbiana influye en el cultivo y el ecosistema

Los microorganismos desempeñan funciones relacionadas con la descomposición, el ciclo de nutrientes y el crecimiento de plantas sanas. La información aportada también relaciona un suelo biológicamente activo con una menor exposición a la erosión, una filtración más eficiente del agua y una mayor capacidad para capturar carbono. Desde la perspectiva de Scott, proteger esa actividad microscópica favorece la producción de alimentos y ayuda a que el terreno mantenga funciones útiles para el conjunto del ecosistema.

La información facilitada identifica Lark Rise como una propiedad del Countryside Regeneration Trust, una organización benéfica que entonces administraba 19 propiedades y centraba su trabajo en proteger y regenerar la tierra y la vida que alberga. Su planteamiento integraba la fauna silvestre, la producción alimentaria, el empleo, la economía y el desarrollo rural. Dentro de esa filosofía, los calzoncillos ofrecieron una imagen sencilla para explicar una idea compleja: en esta comparación, el suelo más activo no fue el que conservó mejor la prenda, sino el que consiguió descomponerla casi por completo.