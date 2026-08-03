El primer contenedor transparente de vidrio llega a Alicante para desmontar los falsos mitos del reciclaje

El lateral de metacrilato deja ver los envases depositados. La campaña llega tras recoger 6.681 toneladas en 2025 y detectar que el 36,5% aún cree que los residuos se mezclan.

El Ayuntamiento de Alicante y Ecovidrio presentaron el 27 de julio de 2026 en la Glorieta Deportista Sergio Cardell el primer contenedor transparente para envases de vidrio instalado en la Comunidad Valenciana. Una parte de la cubierta verde se ha sustituido por metacrilato para que los viandantes puedan ver las botellas depositadas. La iniciativa busca desmontar la creencia de que los residuos terminan mezclados y reforzar la separación doméstica en una ciudad que recogió 6.681 toneladas de vidrio durante 2025.

La acción forma parte de la campaña Claro como el vidrio y se apoya en un estudio de GfK para Ecovidrio sobre hábitos y actitudes ante el reciclaje. Según la información difundida, el 36,5% de los encuestados piensa que los camiones mezclan los distintos residuos. Otro 11,9% considera que los productos reciclados tienen peor calidad.

El nuevo contenedor llega a una ciudad con más de 1.645 depósitos verdes. Durante 2025, la media fue de 18,2 kilos de envases de vidrio por habitante, el equivalente a unos 62 envases por persona. La instalación convierte uno de esos puntos de recogida en una demostración visible del proceso.

El metacrilato permite ver qué hay dentro del contenedor verde

La intervención no altera el sistema de recogida ni el tipo de residuo admitido. El cambio se concentra en la cubierta lateral, sustituida por un panel transparente que muestra el contenido. La información municipal sostiene que en el interior solo hay vidrio, de modo que el propio contenedor funciona como respuesta visual a quienes dudan de lo que ocurre con las botellas después de depositarlas.

Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana, señaló que “el vidrio se recicla al 100 % e infinitas veces sin que pierda sus propiedades”. Su planteamiento es distinto de otras fórmulas de devolución de envases: en Alicante, la intervención se centra en mostrar el interior y divulgar el recorrido del vidrio.

El 36,5% todavía cree que los residuos se mezclan en los camiones

La mezcla de residuos es la falsa creencia más extendida entre las analizadas. Le siguen la idea de que los productos reciclados son de peor calidad, con un 11,9%; que el sector del reciclaje destruye empleo, con un 8,6%; y que reciclar contamina más que fabricar un envase nuevo, con un 7,7%.

Los datos proceden de entrevistas online de 21 minutos realizadas a 4.026 mayores de edad residentes en España. La muestra incluyó a 431 personas de la Comunidad Valenciana, 92 de ellas en municipios de entre 100.000 y 500.000 habitantes. La encuesta declara un error estadístico de ±1,55 y un nivel de confianza del 95%. La ficha publicada no precisa cuántas entrevistas correspondieron exactamente a Alicante, por lo que los porcentajes locales deben leerse con la metodología divulgada por la entidad.

Alicante supera los 18 kilos de vidrio recogido por habitante

La recogida selectiva alcanzó 6.681 toneladas en 2025, con una media de 18,2 kilos por habitante y unos 62 envases por persona. La red municipal dispone de más de 1.645 contenedores verdes, una infraestructura que la campaña quiere hacer más comprensible para hogares y establecimientos de hostelería.

Ecovidrio atribuye a esa recogida un ahorro superior a 4.700 MWh de energía y la reducción de más de 3.875 toneladas de dióxido de carbono. Sus cálculos también cifran en 8.000 toneladas las materias primas cuya extracción se evitó. La entidad compara las emisiones ahorradas con las de más de 1.800 coches retirados de la circulación durante un año.

La campaña pone el foco en el 9,9% que no confía en reciclar

El estudio clasifica como “negacionistas del reciclaje” a quienes no reciclan, se declaran abiertamente no recicladores, creen que separar no sirve o utilizan un único cubo en casa. En Alicante, este grupo alcanza el 9,9%, frente al 6,4% de media nacional. Además, el 40,6% no deposita correctamente al menos cinco de los diez residuos planteados en una prueba.

Rafael Alemañ, concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, defendió que separar en los domicilios permite recuperar materiales y reducir la basura que llega al vertedero. Ecovidrio puso en marcha más de 300 campañas durante 2025 para movilizar a ciudadanos y hosteleros. Frente a modelos basados en el reembolso por botellas, la propuesta de Alicante apuesta por enseñar el interior del contenedor y combatir la desconfianza con una evidencia visual, una campaña del Ayuntamiento y Ecovidrio.