El país europeo que jubila a los 67 años y apuesta por fondos privados para reforzar las pensiones

El sistema neerlandés combina una pensión estatal fija con fondos ocupacionales vinculados a la empresa. Su modelo destaca por equilibrar gasto público, ahorro privado e inversión financiera.

Frente al reto del envejecimiento de la población, Países Bajos se ha convertido en uno de los países más observados en materia de pensiones. Su sistema no depende únicamente de las cotizaciones, sino que reparte el peso entre una prestación pública y fondos privados con capacidad para invertir en mercados financieros.

Por qué la jubilación en Países Bajos combina pensión fija e inversión

Una de las claves del modelo neerlandés está en su equilibrio. Según la información disponible, el sistema busca que el gasto público y la capitalización privada funcionen de forma coordinada, evitando que una parte perjudique a la otra.

La edad de jubilación en Países Bajos se sitúa en 2026 en los 67 años, aunque no es una cifra completamente fija para siempre. Esta edad puede variar en función de la evolución de la esperanza de vida, lo que permite adaptar el sistema a la realidad demográfica de cada momento.

¿Y qué recibe una persona al jubilarse? Uno de los pilares principales es la pensión estatal AOW, financiada a través de impuestos. Esta prestación alcanza los 1.580 euros brutos al mes y se reconoce de forma individual.

Qué diferencia al modelo neerlandés frente al sistema de pensiones español

La diferencia más llamativa está en la forma de financiar la jubilación. Mientras que en España el sistema se sostiene principalmente mediante las cotizaciones de los trabajadores, Países Bajos da un mayor protagonismo a la inversión activa.

Aquí entran en juego los fondos de pensiones ocupacionales, ligados a la empresa y de carácter casi obligatorio. Estos fondos permiten que el trabajador acumule un capital real durante su vida laboral. Dicho pronto: no todo depende de lo que recaude el Estado en cada momento.

Además, este esquema ha llevado al sistema neerlandés a ser considerado uno de los más sólidos del mundo, hasta el punto de situarse por tercer año consecutivo como el mejor valorado en el Mercer CFA Institute Global Pension Index.

Cómo influye la reforma de las cuentas individuales en la pensión final

Países Bajos también está inmerso en una reforma amplia de su sistema de pensiones, tomando como referencia el modelo sueco de cuentas individuales. Con este cambio, la cuantía final dependería directamente de las aportaciones realizadas y del rendimiento obtenido por las inversiones.

El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo, pero sin asumir el mismo nivel de riesgo durante toda la vida laboral. Por eso, se plantea una estrategia distinta según la edad: más margen de riesgo para los trabajadores jóvenes y mayor estabilidad cuando se acerca la jubilación.

De esta forma, muchos fondos neerlandeses habrían logrado aumentar el valor de sus prestaciones hasta un 2% en 2025. Un ejemplo claro de cómo reforzar las pensiones sin apoyarse exclusivamente en la recaudación estatal.