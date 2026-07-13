Ni geles ni barritas energéticas: Miguel Indurain sorprende al recordar qué comían los ciclistas durante las carreras hace apenas unas décadas

El cinco veces ganador del Tour de Francia recuerda cómo era la alimentación en el ciclismo de los años noventa, muy alejada de los geles, barritas y planes nutricionales actuales.

Miguel Indurain, una de las grandes leyendas del ciclismo español, ha explicado cómo ha cambiado la alimentación de los corredores desde sus años como profesional hasta la actualidad. El navarro, que ganó cinco Tours de Francia consecutivos entre 1991 y 1995 y dos Giros de Italia, recuerda una época en la que los ciclistas afrontaban etapas durísimas con recursos mucho más sencillos que los actuales.

Según unas declaraciones recogidas por Woman y difundidas por otros medios, Indurain asegura que durante las carreras no recurrían a geles ni barritas energéticas. “Durante la etapa, no nos tomábamos barritas ni geles, sino bocadillos de jamón y queso o pasteles”, recordó el exciclista, al comparar aquella preparación con la del ciclismo moderno.

Miguel Indurain recuerda la alimentación del ciclismo antes de los geles y barritas

La diferencia con el ciclismo actual es notable. Hoy, los equipos profesionales calculan la alimentación de sus corredores con precisión, adaptando los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas a cada etapa, al esfuerzo previsto y al momento de la carrera.

En los años noventa, la preparación nutricional estaba mucho menos desarrollada. Los alimentos tradicionales tenían un papel protagonista y muchas veces eran los propios masajistas del equipo quienes compraban bocadillos o pasteles para que los ciclistas pudieran comer durante la jornada.

Indurain también ha reconocido que, en ocasiones, sufría las conocidas “pájaras”, esas caídas bruscas de energía que pueden dejar sin fuerzas a un corredor en plena competición. No siempre se debían a una sola causa. El frío, la deshidratación o la concentración durante la carrera podían hacer que se olvidara de comer a tiempo.

La dieta que seguía Miguel Indurain durante sus años como profesional

Aunque la alimentación en carrera era muy distinta a la actual, Indurain mantuvo durante su carrera deportiva una dieta controlada. Su alimentación se basaba sobre todo en pasta, arroz, frutas y verduras, con menos presencia de carnes rojas y huevos.

La finalidad era mantener un peso adecuado sin perder rendimiento sobre la bicicleta. Con la supervisión de su equipo médico, el exciclista llegó incluso a reducir varios kilos de forma progresiva para mejorar sus prestaciones en competición.

Ese control formaba parte de una disciplina muy exigente. Indurain fue profesional entre 1985 y 1996 y construyó uno de los palmarés más destacados del deporte español, con victorias que lo situaron entre los grandes nombres de la historia del ciclismo.

El exciclista mantiene una dieta mediterránea para controlar el colesterol alto

A sus 61 años, Miguel Indurain sigue cuidando su alimentación, aunque por motivos diferentes a los de su etapa profesional. El navarro ha reconocido que convive desde hace años con el colesterol alto, una condición que ya tenía cuando competía al máximo nivel.

Por este motivo, mantiene una dieta mediterránea equilibrada y continúa practicando ejercicio con frecuencia, aunque sin la exigencia de sus años como corredor profesional. Ya no realiza entrenamientos específicos, pero sigue saliendo en bicicleta siempre que puede.

Su testimonio muestra hasta qué punto ha cambiado el ciclismo profesional en pocas décadas. De los bocadillos de jamón y queso a los geles energéticos, la nutrición deportiva se ha convertido en una pieza esencial para competir al más alto nivel.