Cada vez más personas ponen canela en las plantas durante el verano por este sencillo motivo

La canela se ha convertido en uno de los remedios caseros más usados para cuidar las plantas durante los meses de más calor. Puede ayudar a repeler insectos, prevenir la aparición de moho en el sustrato y proteger los cortes tras la poda.

Mantener las plantas verdes y sanas en verano no siempre es sencillo. Las altas temperaturas, los riegos más frecuentes y la presencia de insectos pueden afectar al estado de hojas, tallos y raíces. Por eso, muchos aficionados a la jardinería recurren a soluciones sencillas para reforzar sus cuidados diarios, entre ellas espolvorear canela sobre el sustrato o en zonas concretas de la planta.

Este ingrediente, habitual en la cocina, también tiene usos muy extendidos en jardinería doméstica. Su aroma intenso actúa como barrera natural frente a algunos insectos y mosquitos, mientras que sus propiedades ayudan a reducir la aparición de moho en la superficie de la tierra cuando hay exceso de humedad.

Cómo usar la canela en las plantas para alejar insectos este verano

Durante los meses de verano aumenta la presencia de insectos alrededor de las plantas, sobre todo en terrazas, balcones y jardines. También puede ocurrir en plantas de interior si se mantienen cerca de ventanas abiertas o en zonas con humedad.

Para usar la canela como repelente, basta con espolvorear una pequeña cantidad sobre el sustrato. No es necesario cubrir toda la superficie con una capa gruesa, ya que un exceso puede compactarse con el riego. Lo más recomendable es repartirla de forma ligera alrededor del tallo y repetir la aplicación cuando el aroma desaparezca o después de varios riegos.

El olor de esta especia resulta agradable para muchas personas, pero puede resultar molesto para determinados insectos. Por ello, se utiliza como una barrera natural para reducir su presencia y evitar que se acerquen a hojas y tallos.

Por qué ayuda a prevenir el moho en el sustrato húmedo

Otro de los usos más habituales de la canela en las plantas es la prevención del moho. Esta situación suele aparecer cuando el sustrato permanece mojado durante muchas horas, algo frecuente si se riega en exceso o si la maceta no tiene un buen drenaje.

Espolvorear una pequeña cantidad de canela sobre la superficie de la tierra puede ayudar a limitar la aparición de esa capa blanquecina que se forma en algunos tiestos. Aun así, este remedio debe acompañarse de unos cuidados adecuados: evitar el exceso de agua, comprobar que la maceta drena bien y retirar hojas secas que puedan acumular humedad.

En plantas delicadas, lo más aconsejable es aplicar poca cantidad y observar la reacción durante los días siguientes. La canela puede ser útil como apoyo, pero no sustituye un tratamiento específico si la planta ya presenta una plaga avanzada o daños graves.

Canela tras la poda: el uso casero para proteger cortes

La canela también se utiliza después de podar o retirar hojas dañadas. En este caso, no se aplica sobre el sustrato, sino directamente en la zona del corte. Su uso busca ayudar a sellar la herida y reducir el riesgo de que la zona se deteriore por humedad o infecciones.

La aplicación es sencilla. Se puede poner una pequeña cantidad con los dedos o con una cuchara limpia, cubriendo ligeramente la parte cortada. Después, la planta debe permanecer en un lugar adecuado, sin exceso de agua y con buena ventilación.

Este método resulta especialmente útil en plantas que se podan con frecuencia o que han perdido alguna hoja por sequedad, golpes o deterioro. Con un uso moderado, la canela puede formar parte de una rutina básica de cuidado para mantener las plantas en buen estado durante la temporada de calor.