El fallo en la vida laboral que puede reducir tu pensión aunque hayas trabajado todos esos años

Revisar la vida laboral suele dar tanta pereza como ordenar papeles antiguos, pero puede salir bastante más caro dejarlo para otro día. Un error en los periodos cotizados puede afectar a la pensión futura y, en algunos casos, traducirse en una pérdida mensual importante. El problema toca de lleno a quienes trabajaron a tiempo parcial durante años, porque antes no siempre se les reconocía ese tiempo igual que a quienes tenían jornada completa.

Desde el 1 de octubre de 2023, la Seguridad Social aplica un criterio distinto: el empleo parcial se equipara al completo para contar los periodos cotizados. La clave, por tanto, no está solo en haber trabajado más o menos horas, sino en comprobar cómo aparece todo registrado. Y ahí es donde conviene mirar la vida laboral hoy, sin esperar a que el susto llegue con la jubilación.

Por qué un error en la vida laboral puede afectar a tu pensión

Durante años, muchas personas que trabajaron a tiempo parcial arrastraron una desventaja silenciosa. Cada día trabajado con una jornada reducida podía tener un peso diferente al esperado en el cálculo de los periodos cotizados, lo que podía perjudicar el acceso a la jubilación o reducir derechos vinculados a futuras prestaciones.

Esto afectó especialmente a quienes encadenaron contratos parciales, tuvieron carreras laborales intermitentes o redujeron su jornada por cuidado de hijos, atención a familiares o falta de oportunidades de empleo a tiempo completo. El sistema no trataba igual todos los días trabajados, y claro, cuando hablamos de pensiones, cada día cuenta. Y no precisamente en modo simbólico.

La reforma cambia ese enfoque. Desde el 1 de octubre de 2023, los periodos de actividad a tiempo parcial pasan a computarse como días completos a efectos de cotización, siempre que el hecho causante de la prestación sea posterior a esa fecha. El hecho causante es, dicho fácil, el momento que da derecho a cobrar una prestación, como la jubilación.

Qué cambió desde el 1 de octubre de 2023 en la cotización parcial

La base legal de este cambio está en la reforma del artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por el Real Decreto-ley 2/2023. La Seguridad Social lo resume de forma clara: el trabajo a tiempo parcial se equipara al trabajo a tiempo completo para contar los periodos cotizados cuando la prestación se cause después del 1 de octubre de 2023.

Esto quiere decir que la duración de la jornada ya no debe penalizar el cómputo del tiempo cotizado. Antes, el sistema podía hacer que un periodo parcial tuviera menos peso para reunir requisitos de acceso a la jubilación. Ahora, el criterio esencial es que esos periodos de actividad se reconozcan como días completos.

No obstante, esto no significa que la pensión suba automáticamente en todos los casos. La cuantía final depende de varios factores: los años cotizados, las bases de cotización, la edad de acceso, los periodos computables y la trayectoria completa de cada trabajador. La base de cotización es la cantidad sobre la que se calculan derechos futuros, así que tampoco es un detalle menor.

Quiénes pueden beneficiarse de revisar ahora sus cotizaciones

La reforma puede beneficiar especialmente a quienes tuvieron una vida laboral marcada por contratos a tiempo parcial. También puede ser importante para personas con trayectorias fragmentadas, periodos de alta intermitentes o reducciones de jornada vinculadas a cuidados familiares.

El cambio tiene una relevancia especial para muchas mujeres, porque históricamente han concentrado una parte importante del empleo a tiempo parcial. Por eso, esta modificación corrige una desigualdad arrastrada durante décadas y evita que una jornada reducida pese menos a la hora de contar los días cotizados.

Aun así, el punto clave es revisar el registro. El problema no siempre está en haber trabajado a tiempo parcial, sino en que esos periodos no figuren bien en la vida laboral. Fechas mal encajadas, contratos incompletos o periodos de alta que no aparecen correctamente pueden acabar afectando al número de años reconocidos.

Cómo arreglar hoy un posible fallo en tu vida laboral

La recomendación práctica es sencilla: consultar la vida laboral y comprobar si los periodos de empleo parcial están correctamente reflejados. No se trata solo de contar cuántos años se ha trabajado, sino de revisar cómo aparecen ante la Seguridad Social. Antes de tomar decisiones sobre jubilación o prestaciones, conviene seguir estos pasos básicos:

Consultar la vida laboral y revisar fechas, contratos y periodos de alta. Comprobar si los periodos a tiempo parcial aparecen correctamente registrados. Pedir asesoramiento si el historial incluye etapas largas de parcialidad o contratos intermitentes.

Una revisión a tiempo puede evitar que un error acumulado durante años termine afectando a la pensión futura. Y aunque el papeleo no sea precisamente el plan más emocionante del día, en este caso puede marcar la diferencia entre cobrar lo que corresponde o llevarse una sorpresa desagradable.

Por qué ya no sirve decir que la media jornada cotiza la mitad

El cambio normativo también obliga a actualizar la forma de hablar de la jubilación. Ya no es correcto repetir sin matices que la media jornada cotiza la mitad como regla general. Esa idea pertenecía al sistema anterior y puede llevar a confusión.

Hoy, la referencia importante es otra: los periodos de actividad a tiempo parcial se computan como días completos a efectos de cotización. Esa es la clave de la reforma y el motivo por el que tantas personas con contratos parciales pueden ver mejor reconocido su historial laboral.

Por tanto, revisar la vida laboral no es un trámite menor. Es una forma de comprobar que la Seguridad Social reconoce correctamente los periodos trabajados y de evitar que un fallo administrativo acabe recortando derechos. Porque cuando la pensión está en juego, mirar el detalle no es ser maniático: es ser práctico.