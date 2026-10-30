Miles de repartidores de Uber Eats cambiarán su situación laboral antes de que termine noviembre

El acuerdo de Uber Eats también contempla mejoras salariales progresivas para Closer Logistics. La contratación y la equiparación tienen calendarios diferentes.

Uber Eats, UGT y CCOO firmaron el 27 de octubre de 2026 un acuerdo para incorporar como asalariados a 4.286 repartidores. UGT sitúa el cierre de esta transición en el 30 de noviembre. CCOO añade mejoras para otra flota, con una aplicación salarial progresiva durante un máximo de un año. Son compromisos diferentes: la cifra de más de 8.000 personas beneficiadas incluye trabajadores que ya tenían contrato laboral.

Los repartidores de Uber Eats se incorporarán a Quinde Crew

Según CCOO, los trabajadores que permanecían en el modelo autónomo se incorporarán a Quinde Crew, empresa que opera para Uber Eats. Identificar al empleador importa cuando se revisan el contrato, las nóminas y las obligaciones de cada sociedad. La marca de la aplicación no permite deducir por sí sola quién contrata a quien entrega el pedido. Esa diferencia también ayuda a entender otros conflictos de repartidores de subcontratas, aunque sus circunstancias y responsabilidades deben analizarse separadamente.

El compromiso afecta al funcionamiento de la plataforma en España. UGT explica que, desde enero, más de 14.000 repartidores habían sido contratados por cuenta ajena e inscritos en el Régimen General. Los 4.286 restantes completan ese proceso, cuyo acuerdo también contempla el abono de las cotizaciones correspondientes. Por tanto, el anuncio transforma relaciones de trabajo existentes. No identifica 4.286 vacantes abiertas para nuevas candidaturas. Para una persona que ya reparte, la comprobación relevante será su incorporación efectiva y la documentación recibida, junto con el alta que figure administrativamente.

Las mejoras salariales seguirán otro calendario

El comunicado de CCOO incorpora a Closer Logistics, cuya plantilla supera las 4.000 personas, al espacio de diálogo permanente. Las mejoras salariales se trasladarán mediante incrementos cuatrimestrales y dentro de un máximo de un año. No se publican cantidades individuales ni un porcentaje común. Sin esos datos, no puede calcularse una subida mensual concreta para cada repartidor. Tampoco puede interpretarse que todas las nóminas quedarán igualadas al comenzar diciembre: el plazo salarial es distinto del previsto para completar las contrataciones.

El seguimiento de los compromisos durará tres años. El diálogo abarcará empleo, salarios, distribución de jornada, gestión algorítmica y conflictos en elecciones sindicales. La comparación entre calendarios permite ordenar qué debe comprobar cada colectivo. Quien cambia de situación necesita verificar primero contrato y alta; quien ya pertenece a Closer debe conocer su secuencia salarial. Una nómina posterior servirá para contrastar lo abonado con el tramo que corresponda, sin sustituir el calendario pactado por una expectativa de incremento inmediato.

La ley ya contempla el trabajo organizado mediante plataformas

La Ley 12/2021 introdujo una presunción laboral para determinados servicios de reparto organizados mediante plataformas digitales. Abarca los casos en que la empresa ejerce dirección, organización o control mediante la gestión algorítmica del servicio o las condiciones laborales. El soporte tecnológico puede distribuir encargos y ordenar la actividad sin reproducir una oficina convencional. Por ello, utilizar una aplicación no determina automáticamente que exista una actividad autónoma. El análisis atiende a cómo se desarrolla realmente el trabajo y a quién lo organiza.

La misma ley reconoce información a la representación de los trabajadores sobre parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos que afectan a decisiones laborales. Incluye decisiones relacionadas con condiciones de trabajo, acceso al empleo y permanencia. Esta previsión explica la importancia de incorporar la gestión algorítmica al diálogo anunciado. La negociación no se agota en la cifra del salario: también alcanza mecanismos que pueden condicionar la actividad cotidiana. El acuerdo de octubre se sitúa sobre una regulación que existe desde 2021.

Cómo comprobar el alta y las condiciones recibidas

Importass ofrece un informe de situación actual del trabajador para consultar la información que consta en la Seguridad Social. También resulta útil contrastar el contrato con la información de vida laboral. Son documentos con funciones distintas: el contrato recoge condiciones pactadas y el registro administrativo permite comprobar altas y periodos. Guardarlos junto con las comunicaciones de incorporación facilita detectar diferencias de fechas o empleador. Una captura de la aplicación de reparto, por sí sola, no sustituye esa documentación.

Los sindicatos y las empresas también plantean impulsar un convenio sectorial, según el comunicado de CCOO. Esa intención no equivale a un convenio nuevo ya publicado. Al consultar las condiciones individuales, debe identificarse el marco aplicable y el calendario concreto de la incorporación o mejora. Esta separación evita sumar como un único derecho inmediato la contratación, las subidas escalonadas y una negociación sectorial todavía pendiente. Cada compromiso tiene su propio alcance y su correspondiente comprobación documental.