Miles de compradores de coches eléctricos podrían tener que devolver hasta 4.500 euros por el retraso de las ayudas

Los compradores que hayan recibido un adelanto del fabricante o del concesionario tendrán que revisar bien su contrato. La devolución dependerá de si ese dinero figura como préstamo puente o como descuento comercial.

El retraso en la activación de las ayudas al coche 100% eléctrico puede salir caro a algunos compradores. Tras seis meses sin ponerse en marcha, las marcas han empezado a adelantar parte de esos incentivos para evitar que se frenen las ventas, pero ese dinero podría tener que devolverse si finalmente la ayuda pública no llega o no se cobra.

Las marcas podrían reclamar el anticipo si no llega la ayuda oficial

El problema está en cómo se haya aplicado ese adelanto. En muchos casos, el fabricante o el concesionario ha anticipado al cliente una cantidad equivalente a la ayuda esperada, que puede llegar hasta los 4.500 euros, con el objetivo de hacer más atractivo el precio final del coche eléctrico.

¿Y dónde está la clave? En la letra pequeña. Normalmente, el contrato recoge que el comprador deberá solicitar la ayuda cuando esté disponible y que, si no la recibe por cualquier motivo, tendrá que devolver el importe adelantado o compensarlo de alguna manera.

Por tanto, no todos los conductores estarán en la misma situación. Dependerá de las condiciones firmadas en el momento de la compra y del tipo de promoción aplicada por cada marca.

Qué compradores tienen más riesgo según el contrato firmado con la marca

Los compradores con más riesgo son aquellos que hayan aceptado un préstamo puente. Este producto financiero funciona como un adelanto temporal: la financiera del concesionario entrega el dinero mientras el cliente espera cobrar una ayuda que, en teoría, llegará más adelante.

Según la información aportada, algunos concesionarios han firmado créditos puente con vencimiento de 11 meses, lo que implicaría que las ayudas deberían estar publicadas antes de noviembre para evitar problemas.

La situación cambia si lo aplicado fue un descuento comercial directo. En ese caso, el comprador no tendría que devolver nada, porque no se trata de un préstamo, sino de una rebaja en la factura. Vamos, que no es lo mismo que te bajen el precio a que te adelanten un dinero pendiente de cobrar.

Cuáles son las cuantías del Plan Auto+ para coche eléctrico

Aunque las ayudas todavía no están publicadas como tal, sí se conocen sus principales condiciones. El Plan Auto+ tendrá en cuenta la motorización, el precio del vehículo y el lugar de producción. Las cantidades previstas son las siguientes:

Concepto Ayuda prevista Turismo 100% eléctrico 2.250 euros Híbrido enchufable o autonomía extendida 1.125 euros Coche de menos de 35.000 euros 1.125 euros Coche de más de 35.000 euros 675 euros Producción en Europa 675 euros Batería montada en suelo comunitario 450 euros

Eso sí, el precio total del coche no podrá superar los 45.000 euros. De ahí que muchos compradores deban comprobar no solo cuánto les han adelantado, sino también si su vehículo cumple con todos los requisitos previstos.