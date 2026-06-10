Por qué no conviene bajar las persianas por completo durante la noche aunque ayude a dormir sin luz

Dejar unos centímetros de espacio entre las lamas y la ventana puede ayudar a que entre luz natural por la mañana y mejorar la ventilación durante la noche. Para quienes necesitan oscuridad total, los despertadores con luz se presentan como una alternativa práctica.

Bajar las persianas por completo durante la noche es una costumbre muy habitual en muchas viviendas, especialmente para evitar la entrada de luz de farolas, reducir ruidos y favorecer el descanso. Sin embargo, no siempre es lo más aconsejable.

Aunque pueda parecer que dormir en oscuridad absoluta es lo ideal, el problema aparece al despertar. Si suena el despertador mientras la habitación sigue completamente a oscuras, el cerebro recibe una señal poco natural: toca levantarse, pero no hay luz que acompañe ese momento.

Por qué dejar un hueco en la persiana ayuda al despertar

Lo recomendable es dejar unos centímetros de espacio entre las lamas de la persiana y el alféizar de la ventana. De esta forma, cuando llega la mañana, la habitación comienza a iluminarse poco a poco y el despertar resulta más progresivo.

¿Quién no se ha levantado alguna vez con sensación de cansancio pese a haber dormido varias horas? Este hábito puede influir más de lo que parece. La entrada gradual de luz ayuda a que el cuerpo entienda que empieza el día, evitando esa sensación brusca de pasar de la oscuridad total al sonido del despertador.

Además, dormir con la persiana completamente bajada puede provocar una sensación de fatiga mayor al levantarse e incluso molestias como dolor de cabeza en algunas personas.

Cómo ventilar la vivienda por la noche sin renunciar al descanso

Dejar un pequeño espacio en la persiana no solo tiene que ver con la luz. También favorece la ventilación, algo especialmente importante durante los meses de verano, cuando las viviendas acumulan calor durante el día.

En las horas centrales, lo más conveniente es mantener las persianas lo más bajadas posible para impedir la entrada directa del calor. Por la noche, en cambio, subirlas parcialmente permite que circule algo de brisa y se refresquen las estancias. Vamos, un gesto sencillo que puede marcar la diferencia. La recomendación general sería:

Momento del día Qué hacer con la persiana Horas centrales Mantenerla bajada para bloquear el calor Noche Dejar unos centímetros para ventilar y facilitar el despertar

La alternativa para quienes necesitan oscuridad total en el dormitorio

No obstante, hay personas que necesitan la habitación completamente oscura para conciliar el sueño. En estos casos, una solución puede ser utilizar un despertador con luz.

Estos dispositivos emiten luz y sonido de forma progresiva, imitando un despertar más natural, como si entrara claridad por la ventana. Así, se puede dormir con la persiana bajada del todo y, aun así, levantarse de una forma menos brusca.

Por lo tanto, la clave está en buscar un equilibrio: descansar bien durante la noche, pero facilitar que el despertar sea gradual y más parecido al ritmo natural del cuerpo.