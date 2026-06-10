Estas patatas fritas solo se vendían en la cárcel y acabaron provocando búsquedas desesperadas en internet

A veces, el producto más buscado no está en una tienda de lujo ni en un restaurante imposible. Está en una bolsa de patatas fritas que, durante años, solo se podía encontrar dentro de una prisión estadounidense. The Whole Shabang se convirtió en un pequeño mito carcelario porque mezclaba sal, vinagre y salsa barbacoa en un sabor difícil de olvidar. Lo curioso es que muchos reclusos, al salir, no podían comprarlas fuera.

Así que empezaron las búsquedas en internet, las peticiones a Keefe Group y hasta las subastas puntuales en eBay, con precios de esos que hacen mirar dos veces la pantalla. Al final, una bolsa pensada para economatos penitenciarios acabó generando una historia de culto, negocio y escasez muy bien aliñada.

¿Qué son The Whole Shabang y por qué nacieron dentro de las prisiones de Estados Unidos?

The Whole Shabang son unas patatas fritas con un sabor que combina sal, vinagre y salsa barbacoa. Su estilo recuerda a las all-dressed chips populares en Canadá, donde se fabrican, y durante años Keefe Group las produjo para venderlas exclusivamente en prisiones estadounidenses.

No hablamos de una sustancia ilegal ni de ningún invento raro de película. Era una bolsa de patatas. Eso sí, una bolsa que muchos presos recordaban al salir, porque fuera de la cárcel no estaba disponible como cualquier aperitivo de supermercado.

Keefe Group es una empresa especializada en abastecer a la población carcelaria. Existe desde 1975, cuando empezó vendiendo café soluble en una prisión de Florida. Las patatas comenzaron como un sabor dentro de la línea Moon Lodge, una marca que Keefe producía para los economatos de las cárceles.

¿Cómo pasaron estas patatas carcelarias de aperitivo interno a producto de culto?

Cuando los reclusos salían y querían seguir comiendo The Whole Shabang, se encontraban con el mismo problema: no había manera normal de comprarlas fuera. De ahí nació el fenómeno. Exreclusos las buscaban por internet, publicaban peticiones en la página de Facebook de Keefe Group y se organizaban en grupos para pedir que las pusieran a la venta.

La historia avanzó poco a poco, pero con bastante ruido para tratarse de unas simples patatas. La escasez hizo el resto, porque cuando algo no se puede comprar fácilmente, ya sabemos lo que pasa: de repente parece mucho más especial.

Momento o dato Qué ocurrió 1975 Keefe Group empezó vendiendo café soluble en una prisión de Florida. Primera etapa The Whole Shabang apareció como sabor dentro de la línea Moon Lodge para economatos de cárceles. 2012 Keefe reconoció públicamente que tenía un producto de culto, pero aún no lo vendió al público general. Cuatro años después La presión acumulada hizo que la empresa empezara a vender The Whole Shabang online. Precio online indicado 18,99 dólares, más caro que en prisión.

Durante años, conseguir una bolsa era casi imposible sin entrar en prisión o visitar a alguien que estuviera dentro. Salvo en subastas puntuales en eBay, el producto seguía encerrado en su propio mito, que ya tiene mérito para algo que, en teoría, se come viendo la tele y no resolviendo un misterio.

¿Qué papel tenía el economato y por qué estas patatas valían más que un simple snack?

Dentro de las cárceles, The Whole Shabang no era solo un aperitivo. Formaba parte del economato, que es el espacio donde los reclusos pueden gastar libremente el dinero disponible en sus cuentas. Dicho de forma sencilla: la tienda interna de la prisión, pero con mucha menos alegría que bajar al súper de la esquina.

Las patatas gustaban tanto que algunos reclusos empezaron a usarlas en recetas improvisadas con otros productos disponibles. Una de ellas era el chi chi, una sopa hecha con ramen y patata. No era cocina de estrella Michelin, pero dentro de esos muros tenía su papel.

Además, The Whole Shabang llegó a funcionar como moneda de cambio, casi como una divisa alternativa. Ahí está la clave del fenómeno: cuando un producto es escaso, deseado y difícil de conseguir, empieza a tener un valor que va más allá de su sabor real.

¿Cuánto dinero mueve el negocio de las prisiones y qué polémica rodea a Keefe Group?

El mercado de los economatos penitenciarios en Estados Unidos mueve unos 1.600 millones de dólares al año. Ese negocio está concentrado en tres grandes operadores: Keefe, Trinity y Aramark. Y Keefe no vende solo snacks, porque también provee electrónica, ropa, productos de higiene, telecomunicaciones y software para centros penitenciarios de todo el país.

La parte menos sabrosa llega con las polémicas. Las cárceles reciben comisiones de los proveedores, es decir, cantidades asociadas a esos contratos. Por eso, quien consigue distribuir productos en una prisión no siempre es quien ofrece mejores precios a los reclusos, sino quien paga más al centro penitenciario.

A Keefe se le ha acusado de aprovecharse de que los reclusos no tienen dónde comprar más barato. En consecuencia, los productos pueden sufrir una inflación notable. Vamos, que la bolsa de patatas venía con sabor a sal, vinagre, barbacoa y un buen pellizco de burocracia.

¿Por qué fuera de prisión cuestan 18,99 dólares y qué conviene tener claro antes de comprarlas?

El precio indicado en tiendas online es de 18,99 dólares. De momento, según la información disponible, no se encuentran en comercios de alimentación corrientes. La diferencia llama la atención porque dentro de prisión las bolsas resultan mucho más baratas.

La gran pregunta es si saben igual en libertad. Fuera hay más competencia, más marcas y menos sensación de haber encontrado algo especialmente bueno en un lugar donde casi nada parece pensado para dar alegrías. Y esa sensación, por mucho que pese, también forma parte del sabor.

Para entender el fenómeno sin dejarse llevar solo por el mito, conviene quedarse con estas ideas prácticas:

The Whole Shabang fueron durante años un producto exclusivo de prisiones estadounidenses.

Su fama creció porque los exreclusos no podían comprarlas fuera y las buscaban por internet.

Keefe Group reconoció en 2012 que tenía un producto de culto entre manos.

Cuatro años después, la presión acumulada llevó a la venta online.

El precio online indicado es de 18,99 dólares, frente a un coste mucho más bajo dentro de prisión.

Así se entiende mejor por qué unas patatas fritas acabaron fascinando incluso a quienes podían comprar cualquier otro aperitivo. Como ocurre con ciertos productos de lujo, su valor no estaba solo en lo que eran, sino en lo difícil que resultaba conseguirlas. Eso sí, aquí el glamour se quedó fuera de la celda. Vivan las patatas fritas.