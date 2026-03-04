Comer en Mercadona durante la jornada laboral: cada vez más trabajadores comen en el supermercado

En las grandes ciudades, los pasillos del súper empiezan a parecerse peligrosamente al comedor de la oficina. Cada vez más trabajadores bajan al mediodía a por un plato preparado y se quedan allí mismo a comer, entre bandejas, carros y microondas. Mercadona se ha colocado en el centro de este cambio de hábitos con sus platos preparados como solución rápida para el descanso del trabajo.

La subida del precio de la cesta de la compra y de los menús del día ha hecho que cocinar en casa o sentarse en un restaurante salga bastante más caro que antes. Por eso, la cadena de Juan Roig alcanza ya un 19,7 % de cuota de mercado en alimentación dentro y fuera del hogar, liderando el nuevo “menú del día” frente a bares y restaurantes. El resultado es que, en algunas zonas de oficinas, el supermercado ya funciona, en la práctica, como comedor de empresa improvisado.

¿Por qué los supermercados se están convirtiendo en comedores de empresa?

En las grandes ciudades es cada vez más habitual encontrar supermercados con espacios físicos amplios pensados para que los clientes puedan sentarse a comer. Lo que en teoría eran zonas de descanso breves se ha convertido, en la práctica, en un comedor donde muchos trabajadores de oficina aprovechan el mediodía para hacer su pausa. Esos espacios se llenan de personas con bandejas de comida preparada, portátiles y móviles, como si se tratara de la cantina de la propia empresa.

Este fenómeno no aparece de la nada: detrás está el encarecimiento de la cesta de la compra y el aumento del coste de comer fuera. En los últimos años, cocinar en casa y sentarse en un restaurante se ha vuelto más caro, y eso ha empujado a muchos profesionales hacia soluciones que sienten como más rápidas, versátiles y, sobre todo, asumibles para el bolsillo. De ahí que los platos preparados de Mercadona se hayan consolidado como opción diaria para el mediodía.

Antes de ver qué opinan los trabajadores, conviene ordenar las alternativas que se están comparando constantemente en este debate: tupper, menú del día o plato preparado del súper.

Opción para comer al mediodía Relación con el precio, según el debate Tiempo que suele requerir Idea que se repite en los comentarios Platos preparados de Mercadona Se perciben como rápidos, económicos y prácticos frente a otras opciones Pensados para una pausa corta en la zona de supermercado “Rápido, económico y práctico. Mejor que comer un tupper en la oficina y que un menú del día de tres platos” Menú del día en restaurante Se señala su encarecimiento en los últimos años A veces no se baja de la hora al sentarse a comer Se critica que obliga a dedicar más tiempo del descanso Preparar comida en casa (tupper) También afectado por el aumento del precio de la cesta de la compra Requiere organizarse y cocinar previamente Se compara con los platos preparados como opción menos cómoda

En suma, el supermercado se cuela como una especie de punto intermedio: ni restaurante ni cocina casera, pero con la sensación de controlar mejor tanto el tiempo como el coste. Por eso no extraña que, en muchas áreas de oficinas, el mediodía convierta estos espacios en auténticos comedores de empresa abarrotados.

¿Qué papel tiene Mercadona y su sección ‘Listo para Comer’ en este cambio?

Mercadona se ha colocado en el centro de esta transformación de la comida del mediodía. Sus platos preparados se describen como una alternativa rápida, versátil y cada vez más barata en comparación con el coste creciente de hacer la compra y de sentarse en un restaurante. Esto quiere decir que, para muchos trabajadores, la cadena se ha convertido en su “restaurante de batalla” entre semana.

Según los datos citados en el debate, la cadena de Juan Roig alcanza un 19,7 % de cuota de mercado en alimentación, tanto dentro como fuera del hogar. Por consiguiente, no solo llena los carros de la compra, sino que también lidera ese nuevo menú del día que compite directamente con bares y restaurantes tradicionales. Además, la sección ‘Listo para Comer’ está ya presente en casi 1.500 supermercados de origen valenciano, lo que facilita que en muchas zonas de oficinas haya un punto cercano donde comprar y comer en el mismo sitio.

En este contexto, no sorprende que sean precisamente los trabajadores de oficina quienes hayan multiplicado el consumo de productos de esa sección. Para ellos, bajar al Mercadona cercano se ha convertido en una rutina más del horario laboral, casi al nivel de revisar el correo o entrar a una reunión.

¿Cómo se han convertido algunos Mercadona en comedores de empresa?

A raíz de las informaciones recientes y de los datos difundidos, varios usuarios han decidido mostrar en redes sociales cómo se vive este fenómeno en el día a día. En ciertas zonas de oficinas, algunos supermercados de Mercadona han pasado a funcionar como auténticos comedores de empresa durante el descanso del mediodía, aunque las zonas no estuvieran pensadas para ese uso.

Esos espacios, que originalmente eran áreas de descanso para clientes y que no suelen ser especialmente amplios, terminan llenos de empleados de empresas cercanas comiendo como si estuvieran en la cantina de su propia oficina. Por lo tanto, el supermercado asume un papel que antes se reservaba a las instalaciones internas de las empresas o a los bares de la zona.

Un ejemplo concreto lo ha mostrado el usuario de la red social X Emilio Montilla, que compartió la imagen de un Mercadona en una zona de oficinas de Madrid, abarrotado a la hora de comer. Junto a la fotografía, lamentaba que la pérdida de poder adquisitivo empuje a miles de profesionales a elegir esta opción para su pausa del trabajo. Esa escena refleja bien cómo el fenómeno ha dejado de ser una anécdota para convertirse en una imagen cada vez más habitual.

¿Qué dicen los usuarios en redes sobre comer en el súper?

El debate se ha expandido rápidamente en X, donde cientos de usuarios se han sumado con sus propias opiniones y experiencias. Muchos han salido en defensa de usar los platos de Mercadona como menú del mediodía, frente a quienes critican que los supermercados se conviertan en comedores improvisados. La conversación se ha llenado de argumentos sobre precio, rapidez y falta de alternativas reales.

Una parte del debate se centra en si el origen de este fenómeno está en el encarecimiento de los menús del día de los restaurantes o en el aumento del coste de preparar la comida en casa. Por otro lado, también se menciona el tiempo que se necesita para comer en un restaurante y la ausencia de cantinas en muchas grandes empresas. La suma de todos estos factores explica por qué tanta gente acaba, bandeja en mano, en la zona de mesas del súper.

Entre las respuestas, se repiten comentarios como «Pues será porque es rápido, económico y práctico. Mejor que comer un tupper en la oficina y que un menú del día de tres platos» o «Creo que no es solo por precio, también por rapidez. Te sientas en un restaurante y en ocasiones no bajas de la hora». De ahí que muchos vean en Mercadona una opción que, sin ser perfecta, encaja mejor con la realidad del horario laboral y con el bolsillo.

¿Cómo influye la pérdida de poder adquisitivo en el menú del mediodía?

En el fondo, todo este debate gira alrededor de algo muy concreto: la pérdida de poder adquisitivo. Cuando la cesta de la compra sube y los menús del día se encarecen, cada euro cuenta, y la gente ajusta la forma de comer, también en el trabajo. Comer fuera cada día se convierte, para muchos, en un pequeño lujo, y cocinar en casa tampoco sale precisamente barato.

Por consiguiente, la combinación de precios al alza y salarios estancados lleva a buscar opciones que se perciban como más económicas y manejables. Los platos preparados de Mercadona se colocan en esa franja: no requieren tiempo de cocina, se consumen rápido y se sienten, según muchos usuarios, como una solución “intermedia” entre el restaurante y el tupper. El supermercado acaba asumiendo un papel que va más allá de vender alimentos: se convierte en parte de la organización diaria del trabajo.

Además, el hecho de que este fenómeno haya generado tantas reacciones muestra hasta qué punto toca temas sensibles: cómo se come, cuánto cuesta y qué margen real tiene la gente para elegir. No se discute solo dónde se sienta la gente a comer, sino qué pueden permitirse y con qué condiciones laborales y económicas lo hacen.

¿Qué pueden hacer empresas y trabajadores ante el auge del “comedor en el súper”?

La escena del supermercado lleno de trabajadores al mediodía plantea una pregunta muy práctica: ¿qué pueden hacer quienes viven esta situación cada día? Muchos empleados simplemente se adaptan a lo que hay: una zona de mesas compartida y una bandeja de comida preparada. Pero, al mismo tiempo, el debate sobre la falta de cantinas en grandes empresas deja claro que hay margen para organizarse mejor, tanto a nivel individual como desde las compañías.

Para que comer en el súper no se convierta en una experiencia incómoda o improvisada cada día, pueden tenerse en cuenta algunos pasos sencillos:

Valorar con calma cuánto tiempo se tiene realmente para comer y elegir la opción (tupper, restaurante o plato preparado) que mejor encaje con ese margen. Revisar si la empresa dispone de algún espacio, aunque sea básico, donde los trabajadores puedan comer sin depender del supermercado. Hablar en el entorno laboral sobre horarios y turnos de comida para evitar que todos bajen a la vez y se saturen las zonas de descanso, tanto en la oficina como en el súper. Prestar atención a cómo se usan las áreas de descanso del supermercado, intentando no bloquear mesas durante más tiempo del necesario para facilitar la rotación de otros clientes.

En definitiva, el auge del “comedor en el súper” es una respuesta directa a unos precios que aprietan y a una organización del trabajo que muchas veces no deja mucho margen. Mientras no haya más cantinas en las empresas ni menús del día realmente asequibles, es probable que los mediodías sigan llenando de trabajadores de oficina esos rincones del supermercado que, al principio, no estaban pensados para convertirse en comedor.