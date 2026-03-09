Adiós a 120 tiendas de una de las cadenas más míticas de ropa deportiva tras la liquidación del grupo en España

Intersport afronta su desaparición del mercado español tras la liquidación total de la empresa. El cierre afecta a una red de unas 120 tiendas entre establecimientos propios y franquicias y deja en el aire el futuro de trabajadores, franquiciados y clientes.

Comprar unas zapatillas de running, una bicicleta o el equipamiento para la temporada de esquí ya no será lo mismo en muchos puntos de España. Intersport, una de las cadenas históricas de ropa y material deportivo, encara su salida definitiva del mercado nacional después de que la justicia ordenara la liquidación total de la empresa. Con ello, desaparece una marca que durante décadas ha tenido una presencia destacada en calles comerciales y centros de compra de todo el país, como ya ocurrió con Luanvi, otras de las tiendas deportivas.

La liquidación de Intersport en España pone fin a una marca histórica del deporte

¿Por qué cierra Intersport en España? La respuesta es clara: la compañía arrastraba una deuda insostenible y no logró sacar adelante un acuerdo con sus acreedores. El deterioro no ha sido repentino, sino el resultado de un desgaste financiero prolongado que terminó por hacer inviable la continuidad del negocio.

La situación alcanzó un punto crítico en marzo de 2025, cuando la empresa solicitó el concurso de acreedores. A partir de ahí, la dirección intentó una salida negociada con propuestas que incluían quitas de hasta el 70 % y amplios periodos de carencia. Sin embargo, ese planteamiento no obtuvo el respaldo necesario.

Finalmente, el 30 de julio de 2025, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona dictó la orden de liquidación total. En la práctica, esta decisión supone vender o disponer de los activos de la compañía para atender a los acreedores y tratar de proteger, en la medida de lo posible, los puestos de trabajo. Pero sobre el terreno la realidad ya es otra: el cierre avanza y la marca desaparece poco a poco de las calles.

Así queda la red de tiendas de Intersport tras el cierre en toda España

La red comercial de Intersport en España estaba formada por unas 120 tiendas físicas. De ellas, alrededor de 30 eran establecimientos propios y unas 90 funcionaban bajo el modelo de franquicia.

Clave del proceso Situación Red comercial en España Unas 120 tiendas Tiendas propias Alrededor de 30 Franquicias Unas 90 Hito clave Concurso de acreedores en marzo de 2025 Decisión final Liquidación total ordenada el 30 de julio de 2025

Durante las últimas semanas, muchos locales han comenzado a liquidar su inventario con importantes descuentos. Y claro, eso ha provocado una avalancha de clientes en busca de oportunidades antes del cierre definitivo. En este contexto, las consecuencias más directas son estas:

desaparición progresiva de una marca histórica del comercio deportivo;

incertidumbre para trabajadores y franquiciados;

reordenación del mercado entre los grandes competidores del sector.

Intersport llegó a España en 1974 y se consolidó rápidamente como uno de los grandes referentes en moda y equipamiento deportivo. Su modelo, basado en centrales de compra asociadas y franquicias gestionadas por empresarios locales, le permitió expandirse por buena parte del país. Ahora, su salida deja un hueco relevante en el sector.

Mientras tanto, sus rivales directos ya se preparan para absorber parte de esa cuota de mercado. Entre ellos destaca Decathlon, que refuerza su posición en un momento de fuerte transformación del comercio deportivo en España.