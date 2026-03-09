La DGT prohíbe adelantar camiones en autovía lo que puede disparar las grandes colas y atascos en Semana Santa, verano y festivos

Vas por autovía, te encuentras un camión delante y haces lo de siempre: medir si te compensa adelantar o quedarte detrás un rato. Pues este año puede tocar más de lo segundo, al menos en ciertos momentos. La Dirección General de Tráfico (DGT) está estudiando prohibir que los coches adelanten a vehículos pesados en tramos y situaciones muy concretas. Se trata de una situación que genera cierto desconformismo por parte de los conductores, al igual que ha ocurrido con el tema de la baliza V-16.

La idea aparece en una resolución publicada en el BOE el 14 de enero de 2026 con medidas especiales de regulación para 2026. No sería una prohibición permanente, sino una restricción que se activa por tramos, fechas y franjas horarias determinadas. Y te avisarán en carretera con paneles de mensaje variable y señalización temporal.

¿Qué está preparando la DGT y por qué te afecta en carretera?

En España, más del 95% de las mercancías se transportan por carretera. Traducido a la vida real: autovías llenas de camiones, especialmente cuando hay más movimiento por vacaciones o festivos, y cuando el tráfico va al límite.

La DGT plantea esta medida porque los vehículos pesados, aunque son imprescindibles para mover mercancías, influyen mucho en la densidad del tráfico en circunstancias concretas. La novedad no es que se regule a los camiones (eso ya se ve a menudo), sino que, cuando se active, también se limitaría a los turismos: nada de adelantar a esos vehículos pesados en determinados puntos y momentos.

¿A quién afecta la restricción de adelantamiento a vehículos de más de 7.500 kg?

La resolución permite a la Jefatura Central de Tráfico activar la prohibición de adelantar a vehículos de más de 7.500 kg de Masa Máxima Autorizada (MAA). La MAA es, dicho fácil, el peso máximo que un vehículo tiene permitido llevar según su ficha técnica.

Esto afectaría a camiones y conjuntos pesados de cierto tamaño, pero no a furgonetas ligeras ni a otros vehículos industriales más pequeños. Además, no se plantea como una prohibición fija todo el año: se aplicaría en tramos concretos y durante franjas horarias determinadas, y se comunicaría con paneles de mensaje variable y señalización temporal colocada en la propia vía. Hasta ahora lo habitual era ver limitaciones para que los camiones no se adelantaran entre sí; con esta medida, cuando se active, los coches tampoco podrían adelantar a esos pesados.

¿En qué carreteras y fechas puede activarse la prohibición este 2026?

La publicación en el BOE incluye un anexo con carreteras, fechas y franjas horarias concretas. El texto da ejemplos claros de vías especialmente sensibles en periodos vacacionales o con circulación de alta intensidad, como estas:

Carretera Cuándo se menciona como ejemplo Contexto que se destaca A-62 6 de abril (lunes de Pascua) Periodo con movimientos especiales A-49 y AP-4 Sábados de verano Tramos sensibles en temporada vacacional A-1 Domingos de julio y agosto Alta intensidad de circulación en verano

La idea, según lo descrito, es activar la restricción justo cuando el tráfico está más “delicado”: operaciones especiales de vacaciones, días señalados y momentos en los que la fluidez se complica. Y, por si había dudas, el foco está en tramos concretos, no en una prohibición general en toda la red.

¿En qué situaciones concretas se aplicará: salida de festivos, carril reversible y eventos?

Las restricciones se aplicarían en operaciones salida y retorno de festivos. También se contemplan tramos donde pueda habilitarse un carril en sentido contrario al habitual (lo típico de cuando “reorganizan” la carretera para absorber más tráfico en un sentido).

Además, la resolución menciona eventos concretos como el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, el de Jerez y el de Aragón. Y no solo eso: el texto abre la puerta a prohibir adelantamientos en ciertos puntos si las condiciones de seguridad o de fluidez lo requieren. En la práctica, esto obliga a ir todavía más pendiente de la señalización variable, porque la decisión puede depender de cómo esté la cosa en ese momento.

¿Y si hace mal tiempo: nieve, granizo o lluvia intensa?

De manera paralela, la DGT contempla restricciones adicionales cuando el tiempo se pone feo. En episodios de nieve, granizo o lluvia intensa, Tráfico puede ordenar la circulación.

En esos casos, se menciona que pueden obligar a los vehículos pesados a mantenerse en el carril derecho y a no adelantar. Para el conductor de turismo, el mensaje es bastante directo: si hay meteorología complicada, pueden llegar más limitaciones, y no precisamente para hacer el viaje más corto.

Como conductor de turismo, ¿qué tienes que hacer para no comerte la multa?

Si conduces un coche y haces viajes largos con frecuencia (sobre todo en verano, festivos o cerca de eventos especiales), toca planificar un poco más el trayecto. La DGT informará de los cambios mediante paneles de mensaje variable y señalización complementaria, y la idea es reforzarlo con vigilancia extra. Y sí, la sanción sería la misma que cuando cualquier vehículo adelanta donde está prohibido, así que mejor no probar suerte: la multa no entiende de prisas ni de excusas. Antes de salir (y durante el trayecto), estos pasos te pueden ahorrar un susto y un frenazo de última hora:

Revisa y respeta lo que indiquen los paneles de mensaje variable y la señalización temporal del tramo. Si ves que se activa la prohibición, no inicies el adelantamiento y mantén una distancia de seguridad realista detrás del vehículo pesado. En días de operación salida o retorno, asume que puede haber tramos más lentos y ajusta tu planificación para no ir con el reloj al cuello. Si viajas cerca de eventos señalados, extremar la atención a la señalización es clave, porque la restricción puede aparecer por necesidades de seguridad o fluidez.

Y un matiz importante: la norma contempla exenciones para transportes concretos (como mercancías perecederas, servicios de auxilio o Correos), pero eso no cambia lo esencial para el conductor de turismo: si hay señal que prohíbe adelantar a pesados, toca cumplirla. Es verdad que muchos conductores ya anticipan atascos detrás de camiones en vías con dos carriles por sentido, así que el gran reto será cómo se aplique en la práctica y en qué tramos se active exactamente.