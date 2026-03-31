Mercadona lanza 3 tentaciones heladas para los más golosos y que muchos ya están deseando probar cuanto antes

Ir al supermercado a por lo de siempre y salir con algo que no estaba en la lista es casi deporte nacional. Sobre todo cuando se trata de helados. Basta con que aparezca un sabor nuevo para que las redes sociales se llenen de vídeos, opiniones y antojos de última hora. Y si quien lo lanza es Mercadona, la expectación se multiplica. En apenas 24 horas, tres novedades dulces han conseguido colarse en conversaciones y perfiles gastronómicos. Pistacho, nuez pecana y hasta tarta de la abuela en formato mochi: la cadena valenciana vuelve a agitar el lineal de los congelados.

Mercadona ha lanzado un helado de nuez pecana con caramelo, un bombón helado de pistacho y unos mochis inspirados en la tradicional tarta de la abuela. Tres propuestas distintas, pero con un mismo objetivo: ofrecer algo diferente frente a la oferta habitual. La reacción en redes no se ha hecho esperar y varios creadores de contenido ya los han puesto a prueba. Según coinciden, pocas veces se ven tres lanzamientos simultáneos con un nivel tan alto.

¿Qué tienen los nuevos helados de Mercadona para arrasar en redes sociales?

Cuando un producto se agota o se comenta en cuestión de horas, algo está pasando. En este caso, el creador de contenido Peldanyos fue uno de los primeros en probarlos públicamente, asegurando que estamos ante una de las tandas más destacadas que recuerda. No solo valoró el sabor, sino también la experiencia global de cada producto.

Por su parte, la creadora gastro @claris.persan compartía su sorpresa al encontrarse con estas novedades, mostrando su emoción ante sabores que calificaba de novedosos y atractivos. La sensación general es clara: Mercadona ha afinado especialmente bien su propuesta esta vez. En concreto, estos son los tres productos que están generando conversación:

Helado de tarrina de nuez pecana y caramelo “Golden Pecan”.

Bombón helado de pistacho.

Mochi “dolce” sabor tarta de la abuela.

Tres formatos distintos, tres públicos potenciales y un denominador común: sorprender sin salirse del terreno del capricho asequible.

Cómo es el helado Golden Pecan y por qué muchos lo califican como un 10 de 10

El helado de nuez pecana y caramelo, conocido como “Golden Pecan”, ha sido uno de los más comentados. Combina crema con sabor a vainilla, nueces caramelizadas, sirope de arce y salsa de caramelo. No se trata solo de un helado dulce sin más, sino de una mezcla con matices que, según quienes lo han probado, se perciben claramente en cada cucharada.

Uno de los aspectos que más se destaca es que se nota la presencia del sirope de arce, lo que marca la diferencia frente a otros productos donde todo sabe simplemente a caramelo. Esa complejidad evita que resulte empalagoso, algo que suele preocupar cuando hablamos de sabores intensos.

Además, se señala que es sin gluten, un detalle importante para quienes no pueden consumir esta proteína presente en algunos cereales. Es decir, personas con intolerancia o enfermedad celíaca también podrían disfrutarlo. Según la valoración compartida en redes, alcanza un 10 de 10, aunque con una advertencia medio en broma: tenerlo en casa puede ser un peligro para la fuerza de voluntad.

¿Por qué el bombón helado de pistacho se suma a la tendencia del momento?

El pistacho lleva meses ganando protagonismo en el universo dulce y este bombón helado no se queda atrás. Aunque su base incluye almendra, el pistacho tiene presencia destacada tanto en la cobertura como en el interior. Esto se traduce en un sabor intenso y reconocible, algo que no siempre ocurre en productos similares.

También se pone en valor la textura cremosa y el equilibrio entre el chocolate blanco y el fruto seco en la cobertura. Esa combinación aporta contraste y refuerza el protagonismo del pistacho, que en este caso no queda diluido.

De hecho, se menciona que esta propuesta cubre un hueco que algunos consumidores echaban en falta frente a otras opciones veganas de chocolate negro, anacardo y pistacho. En consecuencia, se consolida como una alternativa atractiva dentro del catálogo actual.

Mochis de tarta de la abuela: cómo Mercadona mezcla tradición y formato japonés

El tercer lanzamiento es probablemente el más original: el mochi “dolce” sabor tarta de la abuela. Aquí la apuesta es clara: unir un formato japonés, caracterizado por su masa exterior suave y elástica, con un sabor profundamente arraigado en la repostería tradicional española.

El resultado, según la experiencia compartida en redes, consigue trasladar ese sabor clásico a una textura completamente diferente. No es solo una cuestión de nostalgia, sino de reinterpretación. Además, ya funciona dentro de su sección de tartas congeladas, lo que refuerza su encaje en el surtido.

Incluso se llega a recomendar como alternativa para quienes no logran replicar este tipo de postres en casa. Porque, seamos sinceros, la tarta de la abuela parece sencilla… hasta que uno intenta que quede perfecta.

Qué deben tener en cuenta los consumidores antes de lanzarse a probarlos

Más allá del sabor, uno de los puntos que más se subraya es que la reacción de los creadores no responde a colaboraciones, sino a experiencias como consumidores. Ese entusiasmo espontáneo es, precisamente, lo que ha impulsado la conversación en redes en tan poco tiempo.

Ahora bien, conviene recordar algo básico: hablamos de caprichos dulces pensados para consumir “de vez en cuando” o “con moderación”. Es decir, están para disfrutarlos, pero sin convertir cada día en fiesta.

Por lo tanto, si te cruzas con alguno de estos tres productos en el congelador de tu Mercadona habitual, la decisión es sencilla: probarlos o resistirse. Eso sí, según quienes ya los han catado, la segunda opción puede ser bastante más difícil de lo que parece.