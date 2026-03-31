Esta fábrica de cerveza artesanal busca un nuevo dueño y su creador insiste en cuidar un producto vivo sin pasteurizar

Hay hobbies que empiezan como un plan de fin de semana y acaban pidiéndote jornada completa. Eso es justo lo que le ha pasado a Ballut, la cervecera artesana de Badajoz que, tras 13 años de trayectoria, se ha puesto a la venta. Su creador y uno de los fundadores, Juanma Zapata, ha contado en COPE que la decisión está “meditada y con cierta tristeza, pero necesaria”.

El motivo, insiste, es personal y tiene que ver con un cambio de prioridades que le impide llevar la fábrica como le gustaría. La idea ahora es encontrar un relevo que pueda dedicarse al proyecto al 100 por 100, porque esto no va de hacer un par de tandas y listo. Y si no sale esa continuidad, quedan sobre la mesa alternativas como vender la maquinaria por separado o mantener la marca con otra fórmula, incluso como una “[cerveza nómada]”.

¿Qué significa que Ballut esté en venta en Badajoz tras 13 años?

Ballut, conocida como cerveza artesana extremeña y referente en el sector en Badajoz durante más de una década, ha anunciado que se pone a la venta tras 13 años de recorrido. Juanma Zapata, uno de sus fundadores, ha explicado que no es un adiós impulsivo: lo presenta como una salida para que el proyecto tenga continuidad con otra persona al mando.

Zapata arrancó Ballut en 2012 junto a dos socios que, según explica, abandonaron el proyecto años atrás. Hoy, la venta busca un relevo que pueda hacerse cargo del negocio con dedicación total, especialmente teniendo en cuenta que la fábrica cuenta con maquinaria instalada en 2014 en Badajoz. A continuación, los datos concretos (fechas y cifras) que marcan este punto de inflexión:

Dato clave Cifra o detalle Trayectoria anunciada 13 años Año de inicio del proyecto 2012 Fábrica y ubicación Badajoz Maquinaria instalada 2014 Situación del fundador Mantiene otro trabajo principal Familia 2 niños de 8 y 9 años Esfuerzo reciente 4 fabricaciones nocturnas el año pasado Necesidad para continuar Dedicación al 100 por 100

En la práctica, esto no se plantea como “bajo la persiana y ya está”, sino como un intento de encontrar a alguien que tome el relevo y mantenga viva la marca con la estructura que ya existe.

¿Por qué Juanma Zapata da el paso: familia, salud y turnos de noche?

El propio Zapata lo resume sin rodeos: la cerveza para él era “un hobby, una segunda actividad”, porque tiene otro trabajo principal. Pero su vida personal ha cambiado y, con dos niños de 8 y 9 años, la conciliación con una fábrica (que no entiende de horarios amables) se le ha vuelto cuesta arriba.

De hecho, explica el nivel de exigencia con un ejemplo muy concreto: “El año pasado he tenido que fabricar cuatro veces de noche porque no me daba para más la vida. Hay que anteponer la salud física y mental a todo lo demás”. Y ahí está el punto clave: si el proyecto necesita estar encima cada día, hacerlo a ratos y a deshoras acaba pasando factura.

¿Qué opciones hay para el futuro de Ballut: venta completa, maquinaria o “cerveza nómada”?

Zapata dice que su escenario preferido es claro: que alguien se quede con la empresa y continúe el proyecto. Él mismo lo plantea con una frase directa: “Me gustaría que el proyecto continuase con alguien, pero no conmigo”. Y, si aparece ese relevo, añade otro mensaje importante para quien se lo esté pensando: “Si alguien quiere continuar el proyecto, yo encantado de ayudarle en los inicios”.

Ahora bien, si no se vende la unidad productiva completa (es decir, el negocio funcionando como un todo, no solo piezas sueltas), también contempla vender la maquinaria por separado, la misma que está instalada en la fábrica de Badajoz desde 2014. Y todavía deja abierta una tercera vía para que la marca no desaparezca: seguir como una “[cerveza nómada]”, que es básicamente elaborar sus recetas en las instalaciones de otras cerveceras amigas, en vez de hacerlo en su propia fábrica.

¿Se puede vivir de la cerveza artesana en Extremadura, según su fundador?

Pese a este cambio de etapa, Zapata no describe el sector como algo inviable, ni mucho menos. A la pregunta de si se puede vivir de la cerveza artesana en Extremadura, responde con un “sí, sobradamente”, dejando claro que su decisión no va por falta de futuro del producto.

Eso sí, pone condiciones muy terrenales: “hacer las cosas bien”, cuidar la calidad y entender que se trabaja con un “producto vivo” (es decir, una cerveza sin pasteurizar, sin ese tratamiento de calor que estabiliza el producto, y que por tanto exige más mimo). Y, en el lado más práctico del día a día, señala canales que considera clave: la tienda online y la venta directa al consumidor.

¿Qué puedes hacer si te interesa tomar el relevo de Ballut o seguir su modelo?

Si esta noticia te toca de cerca (porque te interesa Ballut o porque estás metido en el mundo de la cerveza artesana), aquí tienes una guía basada únicamente en lo que ha explicado Zapata: qué decisiones se abren y qué puntos conviene tener claros antes de dar un paso.

Valora si puedes dedicarte “al 100 por 100”, porque esa es la necesidad que Zapata identifica para que el proyecto funcione sin ir siempre con la lengua fuera. Decide si tu idea pasa por la unidad productiva completa (el proyecto entero funcionando) o por otra opción, como la compra de la maquinaria instalada en 2014 en la fábrica de Badajoz. Ten en cuenta que el fundador ha dicho que ayudaría a quien continúe, ya que afirma: “Si alguien quiere continuar el proyecto, yo encantado de ayudarle en los inicios”. Considera la alternativa de la “[cerveza nómada]” si la continuidad no pasa por mantener la fabricación en la misma fábrica, elaborando las recetas en instalaciones de otras cerveceras amigas. Si tu objetivo es vivir de esto en Extremadura, aplica las claves que él remarca: cuidar la calidad de un “producto vivo” y reforzar la tienda online y la venta directa al consumidor.

En resumen, Ballut se asoma a un cambio de manos por un motivo muy reconocible: cuando un proyecto te obliga a hacer turnos de noche y tu vida ya va llena (con trabajo, familia y salud), toca elegir. La diferencia es que aquí la puerta no se cierra de golpe: se intenta abrir otra, para que la cerveza siga teniendo recorrido, aunque sea con otras manos o con otra fórmula.