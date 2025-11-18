Mercadona busca personal de fábrica y centros logísticos: contrato fijo desde el primer día

¿Te gustaría trabajar en Mercadona? La compañía de Juan Roig continúa incorporando personal y, además de las vacantes de tienda, abre oportunidades en sus bloques logísticos y en la fábrica de pan. Son puestos con formación remunerada, calendario anual con turnos conocidos de antemano y contrato fijo desde el inicio.

En esta convocatoria hay plazas en Barcelona (Abrera), Madrid (Boadilla del Monte y Getafe), Zaragoza y Vitoria‑Gasteiz (Álava). Podrás elegir entre 40 h, 22,5 h o 15 h semanales, con turnos fijos de mañana, tarde o noche. Bien, te explicamos todos los detalles sobre las ofertas de empleo de Mercadona en esta noticia, para que sepas cómo enviar el currículum.

Cuáles son las ofertas de empleo que Mercadona tiene disponibles para trabajar en centros logísticos y fábrica de pan

Las nuevas incorporaciones se concentran en almacenes y en la fábrica de pan, con empleo estable, formación desde el primer día y pluses en función del puesto (frío, altura, nocturnidad y/o festivo). A continuación, las vacantes activas:

Requisitos básicos (resumen):

Persona organizada, eficiente y con capacidad de trabajo en equipo.

Para mantenimiento/frigorista: habilidades en reparaciones básicas y mantenimiento de instalaciones/maquinaria.

Para almacén y fábrica: manejo de cargas y preparación de pedidos con ritmo y precisión.

Disponibilidad para turnos fijos (mañana, tarde o noche) según el centro.

Puesto Ubicación Operario/a de fábrica de pan Abrera (Barcelona) Preparador/a de pedidos de almacén Abrera (Barcelona) Preparador/a de pedidos de almacén Madrid (Boadilla del Monte y Getafe) Frigorista de almacén Zaragoza Auxiliar de mantenimiento de almacén Vitoria‑Gasteiz (Álava) Preparador/a de pedidos de almacén Vitoria‑Gasteiz (Álava) Técnico/a de instalaciones de almacén Vitoria‑Gasteiz (Álava)

Mercadona ofrece tres tipos de jornadas, cada una con su correspondiente retribución mensual bruta y con progresión salarial. Estas condiciones son iguales para todos los puestos mencionados (fábrica de pan, preparador/a de pedidos, frigorista, auxiliar de mantenimiento y técnico/a de instalaciones), independientemente del centro o la ciudad.

• Jornada de 40 horas semanales (5 días a la semana): retribución mensual bruta: 1.685 € a 2.280 €.

• Jornada de 22,5 horas semanales (3 días a la semana): retribución mensual bruta: 948 € a 1.283 €.

• Jornada de 15 horas semanales (2 días a la semana): retribución mensual bruta: 632 € a 855 €.

Todas las jornadas cuentan con turnos fijos de mañana, tarde o noche, según disponibilidad del centro.

¿Cuál es el salario que ofrece Mercadona en estos puestos de trabajo?

La retribución se ajusta a la jornada elegida y presenta progresión salarial. Para 40 h/semana, el rango va de 1.685€ a 2.280€ brutos/mes; con 22,5 h/semana, de 948€ a 1.283€ brutos/mes; y con 15 h/semana, de 632€ a 855€ brutos/mes. Además, la compañía aplica compensaciones por frío, altura, nocturnidad y/o festivo cuando corresponda al puesto o al turno. Junto a ello, Mercadona ofrece calendario anual con días de trabajo, vacaciones y libranzas definidos, y proyección interna para crecer dentro de la empresa.

¿Cómo mandar el CV a Mercadona?

Mercadona gestiona las candidaturas a través de su portal de empleo. El proceso es sencillo: prepara tu CV actualizado (preferiblemente en PDF) y accede a la web de empleo. Usa los filtros por provincia o municipio y, en el apartado de tipo de centro, selecciona “Bloques logísticos” o “Fábrica de pan”. Elige la oferta que más te encaje (por ejemplo, Abrera, Zaragoza, Madrid o Vitoria‑Gasteiz), entra para revisar funciones y condiciones y pulsa “Inscríbete en la oferta”. Si ya tienes cuenta, inicia sesión; si no, regístrate (también puedes usar LinkedIn). Por último, sube tu currículum o complétalo manualmente y confirma la candidatura.